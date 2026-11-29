Con más de tres décadas de organizarla, la campaña Sé un Rey Mago la mantenemos año con año, reforzando la relación con la comunidad de ambos lados: los donantes y los que reciben las donaciones.

Casi llega diciembre y con ese mes de festividades inicia nuestra tradicional campaña de recolección de juguetes.

Con más de tres décadas de organizarla, la campaña Sé un Rey Mago la mantenemos año con año, reforzando la relación con la comunidad de ambos lados: los donantes y los que reciben las donaciones.

Iniciada desde principios de los años 90, de hecho específicamente en 1990, la campaña en Mazatlán se llamaba antes Se busca un Rey Mago, recolectando juguetes, ropa y zapatos todo diciembre para entregar a niñas y niños el 6 de enero.

En Culiacán se denominaba Se busca un Santa Clos y los juguetes recolectados se entregaban los días alrededor de Navidad.

Finalmente, los últimos años las fusionamos en cuanto a nombre, mecánica y fecha de recolección y entrega, pero cada ciudad sigue teniendo sus particularidades.

Uno de los sellos de las últimas dos ediciones es que la campaña se realiza específicamente para recolectar regalos para los pequeños que son parte de familias que tienen un pariente víctima de desaparición en Culiacán y Mazatlán.

Este viraje lo realizamos en la campaña 2024-2025, empujados, y alentados, por dos factores principales.

El primero fue que las condiciones de inseguridad que detonaron en septiembre de 2024 nos pusieron en el predicamento de sostener la entrega de juguetes en colonias vulnerables, como lo habíamos hecho desde el origen de la campaña, pues vimos que en las zonas usuales de recorrido en nuestras ciudades no había las condiciones de seguridad para trasladar toda una caravana con numerosos empleados y colaboradores de Noroeste.

Considerando eso, volteamos a ver cómo podíamos no sólo adaptar nuestra campaña por cuestiones geográficas, sino cómo podíamos darle el tinte más humanizado en el nuevo contexto de violencia en el estado, buscando que sirviera también para sensibilizar a nuestra comunidad en una nueva realidad que desgraciadamente nos ha tocado enfrentar.

Por eso viramos hacia los colectivos de búsqueda de personas, más conocidos como de madres buscadoras, pues no sólo estaban tomando protagonismo como representantes de las víctimas de esta barbarie sino que se empezaban a reforzar en el activismo y los vimos con estandartes de esta lucha ciudadana, además de que estaban conformados precisamente por familias con muchos niños como parte medular.

Niños que no sólo son víctimas, sino sobrevivientes resilientes de una situación que no pidieron y que son obligados a enfrentar incluso bajo un estigma de la propia sociedad.

Además, desde Noroeste ya habíamos establecido desde antes una relación con los colectivos por las coberturas y como fuente de información, así que se interesaron cuando se los planteamos y hoy estamos ya a punto de iniciar nuestra tercera colaboración con estas agrupaciones.

En Mazatlán nos mantenemos con nuestra alianza con el colectivo Por las Voces Sin Justicia, con quienes hemos hecho mancuerna desde el inicio y sentimos que de ambos lados hemos tenido un resultado positivo, tanto para ellos como para nosotros como medio que conecta con la comunidad.

En el caso de Culiacán, esta edición de Sé un Rey Mago la haremos con el colectivo Brigada Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y con el Colectivo Armadillos Rastreadores de Sinaloa, y seguros estamos que será una campaña fructífera.

En ambas plazas ya empezamos a realizar las entrevistas con los pequeños de las familias con víctimas de desaparición que son parte de estos dos colectivos.

Los niños y niñas le cuentan a nuestros reporteros y reporteras qué desean de regalo de Navidad, y mencionan los juguetes que les gustaría recibir. Algunos platican un poco de su historia, otros son parcos de palabras, pero todos se muestran interesados.

Todo este proceso de coordinación y reporteo, no sobra decirlo, lo hacemos con absoluto respeto y sensibilidad hacia los niños y sus familias, siempre con autorización de la madre, o el padre en algunos casos, y en absoluta sincronía con las representantes de los colectivos de búsqueda.

Respetamos su identidad, sus caras, la ubicación de sus viviendas... en fin, abordamos cada caso con la anuencia total de las familias: si ellos quieren o no dar su nombre, si desean o no aparecer con las caritas de los pequeños, en sí, nos adaptarnos a cómo cada familia decida. Incluso si alguna familia parte del colectivo no desea dar entrevista, de todos modos contemplamos a esos menores para que reciban un regalo.

En breve, empezaremos a publicar las historias y estaremos así todo el mes de diciembre, promoviendo desde nuestras páginas y plataformas cada caso para apelar a las buenas intenciones de nuestros lectores, clientes y aliados para que apoyen esta acción de solidaridad con quienes están tan necesitados de una muestra de apoyo y, ¿por qué no?, de comprensión.