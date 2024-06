Al término de la ceremonia del Lunes Cívico, la cual se realizó esta mañana en la escuela primaria “Benito Juárez” de la Sindicatura del El Quelite, el Alcalde de Mazatlán Édgar Gonzalez Zataráin informó que en atención a las necesidades expresadas por el director del plantel, Rafael Tirado Torrontegui, se atenderán las peticiones, ya que no se trata de temas que requieran mucho recurso por ser una escuela muy completa.

“Esta escuela está muy completa, a ellos les llegó un recurso de ‘La escuela es nuestra’, que lo utilizaron para rehabilitar algunos techos, impermeabilizar, arreglar, sanear, pintar, ellos ahorita nada más nos pidieron un sonido para las actividades cívicas y culturales que tienen, que se los vamos a entregar con mucho gusto”, señaló.

“Quieren rehabilitar un aula, una de estas dos aulas que no tienen uso, para hacerla un espacio para poder hacer recreaciones con los niños, nada más los ventanales e instalar aire acondicionado, no es tan complejo, nos comprometimos a hacerlo. Esta escuela no tiene muchas dificultades, ha estado muy bien, ha estado monitoreada y ha tenido buen apoyo por parte de la federación”, añadió.