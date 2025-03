Día de la Mujer, una cobertura muy particular

Desde el inicio y en los panfletos donde invitan a la manifestación, los colectivos de mujeres exigen respeto y es lo que más buscamos brindar en este tipo de coberturas, en las que sabemos que debemos tener mayor sensibilidad y al mismo tiempo apertura, pues sabemos que no es una cobertura genérica.

Pocas coberturas hay tan particulares como la relacionada con el Día de la Mujer, porque comprende aristas adicionales a las de otras temáticas.

Cada año, conforme se acerca la fecha del 8 de marzo vamos planeando algunos reportajes relacionados con las mujeres. Usualmente buscamos historias de éxito, de lucha, de superación o inusuales, pero también tenemos las que se van marcando por el contexto reciente.

Así lo decidimos este año, por ejemplo, con el reportaje que ayer publicamos de Culiacán y de Rosario, con historias de policías. Mujeres que desde la labor de la seguridad exponen su vida por su trabajo, sobre todo en una realidad como la que actualmente atravesamos en Sinaloa.

En Mazatlán, aprovechamos la oportunidad que nos brindó la Tercera Región Militar para acceder a contar historias de mujeres militares, tanto en el Ejército, como en la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea, lo cual no es usual porque a las Fuerzas Armadas no es sencillo tener acceso directo, pero en esta ocasión se logró concretar con un buen resultado.

En la elaboración de estos reportajes accedimos a lo que las mujeres deciden contar y mostrar, es decir, hubo quienes no accedieron a que se le tomaran videos, algunas incluso a que no se les viera la cara, por obvias razones de seguridad, en fin... sabemos que en esta temática debemos ser especialmente cuidadosos y trabajamos para lograrlo.

Y ni se diga con las coberturas que por esta misma conmemoración realizamos el día preciso del 8 de marzo, específicamente de las marchas y protestas que realizan los colectivos feministas y las mujeres en general que se unen a las manifestaciones.

Desde días antes buscamos lo más que podamos de datos, e incluso tenemos acercamiento con las organizadoras, pues sobre todo en el caso específico de Mazatlán, los colectivos exigen que la cobertura la realicen únicamente periodistas mujeres, y no permiten que se acerquen periodistas varones.

Nos complica un poco nuestras dinámicas porque en general nosotros no solemos hacer distinción a la hora de asignar una cobertura, a cualquiera puede ir tanto un periodista varón como una periodista mujer, y en realidad poco nos detenemos en el día a día a pensar si es uno o es otro, más bien lo hacemos dependiendo de la disponibilidad y de la experiencia que tiene cada uno.

Sin embargo, en el caso específico de esta cobertura de las marchas del 8M lo tenemos que hacer.

Por ejemplo ayer, en Culiacán la cobertura la realizaron dos mujeres y dos hombres, y en el caso de Mazatlán lo hicieron tres mujeres y dos hombres, quienes documentaron para notas, fotos, videos, transmisión en vivo, redes sociales y hasta dronear para tener imágenes aéreas.

Lo que tenemos como precaución es que los periodistas varones no se acerquen demasiado y no entren a los contingentes, como sí pueden hacerlo las periodistas mujeres.

Pero aún las mujeres que realizan la cobertura mantienen en todo momento una precaución de las posibles observaciones de los colectivos, pues señalan cuestiones muy precisas de lo que desean que no se realice, como tomar caras de cerca a ciertos contingentes, no tomar imágenes ni videos donde van las infancias o no transmitir en vivo algunos de los testimonios que se dan en el lugar.

Desde el inicio y en los panfletos donde invitan a la manifestación, los colectivos de mujeres exigen respeto y es lo que más buscamos brindar en este tipo de coberturas, en las que sabemos que debemos tener mayor sensibilidad y al mismo tiempo apertura, pues sabemos que no es una cobertura genérica.

Por supuesto que como toda concentración de personas que cubrimos, vamos atentos a posibles detalles, conflictos o situaciones anómalas que puedan surgir y ajustar la cobertura de ser necesario.

Afortunadamente ayer pudimos sobrellevar las coberturas de las manifestaciones en Culiacán y Mazatlán y no surgieron incidentes de ningún tipo.

La temática de mujeres en general y del feminismo en particular son, podría decirse, nuevas en el sentido de que es apenas hace pocos años que se dan este tipo de manifestaciones y que existen los colectivos organizados, por lo que estamos conscientes de que estamos aún aprendiendo.

Y es así en todo lo que se considera periodismo feminista, que aunque no podemos decir que lo abordamos tal cual y en su totalidad, tratamos de darle cada vez más espacio e importancia.

Como lo resume la periodista colombiana Nathalia Guerrero, fundadora del medio Manifiesta, en un artículo de la Fundación Gabo, respecto a quien se lance a hacer periodismo feminista: “tiene que recorrer un camino donde se tiene que reaprender muchas cosas y desaprender, estar preparados para hacer un borrón y cuenta nueva y construir a la medida de una”.

Por supuesto no somos ni aspiramos a ser un medio especializado en esta temática, pero sí tenerla presente, en perspectiva y con el rigor y el respeto que merecen y que se requiere en los tiempos actuales.