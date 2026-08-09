La aparición de la Inteligencia Artificial y su aprovechamiento e implementación en las salas de Redacción es una de las últimas vertientes en las que estamos inmersos, y por eso ha sido tan importante para nosotros que Noroeste fue seleccionado dentro de 40 medios de América Laguna para ser parte del AI News Business Program, el programa de Google News Initiative para ayudar a los medios a incorporar soluciones de IA en sus organizaciones.

En un segmento profesional como el nuestro, tan cambiante y tan expuesto a nuevos enfoques y nuevas tecnologías, el estar actualizados es no sólo una buena decisión sino una obligada.

Nuestro entorno en lo periodístico ha evolucionado más en la última década que tal vez en la mayor parte de su existencia anterior, lo que nos obliga al aprendizaje y la adaptación constante. Y la mejor manera de hacerlo es estar en constante capacitación.

La aparición de la Inteligencia Artificial y su aprovechamiento e implementación en las salas de Redacción es una de las últimas vertientes en las que estamos inmersos, y por eso ha sido tan importante para nosotros que Noroeste fue seleccionado dentro de 40 medios de América Laguna para ser parte del AI News Business Program, el programa de Google News Initiative para ayudar a los medios a incorporar soluciones de IA en sus organizaciones.

“Para crecer con sostenibilidad en el entorno digital, un medio periodístico debe dominar las herramientas que definen la nueva era de la información”, señala la invitación.

“El enfoque AI News Business es acelerar la madurez tecnológica de los medios, ofreciendo el soporte estratégico necesario para implementar la Inteligencia Artificial en sus operaciones de manera eficiente”.

Precisa como misión “cerrar la brecha entre la teoría y la ejecución, integrando la IA como una capacidad estructural que potencie la relevancia editorial y la salud financiera de los medios”.

Nos eligieron y nos avisaron el mes pasado, y éstos primeros días de agosto recién iniciamos la capacitación, la cual durará tres meses.

Google News Initiative nos informó que recibiremos “capacitaciones y mentorías para acompañarlos en el desarrollo de un prototipo, relevante para su medio”.

La metodología o ruta de trabajo que nos presentan se divide en tres fases: la primera llamada Training Labs, donde recibiremos capacitación por tracks (estrategia, editorial y técnico); la segunda es un Taller de prototipado 1:1, con diseño de soluciones personalizadas; y la fase tres es la Consultoría técnica e implementación, con soporte avanzado para llevar las mejores ideas a la realidad.

Hasta ahora hemos estado en la llamada Sesión Cero, con detalles del programa y “next steps”, donde conocimos la estructura del programa y la metodología de trabajo, y en una masterclass inaugural, donde vimos las bases de la visión del programa bajo el título “IA en el ecosistema de noticias y los retos 2026”.

Esta masterclass o sesión inaugural fue impartida por Juan Gustavo Corvalán, doctor en Ciencias Jurídicas y Máster en Inteligencia Artificial, co-director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

En esta parte estuvimos directivos, periodistas y personal del área de Tecnología de los diferentes medios participantes.

La capacitación en sí en la primera fase se divide en tres tracks de aprendizaje, pues, señala la metodología del curso, “el éxito de la IA no depende de una sola persona, sino de la alineación de diferentes perfiles clave”.

El track 1 es el Estratégico, cuyo objetivo primordial es “transformar la cultura organizacional y la adopción estratégica de la IA”.

El track 2 es el Editorial, al que titulan “El periodista como piloto de IA” y establecen como objetivo “elevar la eficiencia y calidad periodística integrando la IA como un catalizador de innovación y precisión editorial, transformando los flujos de trabajo tradicionales en procesos dinámicos y asistidos por tecnología”.

Mientras que el track 3 es el Técnico, para “construir infraestructuras inteligentes, seguras y escalables para el despliegue de soluciones tecnológicas”.

De estos tracks también tuvimos ya la primera sesión.

En el primer track vimos básicamente fundamentos estratégicos para “establecer una base conceptual sólida y unificada, diferenciando las capacidades reales de la IA de las expectativas”.

Fue impartida por Rolando Castañón, fundador y CEO de Nova Code, consultoría tecnológica enfocada en modernizar empresas mediante soluciones en la nube, desarrollo de software inteligente e integración de inteligencia artificial.

Tiene trayectoria en empresas como Uber, Meta y Google, y ha liderado proyectos de transformación en diversos sectores estratégicos de América Latina.

También tuvimos ya la primera sesión del Track Editorial, con el experimentado periodista argentino Gastón Roitberg, secretario de Redacción a cargo del proyecto “Experiencia de suscriptores (SX)” y profesor titular de la Maestría en Periodismo de La Nación y la Universidad Torcuato Di Tella.

Bajo el título “Del lobo solitario al nodo colaborativo”, la ponencia tuvo como objetivo primordial “transformar la percepción del periodista frente a la IA, pasando a una mentalidad de ‘piloto’”.

La sesión fue enriquecedora, y esperamos compartir algo de su contenido en próximos artículos.

Por lo pronto, estamos emocionados de haber iniciado esta capacitación y por supuesto por haber sido tomados en cuenta por organizaciones internacionales tan importantes como Google. Aprovecharemos la oportunidad con el objetivo de ser más eficientes para llevarles un mejor producto periodístico a ustedes nuestros lectores y nuestras audiencias.