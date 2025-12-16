Regidores autorizan addendum con descuentos al Acuario Mazatlán para someterlo a sesión de Cabildo

MAZATLÁN._ Ante el polémico adeudo del Acuario Mazatlán de 47 millones de pesos acumulados por rentas de áreas al ayuntamiento del antiguo edificio, integrantes de la Comisión de Hacienda, el Tesorero y Secretario se reunieron para ultimar detalles del addendum que someterán a votación en la sesión de Cabildo extraordinaria de este miércoles, como posible opción de pago a 14 meses condonándoles intereses moratorios, adelantó el Regidor Jesser Yael Martínez Otero.

“Lo importante de aquí, uno es hacer una condonación sobre el monto principal del adeudo que deben. Es decir el adeudo principal no se va a tocar, sino estaban negociando el poderles condonar que es una facultad del ayuntamiento, así como hacemos con el predial, de condonar los intereses moratorios de no pagar a tiempo y se pronostica que sea en más o menos 14 meses en ese sentido viene el dictamen que ya pasó por la comisión de hacienda, y en 14 meses tendrían para subsanar el adeudo como tal y ellos continuarían con el pago del área de los Lobos Marinos”, explicó a detalle la autorización hecha a dicha petición presentada por directivos del Acuario Mazatlán.

Lo que quiere decir, aclaró, que tendrán de plazo hasta diciembre del 2028 para poder pagar.

“Estamos previendo que de acuerdo a la buena práctica que traen que estuvieran cubriendo ya ahorita el mes de noviembre y diciembre y todo el año que viene (2026). Es importante comentó que lo que nosotros estamos firmando es una autorización que puedan hacer un addendum y que puedan hacer en el nuevo convenio que van a hacer en las modificaciones se estaría viendo, por ejemplo que no todos los meses se paga de la misma forma, ya que en algunos, con base a lo que ellos recaudan, por las temporadas altas del acuario y hay meses que pagan más que otros. Pero la deuda está pactada que paguen en los próximos 14 meses”.

Martínez Otero dijo que también implica la delimitación de la sección con la superficie de las instalaciones con las que se quedarán del total que rentan actualmente al ayuntamiento.

“Estamos viendo una autorización para que se pueda hacer un adendum referente al tema del acuario que se ha venido manejando. Básicamente es ver la delimitación del terrero original. Se van a quedar ellos rentando una sección, la de los lobos marinos y tienen la intención de pago, de pagar en 14 meses la adeudo del espacio con el que se van a quedar, de firmarse mañana el adeudo esa autorización del adeudo estarían entregando lo que no se ocupe del acuario”.

Confirmó que en este nuevo convenio se hace el compromiso de regresar el resto de las instalaciones rentadas que no se usen al municipio.

Finalmente, el Regidor de la fracción morenista, agregó que en la condonación que hará el ayuntamiento en los intereses moratorios acumulados, las instancias correspondientes ya están autorizados para determinarlo, siempre y cuando se cubra el adeudo original.

“Lo que nos interesa es que la deuda principal que es como tal la que deben, y que ya está pactada, se cubra en tiempo”.