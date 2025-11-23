El artículo se titula “Culiacán, la mentira que nos trajo aquí”, y se publicó en Noroeste en octubre del año pasado, apenas unas semanas después de que había estallado la actual disputa del Cártel de Sinaloa, que nos tiene aún ahora en una situación tan delicada de la cual todavía no hay visos que podamos salir en el corto plazo.

Hoy estamos muy orgullosos: Noroeste y en especial nuestro director general, Adrián López Ortiz, han sido galardonados con el Premio Nacional de Periodismo, en la categoría Opinión.

Podría decirse que el premio es muy particular, o muy individual, pues lo premiado es una pieza de Opinión, un artículo en concreto, en este caso un texto escrito por nuestro director general y publicado en nuestras páginas de editoriales y columnas; pero aunque el galardón es otorgado en lo particular, lo sentimos como un logro institucional.

El artículo se titula “Culiacán, la mentira que nos trajo aquí”, y se publicó en Noroeste en octubre del año pasado, apenas unas semanas después de que había estallado la actual disputa del Cártel de Sinaloa, que nos tiene aún ahora en una situación tan delicada de la cual todavía no hay visos que podamos salir en el corto plazo.

El texto es un análisis y reflexión del contexto de ese momento y de ahora, en torno a la sociedad sinaloense y lo que le ha tocado padecer, pero también un llamado de atención a lo que como ciudadanía hemos fallado y lo que deberíamos hacer.

El jurado del Premio Nacional de Periodismo, conformado por 21 profesionales del periodismo, comunicación, investigación y docencia, evaluó más de mil trabajos provenientes de todo el País, y consideró que el mejor texto de Opinión publicado en 2024 fue el nuestro.

Lo describió así: “Este conmovedor artículo ofrece un ejercicio argumental que registra el doble sentimiento que experimentamos muchos mexicanos: por un lado, la vocación de lucha contra la violencia y en defensa de nuestras familias, y, por otro, la sensación de profunda impotencia que podría convencernos de dejar de luchar.

“Al reflexionar acerca de la reacción que la violencia en Culiacán, Sinaloa, exige a su ciudadanía, el autor de este artículo hila su propia experiencia personal con la responsabilidad cívica que consigue señalar a sus vecinas y vecinos, sin culparles, pero también llamándoles a asumir un cambio de actitud que configura, sin duda, toda una forma nueva de vivir en este país.

“‘Culiacán, la mentira que nos trajo aquí’ es un artículo valiente, claro, contundente e inteligente que pide que sean mexicanas y mexicanos de otro tipo: que no normalicen la inseguridad, ni la tolerancia a los grupos del crimen organizado, ni el abandono producido por la inacción de las autoridades de todos los niveles, sino que tomen el futuro en sus propias manos”.

Al respecto, hemos recibido numerosas felicitaciones y muestras de aprecio y respeto para la labor de Noroeste y de nuestro director en particular.

Por ejemplo, la organización Iniciativa Sinaloa publicó en sus redes sociales: “Hoy celebramos una gran noticia para el periodismo sinaloense. Felicitamos a Adrián López Ortiz, director de Noroeste, por recibir el Premio Nacional de Periodismo en Opinión gracias a su artículo ‘Culiacán, la mentira que nos trajo aquí’. ¡Un reconocimiento merecido a su entrega, ética y compromiso con la verdad!”.

La asociación Construyendo Paz hizo lo propio: “Orgullo para el periodismo en Sinaloa. Desde Construyendo Paz extendemos una cálida felicitación a Adrián López Ortiz, director del periódico Noroeste, por recibir el Premio Nacional de Periodismo en Opinión gracias a su artículo: ‘Culiacán, la mentira que nos trajo aquí’. Su compromiso con la verdad y su labor periodística fortalecen los esfuerzos ciudadanos por construir un Sinaloa más justo, informado y en paz. ¡Enhorabuena por este gran logro! Sigamos Construyendo Paz”.

Desde Canacintra Mazatlán escribieron: “Felicitamos a nuestros Afiliados de Noroeste, empresa especializada en ofrecer un periodismo objetivo, ético, valiente y comprometido con su vital labor. Felicidades a todo su equipo que lo hace posible y especialmente a nuestro buen amigo Adrián López por representar en cada pieza periodística que sale de él y de este espacio enclavado en el #Noroeste de nuestro país. Felicidades por el Premio Nacional de Periodismo de Opinión”.

El doctor Jorge Gastélum-Escalante, de la UAdeO, nos envió una sentida misiva, la cual nos pidió publicar en nuestro espacio de Cartas del Lector.

Dirigida en especial a nuestro director general, el doctor señala: “Llegaste a Culiacán para transformar Noroeste en un bastión de periodismo valiente. Como director general, has liderado con una visión que une innovación y humanidad, convirtiendo páginas en puentes entre la realidad cruda y la esperanza posible... tu voz ha cruzado fronteras para contar lo que duele, pero también lo que redime”.

El académico rememoró en su misiva la agresión que recibió nuestro directivo en 2014: “No olvidemos, Adrián, esa resiliencia tuya que te ha marcado como a pocos. Aquel 24 de junio de 2014, en tu cumpleaños 34, cuando las balas del narco intentaron silenciarte al salir del trabajo. No supieron que estaban disparando contra un espíritu indomable. Sobreviviste con el alma intacta, y desde entonces, cada artículo tuyo ha sido testimonio de que la verdad no se rinde”.

De nuestra parte, debemos señalar que Adrián no es sólo la cabeza visible de nuestro grupo editorial, es también un líder dentro de la empresa y un líder de opinión hacia afuera.

Es decir, maneja finanzas y decisiones administrativas y hasta publicitarias, pero también participa activamente en el día a día en el área editorial con artículos, reportajes, periodismo de datos, y, por supuesto, decisiones. No es común un director general así en un medio de comunicación y mucho menos de su edad.

En lo operativo, nuestro director general encabeza Noroeste y acompaña la operatividad con las tres directoras de área: la Editorial, la de Administración y la Ejecutiva, que abarca Publicidad y Producción.

También, desde su llegada a la Dirección General se ha convertido en pieza clave en lo informático, lo digital y ahora en el ramo de la inteligencia artificial.

Pero además, desde lo periodístico es referente a nivel nacional e internacional en temas de narcotráfico, violencia, crimen organizado y construcción de paz.

Así que este reconocimiento del Premio Nacional de Periodismo podría sentirse hasta natural el recibirlo para un texto de su autoría, pero no es un logro cualquiera, tan es así que es la primera vez que desde Noroeste se recibe esta distinción.

Reiteramos que aunque es un premio individual, nosotros lo sentimos colectivo, porque este texto refleja lo que somos como Noroeste: claros, confrontativos, participativos, reflexivos, valientes, involucrados y comprometidos.

Desde la Redacción felicitamos a nuestro director general y nos felicitamos por ser parte de su equipo.