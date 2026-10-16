Huracán Trudy se intensifica a categoría 3; provocará lluvias intensan en estos estados

El huracán Trudy se intensificó, la madrugada de este viernes, a categoría 3 dentro de la escala Saffir-Simpson; su centro está aproximadamente a 385 kilómetros (km) del suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 380 km del sur de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Se esperan vientos intensos de 195 kilómetros por hora (km/h), rachas de 240 kilómetros por hora. En un comunicado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se espera que se generen fuertes lluvias intensas de 75 a 150 milímetros [mm] en Guerrero (centro, este, sur y sureste) y Oaxaca (norte, centro, oeste y sur), así como lluvias fuertes de 50 a 75 mm en Michoacán (oeste, centro y sur). Junto con esto, se esperan vientos sostenidos de 40 a 50 kilómetros por hora (km/h) para la costa de Guerrero, de 30 a 40 km/h en las costas de Michoacán y Oaxaca y un oleaje de 4 a 5 metros de altura para Guerrero y Michoacán, y de 3 a 4 m para Oaxaca.

🌀 En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el Coordinador General del #SMNmx, @Fabromana, informó sobre la trayectoria y efectos del #Huracán #Trudy, que se encuentra en la categoría 3 de la escala Saffir-Simpson en el océano #Pacífico. https://t.co/8d5C3Cdyd3 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 16, 2026

En el caso del huracán Simón, este se ubica aproximadamente a 360 km al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 310 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con fuertes vientos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 15 km/h.

Coordinador del SMN sugiere que subirá a categoría 4 Durante una conferencia matutina, el coordinador de la SMN, Fabián Vázquez Romaña, informó que para el domingo en la madrugada se espera que el huracán suba a categoría 4 y que llegue a 65 km de las costas de Colima y Jalisco. Indicó que el huracán podría traer lluvias fuertes en el golfo de México.

Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional. ( )