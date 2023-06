contacto@noroeste.com

Así que ahora nosotros, con el proceso penal que se le sigue a ‘El Químico’, debutamos con la autoría de algunos de estos dibujos judiciales, recurso que, según historiadores, data del Siglo 17, pues fue el famoso juicio de ‘Las Brujas de Salem’ el primero que se habría reseñado de esta manera.

En nuestras páginas, tanto impresas como digitales, tenemos como elemento base el texto, usted lo sabe, usted nos lee... sin embargo tan importante como el texto hay elementos que lo rodean, lo que llamamos elementos gráficos, de ellos, el más usual es la fotografía...

Sin embargo hoy no hablaremos de fotografía, que es un gran tema y que hemos tocado fugazmente en artículos anteriores y seguramente tocaremos de manera más amplia en un futuro, hoy solo aprovechamos para mencionar un elemento gráfico diferente que usamos hace unos días.

Se trata de los dibujos judiciales o ilustraciones de audiencia, conocidos en inglés como “courtroom sketches”. Ya los hemos publicado antes. Son las ilustraciones que hace un dibujante durante un juicio, y que son las únicas imágenes que trascienden de lo que ocurre al interior de una Corte, porque desde tiempos inmemoriales no está permitido tomar fotos o imágenes de video para no afectar el proceso judicial y los derechos de los procesados. No solo no está permitido sino que no se puede entrar con cámaras o con un teléfono celular. Por lo tanto las únicas imágenes que existen de esos procesos judiciales son las que hace un dibujante.

Obvio, eso no es o no era muy usual en México, es más bien un recurso de otros países, sobre todo Estados Unidos, por las características de sus juicios.

Sin embargo ahora en nuestro País, después de la reforma penal aprobada hace algunos años, en el nuevo sistema de justicia se implementaron juicios orales, similares a los estadounidenses, por lo que ya se puede usar el recurso.

Pues bien, hace unos días quisimos hacer nosotros el ejercicio y logramos algunas ilustraciones o dibujos que publicamos en nuestra plataforma y nuestro ejemplar impreso. Fueron del proceso penal que se le sigue al ex Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo “El Químico” Benítez.

Surgió de una propuesta de uno de nuestros fotógrafos de la Redacción de Culiacán, Roberto Armenta, y precisamente él, sin ser dibujante profesional, se sintió con la capacidad para hacerlo y logramos plasmar y usar éste método gráfico de comunicación en un ejercicio sencillo pero novedoso.

En su artículo “Los dibujos judiciales”, https://procesalia.com.mx/los-dibujos-judiciales/ en Procesalia, Mauricio A. Cárdenas Guzmán señala que lo más importante de estas ilustraciones es lograr captar las emociones que salen a flote durante el juicio.

“La sala de audiencias de un tribunal, sin importar la materia del juicio, es el espacio donde se dan cita las emociones de todos los que, por tener un interés en la causa o simple curiosidad en ella, acuden al día del juicio. Las actuaciones judiciales que en dicha sala se desarrollan generan gestos que representan emociones y estados de ánimo, las cuales se agravan o atenúan según el devenir de los sucesos que ahí tienen lugar. Hoy en día existen muchas formas a través de las cuales podemos conocer lo sucedido en la sala de audiencias; sin embargo, los dibujos judiciales, o courtroom sketches, son el medio más antiguo y que durante siglos se han instituido como portavoces de dichas emociones”.

Y agrega: “Estas ilustraciones no buscan la perfección técnica en cuanto a los rasgos faciales de los intervinientes en la audiencia. Son el medio para que, estando fuera de la sala de audiencias, nos sintamos dentro de ella. Su finalidad es ilustrarnos la personalidad de los protagonistas, el ambiente del foro judicial y los momentos de tensión que ahí se viven. Con sus trazos de acuarela o carboncillo transmiten las reacciones que generan una desvaída imputación o defensa, la contundencia de un argumento o la fuerza de una decisión judicial”.

De esas ironías del periodismo, en la era actual, con mucha tecnología visual disponible, los medios volvemos los ojos hacia un antiguo recurso para comunicar. Todo sea por los lectores.