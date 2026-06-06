La expresión Doctrina Social de la Iglesia fue empleada por primera vez por el papa Pío XII, en 1950, pero “recoge y organiza una larga tradición de reflexión eclesial sobre la vida social, que hunde sus raíces en la Sagrada Escritura, en los Padres de la Iglesia y en las elaboraciones teológicas y jurídicas de la Edad Media y la Edad Moderna” (n.29).

El contenido fundamental de la carta encíclica “Magnifica Humanitas”, del papa León XIV, versa directamente sobre la Doctrina Social de la Iglesia, que no es otra cosa que un conjunto de orientaciones y enseñanzas del Magisterio de la Iglesia, que dimanan de su preocupación sobre las cuestiones éticas, morales, políticas y económicas que debe resolver el ser humano “in situ”; es decir, en su realidad concreta.

La expresión Doctrina Social de la Iglesia fue empleada por primera vez por el papa Pío XII, en 1950, pero “recoge y organiza una larga tradición de reflexión eclesial sobre la vida social, que hunde sus raíces en la Sagrada Escritura, en los Padres de la Iglesia y en las elaboraciones teológicas y jurídicas de la Edad Media y la Edad Moderna” (n.29).

El primer documento que obedece a esta preocupación eclesial es “Rerum Novarum” (sobre las cosas nuevas), de León XIII, en 1891. El contexto histórico es la Revolución Industrial, la explotación laboral, así como el capitalismo y las reacciones contrapuestas: socialismo utópico, científico y anarquismo. Su contenido esencial es la cuestión obrera, denuncia de abusos, subsidiaridad del Estado y defensa de la propiedad.

En 1931, a los 40 años de la “Rerum Novarum”, el papa Pío XI promulgó la “Quadragesimo anno”, teniendo como contexto la pasada Revolución Rusa, de 1917, así como la gran depresión de 1929, y el surgimiento de totalitarismos: fascismo, nazismo, stalinismo. El contenido buscó recordar el legado de la Rerum Novarum, así como restaurar el orden social con el Evangelio y rechazar los totalitarismos.

Con ocasión de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y la Guerra Fría, el papa Pío XII emitió unos mensajes radiofónicos titulados “La Solennitá”, en 1941, orientados a la propiedad, el trabajo y la familia.

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