El periodismo está roto... pero podemos arreglarlo

Así de esclarecedora y contundente es la premisa que sostiene el periodista alemán Mathias Doepfner en un discurso reciente.

¿Tiene futuro el periodismo?, es la primera interrogante que plantea este reconocido directivo o CEO de uno de los conglomerados de medios más grandes e importantes del mundo: Axel Springer, que tiene marcas sólidas en el campo del marketing de medios, como Bonial, Idealo y Awin, pero marcas fuertes en lo periodístico, como Bild, Business Insider, Político y Welt.

El discurso al que aludimos ni siquiera es público, es un mensaje que dio a sus editores, pero su conocimiento del contexto actual del periodismo es profundo y hasta demoledor.

Estudiosos siempre de lo que acontece y, sobre todo, lo que viene en nuestro segmento de trabajo, usamos estos análisis para ver dónde estamos parados y hacia dónde debemos ir. Por eso nos interesó lo que dice Doepfner.

El directivo de medios habla principalmente de la Inteligencia Artificial, concepto que ya no es algo que está por venir, sino que ya está aquí y estamos inmersos en ella.

Ante la gran pregunta que él mismo plantea, ¿tiene futuro el periodismo?, Doepfner nos derrumba pero nos da esperanza:

“Aquí están las buenas noticias: estamos en el negocio más maravilloso y más importante del planeta. La mala noticia: el periodismo está roto. La mejor noticia: podemos solucionarlo si no nos aferramos al pasado, si nos reinventamos ahora”, señala contundente.

El concepto al que más se refiere en esta reinvención es al periodismo potenciado por la IA, y lo aclara: “El periodismo sigue siendo nuestro núcleo pero está evolucionando”.

La tarea sigue siendo la misma, dice, pero el ritmo es exponencialmente más rápido.

“Si realmente queremos reinventarnos, debemos abrazar la IA con la HI, inteligencia humana”, y llama a abrazar esta fusión con el cerebro y con el corazón

“El periodismo digital, nuestro orgullo de las últimas dos décadas, es hoy un negocio heredado”, dice. “Así como pasamos de lo analógico a lo digital, ahora debemos pasar de lo digital a lo IA. Digital es la nueva impresión. IA es lo nuevo digital”.

Pero aclara: “No se trata de IA contra HI, sino de IA con inteligencia humana,

IA y HI, no es una cosa o la otra, es ambas”.

“Quien combine lo mejor de ambas inteligencias de formas más complementarias ganará”, precisa. “Nuestra inteligencia debe ser potenciada y mejorada por la IA y la IA debe ser potenciada y mejorada por la HI”.

Ante las preocupaciones que pudiera haber respecto a la inteligencia artificial, Doepfner es claro y urge a que veamos este momento como una oportunidad al estar en vísperas de un nuevo nivel de civilización, donde la inteligencia misma evoluciona.

“Somos afortunados de estar aquí y poder darle forma”, agrega. “Somos muy privilegiados de vivir en este momento y de formarlo.

“La IA no es nuestro reemplazo, es nuestro copiloto, nos dará poder y aquí y allá, nos superará, incluso en emoción, en humor, en creatividad...”.

Llama a ya no perder el tiempo en tratar de buscarle errores a lo que se hace con inteligencia artificial, y no enorgullecerse de no usarla, al contrario, explica: “La inteligencia humana que hoy no utiliza IA no es muy inteligente”.

Vaticina que es probable que en 2026 alcancemos la IA cognitiva, una forma avanzada de IA que imita a los humanos, sus pensamientos, procesos, y capacidades de aprendizaje.

“Poco después, probablemente, llegaremos a AGI, inteligencia artificial general, o súper inteligencia artificial, ASI”, precisa. “La IAG o AGI se define como una forma hipotética de IA con capacidades cognitivas que igualan o superan las de los humanos.

“Los sistemas AGI serían capaces de comprender, aprender y aplicar conocimientos de cualquier dominio, adaptarse a nuevas situaciones y resolver problemas para los que no fueron entrenados específicamente”.

Y ahora, se detiene por un momento antes de señalar: “esto se pone realmente aterrador: probablemente en 2028 podríamos alcanzar la consciencia en la IA”.

Esto se define como un sistema no biológico que es consciente de su propia existencia y puede determinar estados subjetivos similares a como los humanos son conscientes de sus pensamientos, sentimientos y experiencias.

“La IA consciente es como un ser humano, probablemente más inteligente”.

Cita que expertos señalan que la IA tiene un impacto 10 veces más que la Revolución Industrial y además 10 veces más rápida.

“¿Deberíamos discutir si la IA podría reemplazar el periodismo?”, cuestiona, y el mismo responde: “Por supuesto que podría.

“Pero de nosotros depende evitarlo por muchas razones, una de ellas es evitar que nos extingamos”.

El papel de los medios, agrega, solía ser el control del poder, el poder de la política, el poder de los negocios, el poder de la ciencia...

“Ahora también se trata de equilibrar el poder de la inteligencia artificial y humana”, dice, “pero eso sólo funcionará si lo entendemos y lo utilizamos profundamente”.

Urge a que los medios llevemos a cabo una reinvención del periodismo, en estrecha colaboración con lo que denomina “nuestros colegas, los agentes de IA”.

“No es nada menos que la fusión de la inteligencia humana y artificial, la IH y la IA, y la ejecución de sus resultados a la mayor velocidad posible”, detalla.

“Nos encontramos en un momento crucial de la historia con respecto a la IA: podemos desaparecer o podemos alcanzar un nuevo nivel”.

Doepfner concluye: “Mejoraremos el periodismo con IA.

“Nuestro músculo del cambio está bien entrenado”, dice. “Hagámoslo de nuevo: cambiemos de nuevo y más rápido”.

Y nos marca el camino: “Nos reinventaremos... Ya lo hemos hecho antes. Somos creadores de lo que viene a continuación para dar forma al futuro de los medios impulsados por IA.

“Adoptemos la IA sin miedo y con valentía y construyamos un futuro mejor donde los medios no sólo sobrevivan sino que alcancen un nuevo nivel de relevancia y valor”.

Luego de escuchar esta cátedra del momento actual del periodismo, no podemos sino aceptar que sí, el modelo de periodismo puede estar roto, pero ese se puede remendar, incluso se puede rehacer, pero el periodismo como tal está más vivo que nunca, el mundo lo demanda y lo que tenemos que hacer es poner manos a la obra en su reparación... con ayuda de la IA sin duda.