Santiago Creel pide a AMLO buscar la colaboración recíproca mediante el diálogo

A su vez, pidió no caer en falsos debates: “Nadie quiere que las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles, máxime cuando sus funciones son muy claras, las de salvaguardar la seguridad nacional y la seguridad interior. Por ese motivo deben desplegar permanentemente sus fuerzas en todo el territorio nacional y además deben coadyuvar con la Guardia Nacional estrictamente en los términos que marca la Constitución”.

Creel publicó un video a través de sus redes sociales invitando al Presidente a respetar la pluralidad de opiniones en favor de la democracia, ya que “promover una consulta cuando el proceso legislativo aún no concluye, es una indebida intromisión en las funciones constitucionales de la Cámara de Diputados”, además de que la Constitución representa la soberanía del pueblo mexicano y “no puede modificarse mediante un sondeo de opinión pública”.

En ese sentido, el Jefe del Ejecutivo federal indicó que “lo mejor es hacer una consulta a los ciudadanos, (y) que no sea un asunto cupular”, aunque señaló que no le gustaría recurrir al Instituto Nacional Electoral (INE), sino buscar “legalmente, si existe, un mecanismo, parece que sí se puede a través de la Subsecretaría de Gobernación aún cuando no sea vinculante”.

“(Una consulta) formal, pero no encuesta porque se pueden hacer las dos cosas, encuesta, pero al mismo tiempo que se le pregunte a la gente y no nos va a costar porque vamos a participar todos, y que participe la gente, que nos ayude la gente y que se pueda votar en casillas y también de manera electrónica y que también se pueden aplicar dos o tres encuestas en su momento y recoger la opinión de todos para no estar supeditado a intereses de grupos y que sea el pueblo el que decida”, comentó López Obrador.