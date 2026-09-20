De la tinta al pixel se trata de un panel con periodistas que realizaremos en Culiacán este jueves 24 de septiembre, y el objetivo es reflexionar en la evolución que hemos vivido estos últimos años, de hecho décadas, en la industria periodística.

Con este certero título, De la tinta al pixel, desde Noroeste estamos invitando a un próximo evento como parte de nuestras celebraciones de aniversario.

Se trata de un panel con periodistas que realizaremos en Culiacán este jueves 24 de septiembre, y el objetivo es reflexionar en la evolución que hemos vivido estos últimos años, de hecho décadas, en la industria periodística.

Pero, precisando, como bien lo señala el subtítulo del evento, evolución digital con rigor periodístico.

Eso es, creemos, lo más importante de todo esto, en Noroeste hemos vivido la evolución periodística de manera permanente, y mucho más acelerada los últimos años, pero siempre manteniendo el profesionalismo, la ética y el rigor periodístico.

Y de eso se trata este evento al que estamos invitando y que ojalá nos pueda acompañar.

De la tinta al pixel se trata de una remembranza con cuatro periodistas de Sinaloa, tres de ellos ya no están en Noroeste pero quisimos invitarlos a participar, porque ellos, durante su estancia con nosotros, fueron parte importante de esta evolución.

Se trata en específico de los noticieros audiovisuales que hemos tenido en Noroeste.

Usted lo sabe, somos en origen un medio impreso, así nacimos, pero nos hemos adaptado a las nuevas tecnologías, las nuevas formas de informarse y de consumir las noticias, así como las nuevas plataformas. Y una de las adaptaciones más distintivas que hemos realizado es el producir noticieros en tiempo real que transmitimos por internet.

Actualmente tenemos dos emisiones, una en la mañana y otra en la tarde, y ya llevamos más de dos años de haber iniciado con la primera de ellas, Noticiero Noroeste, y más de un año con la emisión vespertina, A detalle.

Sin embargo, éstos no son los primeros programas audiovisuales que hemos realizado, hicimos nuestras primeras emisiones hace casi 20 años, y de hecho iniciamos desde Mazatlán, en formato principalmente de radio, aunque también se grababa video.

Teníamos un estudio para hacerlo y logramos armar una barra de radio desde el sitio de Noroeste.com, con varios programas de diversos temas, la mayoría producidos en la Redacción de Mazatlán, pero varios con periodistas desde Culiacán, donde después también logramos concretar un estudio de grabación.

Algunos de los programas de radio por internet que llegamos a tener fueron, por ejemplo, Diálogos Noroeste, que llegó a ser conducido por un personaje mazatleco: Raúl Rico, y por el periodista Ariel Noriega, pero contaba con el análisis periodístico a cargo del entonces director editorial de Noroeste Mazatlán, Joel Díaz Fonseca (qepd), y el politólogo Arturo Santamaría, y eventualmente con invitados como el cronista Enrique Vega Ayala y el escritor Juan José Rodríguez.

Ese programa permaneció varios años transmitiéndose, y en temas coyunturales participaba con transmisiones especiales el periodista Héctor Castro, quien precisamente será parte del panel de este jueves.

En esa época (2009, 2010, 2011), en la barra de programación de radio también teníamos programas deportivos, con nuestros periodistas de esa sección. Uno, Doble Play, era de beisbol y se hacía desde la Redacción de Mazatlán, con enlaces telefónicos con un reportero de Culiacán.

Dos de los periodistas permanecen con nosotros, Iván Zúñiga y Rafael Moreno, este último de hecho tiene un segmento deportivo en el noticiero actual A detalle.

Y el otro programa era Conexión Deportiva, que empezó poco después, con deportes en general desde el estudio de la Redacción de Culiacán.

Pero no sólo eran esos programas, sino que la barra se componía de otros como los juveniles Buena Onda y Think, de negocios titulado Ciclo Económico, uno de entrevistas titulado Encuentros, a cargo de periodistas de la sección Local de ambas plazas, y hasta uno de turismo que se llamaba Ruta Turística, entre varios otros.

Llegamos a hacer transmisiones remotas, desde fuera de la Redacción, en eventos como la Feria del Libro que se realizaba en esa época en la Plazuela Machado.

Esas fueron nuestras primeras incursiones en lo multimedia, y se hacía con la tecnología que había en esos momentos, alrededor de dos décadas atrás, no se transmitían por YouTube o redes sociales como ahora, sino que eran directamente en nuestro sitio web.

Esa barra de programación duró alrededor de cuatro a cinco años, y terminó su ciclo. Pero para entonces ya habíamos afianzado el estudio en Culiacán y un equipo que continuó reforzando nuestra programación de radio, ahora desde la capital.

En esos segmentos incursionaron como conductores varios de nuestros periodistas, entre ellos José Alfredo Beltrán y Janneth Aldecoa, quienes aunque ya no son parte de la empresa, participarán con su experiencia en el panel de este jueves.

Fue a finales de 2015 cuando nos propusimos reforzar aún más lo multimedia pero con un noticiero en vivo ya más enfocado a video, y así lo hicimos, iniciando a principios de 2016 desde Culiacán.

Este noticiero en vivo era conducido por periodistas nuestros de esa época que ya venían de nuestro segmento de radio: José Alfredo y Janneth, y luego se integraría también Gabriel Mercado, quien también nos acompañará en el evento de esta semana.

Así estuvimos por espacio de tres o cuatro años, concluyendo el ciclo de ese primer noticiero en video.

Precisamente los cuatro participantes de este panel al que estamos invitando fueron partícipes de una u otra forma en toda esta etapa de crecimiento y un tanto de experimentación en el ámbito multimedia de Noroeste.

De hecho, la intención del evento De la tinta al pixel es reflexionar, en el marco del 53 aniversario de Noroeste, sobre los cambios que hemos experimentado en el periodismo con la llegada de las nuevas tecnologías y las plataformas digitales

Buscamos conversar sobre las experiencias de los cuatro periodistas en esta transformación, pero también su visión de los retos actuales y futuros que ven en nuestro ámbito de trabajo.

La experiencia periodística de los cuatro participantes abarca precisamente distintas etapas de la evolución de los medios en Sinaloa, y objetivo fundamental del panel es, como su nombre lo indica, hablar sobre el paso que hemos dado de la tinta, con el impreso, al pixel, con todo lo digital.

La charla será moderada por nuestra periodista Karen Bravo, quien actualmente dirige al equipo que produce los dos noticieros que tenemos y es la conductora de la emisión A detalle, que se transmite por la tarde.

El evento será este jueves 24 de septiembre, a las 17:00 horas, en el Auditorio del Tec de Monterrey, Campus Sinaloa.

Ojalá pueda acompañarnos.

Estamos seguros que presenciaremos una interesante reflexión y remembranza de los proyectos que Noroeste ha desarrollado y puesto en práctica estos últimos años de evolución y adaptación a las nuevas tecnologías, siempre con la mira puesta en el buen periodismo ejecutado para informar a nuestros lectores y nuestras audiencias.