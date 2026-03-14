‘Los aliados dijeron no’

Al no ser aprobada la reforma electoral, la Presidenta dio su “Plan B” y de paso aprovechó para decirles a sus diputados “se hacen las cosas por convicción”. En el “Plan B” se busca disminuir los privilegios que persisten en los Congresos locales, disminuir los privilegios que persisten en municipios y fortalecer la consulta popular. ¿Como creé Usted que se puede fortalecer la consulta popular?

Esta semana para sorpresa de nadie se votó la reforma electoral propuesta por la presidenta, obviamente venia de presidencia y por ende tenia que atenderse rápido, la sorpresa fue la siguiente: No se aprobó, solo obtuvieron 259 votos a favor (MORENA) y 234 votos en contra, y aunque Usted vea que sí alcanzó mayoría, ésta no fue mayoría calificada, es decir, no fueron las dos terceras partes de los votos, la mayor sorpresa, aunque ya se habían manifestado en ese sentido, el Partido del Trabajo y del Verde quienes acostumbran votar a favor de las propuestas de Morena, así como acostumbran ir juntos en las elecciones (aunque siendo sinceros el Verde ha ido con todos los partidos, en el 2000 con Vicente Fox, en el 2006 con Felipe Calderón, en el 2012 con Peña Nieto, en el 2018 con López Obrador y en el 2022 con Sheinbaum) quienes se mantuvieron firmes y no votaron a favor de dicha reforma, así como tampoco lo hizo el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, vaya hasta algunos diputados de Morena votaron en contra.

Siendo sinceros pensé que al señalar públicamente su no aprobación tanto el Partido del Trabajo como el Partido Verde, se harían algunas “concesiones” y estos votarían a favor de la reforma, pero no fue así, ¿piensa que el Partido del Trabajo y el Partido Verde votaron en contra por sus simpatizantes o por sus propios intereses? Yo creo que una de esas dos opciones debe de ser. “Ningún insecto vota por el insecticida; cuando lo hace, es porque alguien logró convencerlo de que es perfume”, dicen por ahí.

Al no ser aprobada la reforma electoral, la Presidenta dio su “Plan B” y de paso aprovechó para decirles a sus diputados “se hacen las cosas por convicción”. En el “Plan B” se busca disminuir los privilegios que persisten en los Congresos locales, disminuir los privilegios que persisten en municipios y fortalecer la consulta popular. ¿Como creé Usted que se puede fortalecer la consulta popular? La mayoría de los Congresos Locales y Municipios son de su partido, por lo que no debería (palabra clave) de tener problemas para hacerlo, incluso ya lo podría haber hecho. ¿Disminuir privilegios? Me gusta mucho esa frase, ¿Usted en donde la utilizaría? A mí se me ocurre, en el fuero constitucional, o en la opacidad en ciertos gastos como los que hizo el ex Senador de la República Adán Agusto, o quizá en el número de asesores, como en los 97 asesores que en septiembre del año pasado tenía a su cargo el presidente de la “Nueva SCJN”. ¿Qué otros privilegios se le ocurren?

Cambiando de tema, se ha mencionado mucho en redes y noticieros sobre un juicio entablado por la Diputada con licencia Almendra Negrete, a lo que entiendo, el tema es el siguiente: una persona (actualmente funcionaria pública) envió mensajes privados a otra en las que criticaba a la hoy Diputada con licencia, otra persona le hizo llegar esos mensajes a la Diputada con licencia y ésta entabló un juicio de violencia política en razón de género, el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa determinó que no existía dicha violencia, pero la Diputada acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien revocó dicha resolución y determino que lo dicho por chat privado (WhatsApp) puede usarse como prueba para acreditar violencia política de género. El tema es por mucho interesante, debatible y divisorio, por lo que aconsejo estar pendientes del desarrollo del tema y el sentido en el que se concluya.

PD.- “Personas nacidas mediante fecundación in vitro no forman parte de la familia”, ministra Ríos González, de la nueva SCJN.