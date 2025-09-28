Barra de programación: Día a día, minuto a minuto, así nuestros productos y nuestros procesos

Ante una realidad compleja como la actual, no sólo en Sinaloa, sino en todo el mundo, sabemos que el periodismo continúa siendo necesario, imprescindible, por eso nos adaptamos para continuar haciéndolo en nuevos ambientes, en nuevos formatos. El buen periodismo no cambia con la tecnología, pero sí es más exigente y más demandante.

Son las 6:00 de la mañana y al menos dos de nuestros periodistas ya inician el día a día. Se alistan para a las 7:00 en punto entrar en transmisión en vivo con un patrullaje por la ciudad de Culiacán, que, sumida como está desde hace más de un año en la vorágine de violencia, amerita un reporte para saber cómo amaneció la situación.

Apenas un rato antes, nuestros repartidores acaban de terminar su labor de dejar el ejemplar impreso diario en las casas de nuestros suscriptores.

Así se cierra y se abre nuestro ciclo diario de acompañamiento con nuestros lectores y nuestras audiencias.

Eso es lo que actualmente hacemos como medio “anfibio” que somos, tenemos la capacidad de pasar de un ambiente a otro, del digital al impreso, y viceversa, con facilidad pero no sin costo.

De ser hace unas décadas un medio que con su ejemplar impreso acompañaba las mañanas de los lectores y suscriptores para informarles lo acontecido el día anterior, ahora ese ejemplar se ha convertido más en un registro, sí de lo ocurrido el día anterior, pero que más que nada lo consigna para la posteridad, porque para cuando llegamos a las manos de nuestros suscriptores ya estamos metidos en el informe diario a través de las plataformas digitales.

Sabemos que la fidelidad de nuestros lectores y suscriptores del ejemplar impreso no la tenemos con los de nuestras plataformas digitales. Es imposible. Así es en la actualidad. Las audiencias pueden llegar a ser efímeras y además son volátiles.

Pero con orgullo podemos decir que estamos cultivando esas audiencias digitales y hoy por hoy somos el medio con mayor crecimiento en redes sociales en nuestras ciudades en lo que va del año.

Con más de 302 mil seguidores en redes sociales, nunca antes en nuestros 52 años de historia habíamos llegado a una audiencia de ese tamaño. Pero igual de ese tamaño es el reto.

Por eso ahora somos un periódico, pero somos también un medio digital con una barra de programación diaria.

Ya lo dijimos que iniciamos el día no solamente con la entrega de nuestro ejemplar impreso con las noticias de ayer, sino con un reporte en vivo de nuestros periodistas en el segmento de seguridad.

A las 7:00 de la mañana reportamos un resumen de lo ocurrido el día anterior, pero sobre todo reportamos lo ocurrido durante la madrugada, lo que ya no alcanzó a imprimirse en el periódico pero que sucedió en las horas recientes, que no suele ser poco, debido al contexto actual de la crisis violenta. Y a veces hasta nos toca narrar hechos que están ocurriendo e impactando aún a esa hora de la mañana.

Seguimos nuestra barra de programación con el Noticiero Noroeste de 8:00 a 9:00 horas, donde reportamos de manera audiovisual lo ocurrido el día anterior y las últimas horas de la madrugada, bajo la conducción de Paulina Otáñez.

A lo largo del día, continuamos con reportes en vivo vía redes sociales de lo que va ocurriendo en cuanto a hechos noticiosos y/o de alto impacto.

Por supuesto también en nuestro sitio web mantenemos la información reciente, al momento, de lo que está ocurriendo minuto a minuto, y todo esto desplegado en todas nuestras redes sociales. Y no sólo en formato de texto y foto, sino también a través de videos cortos o reels.

Por la tarde, a la par de que le vamos dando forma al ejemplar impreso, tenemos el Noticiero A Detalle, bajo la conducción de Karen Bravo, y ahí recopilamos lo que ya ha ocurrido en el día para ese momento, las 18:00 horas.

Pero aquí no termina todo, a las 19:00 horas tenemos el reporte vespertino de seguridad, en vivo a través de todas nuestras redes sociales, para resumir lo ocurrido en el día en este rubro.

Y cerramos la noche con transmisiones en vivo adicionales, de ser necesario, según si se generan hechos noticiosos, así como cerrar la edición impresa alrededor de la medianoche.

Ese es nuestro ciclo. Esa es nuestra programación y son nuestros productos.

Para cada producto hay un equipo compacto, pero todos se entrelazan a lo largo del día. La información se consigue, se gestiona y se comparte en una gran mesa de Redacción desplegada principalmente en Culiacán y Mazatlán, pero también en menor medida considerando el resto de los municipios.

Ante una realidad compleja como la actual, no sólo en Sinaloa, sino en todo el mundo, sabemos que el periodismo continúa siendo necesario, imprescindible, por eso nos adaptamos para continuar haciéndolo en nuevos ambientes, en nuevos formatos.

El buen periodismo no cambia con la tecnología, pero sí es más exigente y más demandante.

Contar a la gente qué ocurre, llevarle historias, explicar lo que sucede, continúa siendo la esencia de nuestro trabajo, pero adaptarnos a los nuevos tiempos, nuevos formatos y nuevas tecnologías es vital para poder lograrlo. En todo esto estamos trabajando.