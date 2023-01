Un año más y ya son más de 30 en que hemos logrado sostener esta campaña, gracias al apoyo de lectores, suscriptores, anunciantes y demás donadores que se unen a nosotros y nos ayudan a lograr esta conexión con la comunidad. Una y mil veces, a todos los que nos apoyan: gracias, gracias, gracias.

Sin embargo, consideramos que no estaban las condiciones de seguridad aptas para hacer el recorrido a las colonias, sobre todo en Culiacán, así que tuvimos que aplazar la entrega.

Y aunque tal vez se vean un poco atrasados, son temas tan importantes para nosotros que se los queremos compartir ahora, pues no vamos a permitir que el contexto violento que pasamos nos impida tratarlos hoy.

Regalos, nunca falta

el despistado

Por último, y ya para cerrar en este espacio lo dedicado a la época navideña, no queremos dejar de abordar un tema que ya es recurrente y que este año, más bien en diciembre del año pasado, antes de Navidad, y tal como lo hemos hecho en años anteriores, explicamos aquí nuestra política respecto a NO recibir regalos de parte de las fuentes.

Aún así, sobre todo en Culiacán, nos hicieron llegar algunos, los cuales, de la misma forma tratamos de devolver. Lo hacemos enviando una carta institucional con el texto siguiente:

“A quien corresponda (o específicamente el nombre y cargo de quien envió el regalo):

Le envío la presente para agradecer el obsequio que nos ha hecho llegar a la Redacción de Noroeste y para reiterarle que nuestro Código de Ética establece que nuestros periodistas no deben aceptar regalos o beneficios de parte de nuestras fuentes de información, por lo que se lo estamos enviando de regreso.

Le deseamos la mejor de las suertes en este nuevo año y esperamos seguir contando con su apoyo en la generación de información para mantener la excelente relación profesional que hemos llevado.

Quedo a sus órdenes, para cualquier duda o aclaración.

A T E N T A M E N T E

Lic. Guillermina García Nevares

Directora Editorial

Grupo Noroeste”.

Como ya dijimos, no son muchos los que se ”atreven” ya a enviar regalos a nuestros periodistas, pero este año nos llamó la atención uno en especial que llegó en Culiacán de parte de un conocido sindicato del estado.

Y nos llamó la atención porque era una enorme canasta navideña que no solo contenía chocolates, galletas, latería y frutos secos, sino hasta trufas y una bolsa grande de café colombiano en grano, así como dos botellas de bebidas alcohólicas, una de ellas de un whisky de marca muy reconocida y nada barata.

Nos quedamos pensando en cuánto del dinero de los agremiados, o de los contribuyentes, dedicó ese sindicato a enviar regalos a periodistas de todo el estado, y, suponemos, a más gente de sus allegados. En fin, son de los detalles que como periodistas no solo no nos gustan y no los aceptamos, sino que nos enojan y nos indignan.