¿Cuántas personas más tendrán que convertirse en una estadística, para que nuestra clase política, deje de decir “hechos aislados”, se “reforzara la seguridad” “se solicitara mayor numero de elementos”, y jugar con cifras para poder siquiera decir cosas como que ha bajado la violencia o la inseguridad, ¿usted piensa que ha bajado la violencia o la inseguridad?

Tenemos más de 2 años inmersos en noticias fuertes, de alto impacto, violentas, que quizá antes hubieran causado mayor revuelo, hoy recuerdo lo dicho hace meses por cierto periodista local, un escándalo nuevo hace que se olvide el anterior.

Los “culiacanazos” seguramente influyeron a que lo que hemos vivido (y seguimos viviendo) nos parezca cada vez más “normal”. Sin embargo vale la pena que recordemos algunos acontecimientos: como la muerte del líder fundador del PAS, la “Captura” de cierto capo sinaloense, que el mismo señaló como secuestro, los asesinatos de Antonio de Jesús y sus hijos Gael y Alexander, dos menores fallecidas en Badiraguato, de 11 y 7 años respectivamente, enfrentamientos en el penal de Culiacán y en el de Mazatlán, aquel 30 de junio del año pasado que se encontraron 20 cuerpos en esta Ciudad capital, ataques a hospitales, suspensión de feria ganadera y celebración del Grito de la Independencia, aclarando que este año si hubo evento y hasta donde parece ser sigue en pie la feria ganadera, el ataque a balazos de dos diputados en funciones del Congreso del Estado de Sinaloa, los secuestros a mineros en Concordia. Seguramente se me pasan más acontecimientos.

Todos estos hechos han normalizado aún más, el estigma de violento a nuestro estado, y la verdad es que es cierto, el mes pasado fue el octubre más violento según se tiene registro y esto no es por casualidad.

Si usted me hace el favor de leerme, sabrá que este es un tema “recurrente”, lamentablemente pasa un hecho que me hace nuevamente preguntarme por la normalidad con la que vivimos y como reaccionamos, en este caso la muerte de la señora Sara Saavedra Parra de 52 años, vendedora de esquites, la cual tuvo la mala suerte de salir a trabajar ese día, ya que una persona fue atacada a balazos cerca de donde ella tenía su carreta, recibiendo Sara diversos impactos de bala, falleciendo en un hospital unas horas después, así como la persona que fue atacada a balazos.

Lamentablemente Sara se ha convertido en una estadística más, en una persona que estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado (aun cuando haya estado trabajando), me pregunto ¿cuántas personas más tendrán que convertirse en una estadística, para que nuestra clase política, deje de decir “hechos aislados”, se “reforzara la seguridad” “se solicitara mayor numero de elementos”, y jugar con cifras para poder siquiera decir cosas como que ha bajado la violencia o la inseguridad, ¿usted piensa que ha bajado la violencia o la inseguridad? Pregúnteles a los seres queridos de Sara y escuchemos su respuesta sobre si la violencia ha bajado o la inseguridad.

En diversas ocasiones hemos dicho en este espacio, la clase política al parecer vive en un Sinaloa diferente, un Sinaloa donde no hay violencia, la economía avanza, la agricultura está en bonanza, en fin, no hay problemas y los problemas que existen, por supuesto que son problemas del pasado.

No pierdo la fe de que algún día Sinaloa vuelva a tener las características que lo hacían especial, poder salir libremente a la calle, sin importar la hora, ver personas disfrutar la vida nocturna, ver parques y canchas con personas jugando sin importar la hora, también espero que Culiacán pierda todas aquellas características que nos han llevado a esta situación, yo se que usted sabe a cuáles me refiero.

Para cambiar de tema, no a una mejor. Esta semana se dio a conocer la investigación del periodista Everardo Martínez, donde señala que el “famoso” Tren Maya gastó 1,893 millones de pesos en los últimos 3 meses (si leyó bien) y recaudó 119 millones en boletos, aclaro que no soy economista, ni mucho menos, pero como que algo no cuadra, gastar casi 2 mil millones de pesos, para recaudar 119 millones, ¿me parece que no es negocio, que empresario se atreve a realizar dicha operación? Ninguno me atrevo a señalar, ¿por qué sigue operando? Porque no se busca que haya ganancia, se busca que haya _____ (inserte la palabra que usted considere mejor).