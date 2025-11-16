$!Inauguran la edición 24 de la Feria del Libro Los Mochis 2025

LOS MOCHIS._ La ciudad de Los Mochis celebró el inicio la Feria del Libro Los Mochis 2025, evento que fue inaugurado de manera formal, la noche de este domingo, por el Alcalde de Ahome, Antonio Menéndez del Llano Bermúdez.
Además, la ceremonia contó con la presencia de Juan Salvador Avilés Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC), quien asistió en representación del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.
La bienvenida estuvo a cargo de María Teresa Flores Heredia, quien invitó a los asistentes a disfrutar de las actividades programadas.
“Es un gusto para el ISIC el contar con todos ustedes en esta noche, en la cual se inaugura la 24 edición de la feria del libro, sean ustedes, bienvenidos y a disfrutar y a llevar una buena ruta sobre la cultura con lo que es el arte de leer”, expresó la directora.
Por su parte, el alcalde Antonio Menéndez del Llano Bermúdez reconoció el esfuerzo que implica mantener vigente este evento cultural durante más de dos décadas.
“Por 24 años consecutivos, celebrando esta feria del libro, no es tarea fácil y no hay más agradecimiento que el ser portavoces, el asistir, el promover y convertirnos en un embajadores y embajadores de esta y en todas las ferias del libro, para promover la lectura”, manifestó el alcalde.
Por su parte, Juan Salvador Avilés Ochoa destacó la infraestructura cultural del municipio y la importancia de sus recintos.
“La biblioteca Morelos es una biblioteca, tal vez, la primera que se incorporó a la red nacional de bibliotecas. Aquí el municipio de Ahome es el municipio que más bibliotecas tiene en el estado de Sinaloa, de los 20 municipios. Ahome tiene 22 abiertas”, comentó Avilés Ochoa.
En el evento también estuvieron presentes el secretario del Ayuntamiento, Cutberto Ríos Beltrán; la directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura, María Teresa Flores Heredia; y el coordinador general del comité organizador de la feria, Alfonso Orejel Soria.
Cabe destacar que la Feria del Libro 2025 se llevará a cabo del 16 al 23 de noviembre a través de varios eventos no solamente en la ciudad de Los Mochis, sino en todas sus sindicaturas, con distintas actividades como ponencias, presentaciones de libros, conferencias, etcétera.