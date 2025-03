Senado confirma a Christopher Landau, ex embajador de EU en México, como subsecretario de Estado

Christopher Landau, ex titular de la Embajada de Estados Unidos en México, fue confirmado por el Senado de Estados Unidos como titular de la Subsecretaría de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, del Departamento de Estado de EU (DOS, por sus siglas en inglés), en sustitución de Brian A. Nichols.

Con 60 votos a favor y 31 sufragios en contra, el diplomático estadounidense de 61 años de edad fue ratificado como el titular de la Subsecretaría del DOS. Su jefe directo será Marco Antonio Rubio García.

Trump, entonces presidente electo de EU, nominó, el 8 de diciembre de 2024, a Landau, para que se desempeñara como subsecretario de Estado.

“Me complace nominar a Christopher Landau para que se desempeñe como subsecretario de Estado. Chris trabajará en estrecha colaboración con nuestro gran candidato a secretario de Estado, Marco Rubio, para promover la seguridad y la prosperidad de nuestra nación a través de una política exterior que priorice a Estados Unidos. Chris fue mi embajador en México, donde trabajó incansablemente con nuestro equipo para reducir la migración ilegal a los niveles más bajos de la historia“, expresó el magnate neoyorquino, en su cuenta de la red social Truth.

“También es uno de los grandes abogados de nuestro país y trabajó como secretario de los jueces Antonin Scalia y Clarence Thomas en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Se graduó de Harvard College, primero de su clase, y de la Facultad de Derecho de Harvard, y ha presentado nueve casos en la Corte Suprema de los Estados Unidos”, detalló Trump.

“Me siento profundamente honrado y agradecido por esta nominación y por la oportunidad de trabajar con el senador @marcorubio para implementar la agenda de política exterior del presidente @realdonaldtrump. Ojalá mis padres todavía estuvieran vivos para escuchar la noticia, ya que mi padre fue un funcionario de carrera del Servicio Exterior y mi madre una consumada esposa diplomática. La nominación es un homenaje a ellos, los mejores maestros posibles de lo que significa ser diplomático y estadounidense. Espero con ansias el proceso de confirmación en el Senado de los Estados Unidos”, respondió Landau.

“A mis amigos (en México): muchos de Ustedes me han instado a volver a México. Su apoyo y amistad realmente me han conmovido. Si el Senado me ratifica en este nuevo cargo, obviamente la relación entre nuestros países seguirá siendo una de mis máximas prioridades. Aunque no tenga el placer de volver a vivir entre Ustedes, siempre estarán muy presentes para mí”, escribió el ex embajador, en español.