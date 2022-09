$!En su Cuarto Informe de Gobierno, afirma AMLO que se consolidará la transformación

“No basta el crecimiento económico, es indispensable la justicia en la nueva política aplicada. Desde el inicio de este gobierno se ha desechado la obsesión tecnocrática de medirlo todo en cifras que no reflejan lo fundamental. El fin último de este estado es crear condiciones para que la población pueda vivir feliz. La competitividad no tiene sentido en sí misma, sino en lograr el bienestar material y del alma”, aseguró el político tabasqueño.

El Presidente aseguró que, de no haber subsidiado los combustibles en el país, la inflación habría llegado al 14 por ciento y el salario real promedio hubiese bajado a 7 mil 900, lo que significaría una pérdida del 12 por ciento. También afirmó que, en lo que va de gobierno, el peso no se ha devaluado, ha estado en tres primeros lugares en el mundo por fortaleza con relación al dólar, lo que calificó como un buen manejo del presupuesto.

“Este año, la producción de alimentos va a ser mayor, se ha logrado por precios de garantía, entrega de fertilizantes, por el programa sembrando vida, y por la entrega de apoyos de manera directa. Ya somos autosuficientes en producción de frijol”, resaltó López Obrador, quien dijo, además, que el sector agropecuario no ha dejado de crecer a pesar de la pandemia, ya que en 2020 aumentó 1.1 por ciento; en 2021, 1.3 por ciento; y, durante el primer semestre de este año, un 3.3 por ciento.

El titular del Poder Ejecutivo Federal también señaló que al terminar este año 2022, se tendrán 2 mil 300 sucursales de Banco del Bienestar, para dispersar los 500 mil millones de pesos de los programas sociales que se entregan a adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes.

Asimismo, López Obrador explicó que se colocarán 2 mil 800 antenas de fibra óptica para garantizar el internet gratuito en todo el territorio, sobre todo en parques, escuelas y hospitales. Añadió que tiene el compromiso de inaugurar el Tren Maya en diciembre del 2023 y así al final del sexenio podrá dejar más de 2 mil kilómetros de un sistema de trenes, turísticos y urbanos, “algo no visto en décadas”.

El político tabasqueño destacó que el combate al robo de combustibles o “huachicol” ha ayudado a detener una fuga de 200 mil millones de pesos y el ahorro en obras publicas ha permitido disponer de otros 200 mil millones de pesos. Asimismo, López Obrador destacó la construcción de acueductos en al menos cinco estados de la República.

El mandatario nacional resaltó un fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de 9 mil 300 millones de dólares, y como 34 proyectos que impulsarán la creación de energía limpia en el país, con lo que la empresa paraestatal “está siendo rescatada del lucro privatizador que caracterizó a los gobiernos neoliberales, alentada por funcionarios corruptos”.

Además, el titular del Poder Ejecutivo Federal expresó que 11 millones de estudiantes reciben becas, en tanto que 2 millones 315 mil personas han sido parte de Jóvenes Construyendo el Futuro. Aunado a lo anterior, el político tabasqueño aseguró que la mitad son contratados por las empresas donde llevaron a cabo sus prácticas profesionales.

“Mis respetos a las maestros y los maestros de México, son de verdad apóstoles de la enseñanza y por eso atenderlos es un compromiso ineludible (...) se aumentaron más los salarios a los que ganan menos (...) En todo el tiempo que llevamos gobernando no se ha presentado ningún paro y los maestros no han dejado de dar clases”, agregó el político tabasqueño.

El titular del Poder Ejecutivo Federal señaló que ahora, con participación y consenso de los maestros y padres de familia, se han aprobado los nuevos contenidos educativos verdaderamente científicos y humanistas, que ya se darán a conocer en los nuevos libros de texto. Agregó que se han construido 145 universidades públicas, donde se atenderá a 64 mil alumnos.

El Presidente añadió que se crearán 45 universidades más para atender el déficit de médicos y enfermeras. En temas de salud indicó que se ha contratado al 97 por ciento de los médicos especialista que se requieren y se ha basificado a mil 470 trabajadores de este sector, que laboran como eventuales desde hace años.

López Obrador destacó que desde que las secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR) están a cargo de las aduanas no hay fugas, ni se permite el contrabando, además de que ha habido un aumento en los ingresos por 20 por ciento. “Ya estamos recaudando un billón de pesos”, insistió.

Por otra parte, el mandatario nacional señaló que “estamos reduciendo la incidencia delictiva” y que está “absolutamente convencido: la paz es fruto de la justicia y la clave está en la atención a los jóvenes”. Indicó que estas acciones tienen como complemento el trabajo del gabinete de seguridad. Añadió que los delitos federales han bajado 29.3 por ciento; robo de vehículos, 43 por ciento; secuestro, en 81 por ciento; y, en robo se ha logrado una disminución del 23.4 por ciento.

El presiente recordó que ya envió al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma integral con el propósito de que la Guardia Nacional pase a la SEDENA, “con el único afán de que se consolide y mantenga su disciplina y profesionalismo, pero sobre todo para que no se corrompa, como sucedió con la antigua Policía Federal”.

El titular del Poder Ejecutivo Federal señaló que el propósito no es militarizar o ir al autoritarismo, sino cuidar, con la vigilancia de la SEDENA, la que debe ser la principal institución de seguridad del país. Detalló que actualmente hay 115 mil elementos de la Guardia Nacional, y en 19 entidades en los que hay más personal de la corporación que policías estatales.

“Que nadie se confunda, o se haga el que no sabe, en nuestro Gobierno no hay personas como [Genaro] García Luna, no se permite la violación de derechos humanos, la autoridad no es cómplice, encubridora ni tampoco ejecutora de masacres, no se admiten relaciones de complicidad con nadie y por el contrario se combate la impunidad y existe toda la voluntad para no dejar sin castigo ningún delito”, destacó.

“Todavía nos falta tiempo para trabajar y celebrar, vamos celebrar muchas cosas buenas en beneficio del pueblo y sobre todo se va a consolidar la transformación que impulsamos millones de personas (...) Estamos ganando la batalla contra el racismo, el clasismo y la discriminación (...) En lo personal estoy bien y de buenas (...) Muchas gracias ¡Que viva México!”, concluyó el Cuarto Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.