Lo que buscamos con la campaña que llamamos Sé un Rey Mago es reunir regalos para pequeños que, en este caso, como el año pasado, son de familias que tienen a personas desaparecidas y que por ese motivo forman parte de colectivos de búsqueda, rastreadoras que persiguen la huella que dejaron sus familiares y tratan de encontrarlos. En estas familias, que no son pocas en nuestro estado, hay hijos, sobrinos, nietos que sin buscarlo y pese a su corta edad ahora son parte de esos colectivos y es a ellos a quienes buscamos llevarles un poco de alegría este Día de Reyes.

Inicia el año y es en estos primeros días de enero en que salimos a apelar con más ahínco a la sensibilidad de nuestros lectores, suscriptores, clientes, anunciantes y aliados.

Y es que estamos en la recta final de la convocatoria que lanzamos año con año para reunir juguetes, ropa, zapatos y detalles para niñas y niños en situación vulnerable.

Lo que buscamos con la campaña que llamamos Sé un Rey Mago es reunir regalos para pequeños que, en este caso, como el año pasado, son de familias que tienen a personas desaparecidas y que por ese motivo forman parte de colectivos de búsqueda, rastreadoras que persiguen la huella que dejaron sus familiares y tratan de encontrarlos.

En estas familias, que no son pocas en nuestro estado, hay hijos, sobrinos, nietos que sin buscarlo y pese a su corta edad ahora son parte de esos colectivos y es a ellos a quienes buscamos llevarles un poco de alegría este Día de Reyes.

Todo diciembre hemos publicado historias de algunos de ellos, principalmente en Mazatlán, y unas cuantas en Culiacán, donde las condiciones actuales han dificultado un poco el que las familias se decidan a salir en nuestras páginas, sin embargo, la idea es que aún así, las niñas y niños reciban algún regalo.

Año con año, desde 1990, cuando nació la campaña en Culiacán y poco después en Mazatlán, hemos recibido la respuesta y el respaldo de los sinaloenses para conseguir el objetivo, y sabemos que este año no será la excepción.

Ya hemos recibido bicicletas, tabletas, juguetes en general, pero nos faltan aún muchos para llegar a la meta.

En Mazatlán el primer regalo llegó de manera anónima y es una tablet para Mauricio Alejandro, que a sus 6 años de edad ha perdido a su papá como víctima de desaparición precisamente en septiembre de 2024, cuando inició esta ola de violencia que aún nos aqueja.

También en el puerto tenemos un cliente que se ha convertido año con año en un verdadero Rey Mago, y para esta edición nos hizo ya su aportación económica con la que compramos 10 bicicletas que ya están listas para ser entregadas.

Y ya nos llegaron hasta dos carretillas para niños que quieran jugar a la construcción.

En Culiacán está Ali Valentina, de 5 años, que sueña con tener una Barbie y una cocinita, o Juan, de 4 años, que quiere una tablet y un camión con luces.

También hay menores un poco más grandes que son parte de este grupo vulnerable, como César, de 13 años, que aspira a recibir unos taquetes del 6.5 para jugar futbol, o Iliana Gisela, también de 13, que quisiera que le regalaran juegos de mesa y figuras de anime.

Son algunos ejemplos de lo que estos pequeños anhelan para este Día de Reyes y usted podría aún apoyar en esta campaña solidaria.

En estos últimos días hemos estado recibiendo apoyos en depósitos económicos de algunos empresarios para comprar los juguetes que hacen falta, y esperamos poder reunir todos los necesarios para antes de la entrega programada.

De hecho, en cuanto a la entrega, ya estamos listos para este martes 6 de enero en Mazatlán y el miércoles 7 de enero en Culiacán, en sendos eventos en nuestras instalaciones de cada plaza.

Recibiremos a los niños y sus familias en una celebración donde personal nuestro se vestirá de Reyes Magos, y no faltarán las roscas de Reyes, que en esta ocasión serán donadas por Pastelerías Panamá, así como el chocolate caliente.

En Mazatlán tendremos el acompañamiento del Cuerpo de Bomberos, que ya el año pasado brindaron apoyo y hasta dieron un paseo a los niños y niñas en su camión de servicio.

También estamos gestionando el apoyo de la Policía Municipal para tratar de que nos pueda acompañar una patrulla y algunos agentes, pues hay una niña que manifestó su deseo de ser policía cuando sea grande, así que deseamos darle la oportunidad de esa convivencia, que de hecho ya se ha realizado en anteriores ediciones con militares.

En el evento también hemos recibido la disposición de participar de algunas empresas aliadas y hasta de personal de equipos deportivos del estado, así que prevemos unas celebraciones emotivas para los niños y niñas de los colectivos de búsqueda.

Toda nuestra campaña, que reúne ya más de tres décadas realizándose, es posible gracias al apoyo de nuestros lectores, suscriptores, anunciantes, clientes y aliados, que siempre nos acompañan en estas causas solidarias.

Con todos ellos, estamos y estaremos eternamente agradecidos.