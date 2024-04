Dichas acciones agravaron el congestionamiento vehicular en esa zona de Mazatlán que ya de por sí era fuerte por el cierre a la circulación vial del paseo costero por el Triatlón que se realiza entre este viernes y sábado y en un momento de tensión uno de los manifestantes golpeó con el puño al conductor de una camioneta que lo increpó del por qué no permitían el paso.

“Estamos inconformes de tal manera que vemos que somos el gremio más atacado lo que son las pulmonías, en todo el transporte público siempre hemos sido los más atacados, siendo un ícono muy representativo de la ciudad junto con la banda, las pulmonías somos el ícono más representativo de Mazatlán, un turista al pensar el Mazatlán piensa en la banda, piensa en el recorrido en la pulmonía en el malecón , entonces somos decenas, miles de personas ya incluyendo nuestras familias que nos están afectando en que las personas que vienen pues simplemente no quieren tomar una pulmonía porque no traemos música, no traemos nada y ellos vienen a disfrutar el paseo”.

En esos momentos pensaban de qué manera se manifestaban pacíficamente, pero al lugar llegaron inspectores de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado tratando de infraccionar a las pulmonías estacionadas en doble fila en la Avenida Rafael Buelna, lo que impidieron y cerca de las 16:40 horas también bloquearon el sentido al poniente de esa vialidad.

A las 17:15 horas aproximadamente, el bloqueo se extendió al sentido hacia el oriente de la misma vialidad.

Momentos después cerca de 71 conductores y permisionarios o concesionarios decidieron trasladar el bloqueo a la glorieta donde confluyen las avenidas Rafael Buelna, Del Mar y Camarón Sábalo, agravando el congestionamiento vehicular que ya había por el cierre del paseo costero por el Triatlón, por lo que los conductores de unidades del servicio público y particular buscaron rutas alternas por calles y avenidas del Fraccionamiento Lomas de Mazatlán.

Fue en dicha glorieta cuando el conductor de una camioneta increpó a los manifestantes el por qué no dejaban pasar a los usuarios de la vialidad y fue golpeado con el puño por uno de los manifestantes, momentos después el agredido se retiró del lugar por la avenida Camarón Sábalo.