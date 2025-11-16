$!Inauguran la edición 24 de la Feria del Libro Los Mochis 2025

LOS MOCHIS._ La ciudad de Los Mochis celebró el inicio la Feria del Libro Los Mochis 2025, evento que fue inaugurado de manera formal, la noche de este domingo, por el Alcalde de Ahome, Antonio Menéndez del Llano Bermúdez.

Además, la ceremonia contó con la presencia de Juan Salvador Avilés Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC), quien asistió en representación del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.

La bienvenida estuvo a cargo de María Teresa Flores Heredia, quien invitó a los asistentes a disfrutar de las actividades programadas.

“Es un gusto para el ISIC el contar con todos ustedes en esta noche, en la cual se inaugura la 24 edición de la feria del libro, sean ustedes, bienvenidos y a disfrutar y a llevar una buena ruta sobre la cultura con lo que es el arte de leer”, expresó la directora.