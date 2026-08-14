Reportan truenos y lluvias en varias zonas de Mazatlán esta noche

Tras altas temperaturas y sensación térmica por encima de los 50 grados de este viernes 14 de agosto, la lluvia y los truenos afectan esta noche las zonas norte y nororiente de Mazatlán.

En todo Mazatlán se escuchan los truenos.

Vecinos de El Venadillo, Infonavit Alarcón, Las Mañanitas y San Joaquín, Las Flores y Villa Florida, reportan además lluvias.

También en Playa Sur, el Centro y Valles del Ejido.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, Mazatlán registró la tarde de este viernes temperaturas superiores a los 34 grados, con cielo poco nublado.

Pero la sensación térmica rebasó los 50 grados en algunas zonas del puerto como la zona costera, desde Isla de la Piedra hasta Cerritos y Mármol.