01 septiembre 2025
Nacional
|
Gobierno
#EnVivo | Primer Informe de la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo
Informe de la Mandataria nacional desde Palacio Nacional
Noroeste/Redacción
|
01/09/2025 09:58
01/09/2025 09:58
Primer informe de la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo.
#Gobierno de México
#Informe de Gobierno
#Palacio Nacional
#Presidenta de México
#Claudia Sheinbaum Pardo