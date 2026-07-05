El futbol como portada

Hoy domingo, México define su futuro frente a Inglaterra, un rival europeo de jerarquía, peligroso y nada débil. Gane o pierda el Tri, desde ahora les adelantamos que esta tarde en nuestro sitio web y mañana en el ejemplar impreso, la Selección Nacional volverá a ser nuestra portada y nuestra nota principal.

El Mundial de Futbol nos ha brindado el pretexto perfecto para destacar la información deportiva en nuestro sitio web, redes sociales y, por supuesto, en nuestra edición impresa. En medio de tantas noticias negativas y de la prolongada ola de violencia que azota a nuestro estado, este evento se convierte en un bálsamo necesario dentro del mar de información diaria.Se trata de un mes sui géneris.

Celebramos el evento deportivo más grande del planeta con México como uno de los anfitriones, pero el verdadero foco noticioso ha sido el desempeño de la Selección Nacional. Con un paso invicto y manteniendo su portería en cero, el panorama actual contrasta drásticamente con el historial de otros mundiales, donde el actuar del Tricolor no siempre fue halagador.

Además, la euforia desatada en nuestras ciudades es un fenómeno periodístico que merece ser reflejado con fuerza en nuestras páginas y plataformas.

En un artículo anterior explicamos los retos de cubrir un Mundial en nuestro propio País (aunque los partidos no se jueguen directamente en nuestro estado). Sin embargo, el valor noticioso radica en que prácticamente toda la población se ha volcado a seguir a la Selección y a celebrar sus triunfos.

Desde el día de la inauguración decidimos otorgarle un espacio destacado en la portada impresa con un promo fotográfico del arranque y del primer resultado positivo del Tri. Pero fue en el segundo encuentro cuando decidimos apostar por el triunfo de México como la nota principal del periódico. ¿La razón? Además de asegurar la clasificación, el gol de la victoria fue anotado por un sinaloense: Luis Romo. Quisimos destacar esa “localía” y el legítimo orgullo de la presencia sinaloense en la máxima justa.

El propio editorialista Arturo Santamaría -especialista en política, estudioso del futbol sinaloense y autor de libros sobre el tema- señaló en su columna del sábado 20 de junio, titulada “Triunfo tricolor y más oxígeno para Claudia”, que le había llamado la atención nuestro despliegue a ocho columnas.

“Los medios convencionales y las redes no pueden evitar hablar del triunfo de los futbolistas mexicanos y de los masivos festejos en numerosas ciudades mexicanas. Pocas veces, por ejemplo, Noroeste le ha dedicado las ocho columnas de su primera página a un triunfo deportivo y, menos, de futbol. Lo hizo ayer, destacando el papel de Luis Romo, jugador sinaloense, quien anotó el gol del triunfo”, escribió Santamaría.

Tiene razón. Pocas veces abrimos portada con el deporte, pero es que este tipo de acontecimientos trascienden las canchas: se transforman en un asunto comunitario, social y de identidad nacional.

No es la primera vez que lo hacemos; ya hemos inmortalizado grandes glorias para Sinaloa, como las históricas medallas olímpicas de María del Rosario Espinoza en taekwondo en Pekín 2008 con oro, Londres 2012 con bronce y Río 2016 con plata.

Periodísticamente, visibilizar el éxito sinaloense en el plano internacional es parte de nuestra misión, porque genera orgullo y pertenencia.

Cuando un suceso como el Mundial conjuga la localía con el éxito de la Selección, más que un pretexto, se convierte en una obligación periodística. Al final, es parte de la historia futbolística que debe quedar plasmada para la posteridad.

Además, respondemos a un canon periodístico elemental: es noticia aquello que genera conversación, y hoy la gente habla, respira y vive la agenda mundialista.

En medio de la pesadumbre y la desesperanza que nos vemos obligados a transmitir diariamente debido a los hechos de alto impacto en la región, consideramos vital abrir una ventana a la alegría. El futbol tiene la enorme virtud de unir y de lograr que la mayoría de los mexicanos se identifiquen bajo una misma causa.

Por eso, este miércoles 1 de julio volvimos a colocar como nota principal el pase invicto a los Octavos de Final, pues fue un hito histórico: hilar cuatro triunfos consecutivos, ganar por primera vez un partido de eliminación directa en este formato y alcanzar, tras 40 años de espera, el anhelado “quinto partido”.

Destacar todo esto no significa que dejemos de lado lo importante o que olvidemos los problemas que nos siguen lastimando. Significa, simplemente, hacer una pausa para reflejar esa “efervescencia colectiva” que nos ha regalado días de satisfacción cuando más lo necesitábamos.

Hoy domingo, México define su futuro frente a Inglaterra, un rival europeo de jerarquía, peligroso y nada débil. Gane o pierda el Tri, desde ahora les adelantamos que esta tarde en nuestro sitio web y mañana en el ejemplar impreso, la Selección Nacional volverá a ser nuestra portada y nuestra nota principal.