En la fase final del año, entre festividades... y trabajo

La actividad periodística no cesa, porque los hechos no paran, sobre todo en nuestro contexto actual, en esta crisis de seguridad que nos atañe y nos agobia, la información se sigue generando sin parar... igual nosotros.

Estamos llegando ya a la fase final del año, esos días en que entra un torbellino de actividades, celebraciones, emociones... y trabajo. Para los periodistas, sobre todo para los que trabajamos en un medio diario como Noroeste, ha iniciado esa época un tanto ambivalente, pues la mayoría de las personas están de vacaciones, de descanso y de celebración, y en nuestro caso no podemos parar. La actividad periodística no cesa, porque los hechos no paran, sobre todo en nuestro contexto actual, en esta crisis de seguridad que nos atañe y nos agobia, la información se sigue generando sin parar... igual nosotros. Por supuesto que tratamos de acomodarnos para tener tiempo de celebrar, ajustamos algunos descansos y tratamos de que todos en la Redacción podamos descansar por lo menos en una de las festividades, ya sea en Navidad o en Fin de año. Nosotros, como usted, querido suscriptor, lo sabe, en estos días no imprimimos ejemplares en papel en dos días: el 26 de diciembre y el 2 de enero, pues paramos por completo en Producción los días 25 de diciembre y 1 de enero, por la Navidad y el Año Nuevo. Estos dos días, tampoco tendremos noticieros en web ni los reportes de seguridad diarios que hacemos vía streaming o transmisión en vivo. En el caso del 25 y el 1, precisamos que paramos en Producción porque debemos aclarar que en el caso de los periodistas, aun cuando no haya periódico impreso ni Noticieros en web, debemos realizar coberturas para actualizar información en el sitio de Noroeste.com y en redes sociales. Por supuesto que disminuye considerablemente la cantidad de notas que subimos, pero aún así debemos hacerlo, por lo que hay periodistas que realizarán guardias esos dos días, unos una fecha y otros otra, para liberarlos un poco al menos una de las festividades. Por supuesto que donde más estamos al pendiente es en el aspecto de cobertura policiaca o de seguridad, pues a los hechos de alto impacto se les debe dar cobertura, aun cuando sean las fiestas navideñas. No es sencillo, pues como todas las personas, nuestros periodistas quisieran descansar esos días, pero también debemos decir que en cierta forma ya estamos acostumbrados a que nosotros trabajamos aun cuando todo mundo esté de descanso. Y como ya lo hemos dicho en otros años, por estas fechas, sabemos que no somos los únicos, pues ahí está el personal médico o de seguridad, que, por ejemplo, al igual que nosotros, deben trabajar. En fin, lo importante es que usted sepa que aún con fiestas y todo, a través de Noroeste podrá seguir informándose igual en estos días navideños y de fin de año, estaremos presentes en nuestro sitio y nuestras redes sociales en forma continua, aunque, reiteramos, no habrà ejemplar impreso del periódico los días 26 de diciembre y 2 de enero.

Celebraciones oficiales

Otro aspecto recurrente a abordar en estos días de Navidad es nuestra política de regalos y de festejos por parte de las áreas de Comunicación de los gobiernos e instituciones. Lo hemos ya aclarado, pero nunca está de más: los periodistas de Noroeste no podemos ni debemos recibir regalos, dádivas o favores de ninguna fuente o persona relacionada con nuestra labor informativa. También evitamos asistir a las celebraciones oficiales que nos invitan por parte de las áreas de Comunicación o Relaciones Públicas de las dependencias gubernamentales. Esto para evitar estar en la posición de tener que rechazar algún premio o regalo. Definitivamente no prohibimos a nuestros periodistas que asistan a estas celebraciones, pues usualmente todos reciben invitación por parte de los gobiernos, pero nuestra recomendación general es la de no asistir. Así lo hemos decidido y así está incluso establecido en nuestro Manual de Estilo y en nuestro Código de Ética, y para nosotros siempre es importante dejar clara esta postura institucional. Afortunadamente la mayoría de las dependencias y personal de Comunicación ya lo saben y aunque quizá algunos no lo entiendan, en general lo respetan.

Felices fiestas

Por lo pronto, le deseamos que pase una Feliz Noche Buena y una Feliz Navidad... usted, nosotros, Sinaloa y México entero lo necesitamos.

Estamos llegando ya a la fase final del año, esos días en que entra un torbellino de actividades, celebraciones, emociones... y trabajo. Para los periodistas, sobre todo para los que trabajamos en un medio diario como Noroeste, ha iniciado esa época un tanto ambivalente, pues la mayoría de las personas están de vacaciones, de descanso y de celebración, y en nuestro caso no podemos parar. La actividad periodística no cesa, porque los hechos no paran, sobre todo en nuestro contexto actual, en esta crisis de seguridad que nos atañe y nos agobia, la información se sigue generando sin parar... igual nosotros. Por supuesto que tratamos de acomodarnos para tener tiempo de celebrar, ajustamos algunos descansos y tratamos de que todos en la Redacción podamos descansar por lo menos en una de las festividades, ya sea en Navidad o en Fin de año. Nosotros, como usted, querido suscriptor, lo sabe, en estos días no imprimimos ejemplares en papel en dos días: el 26 de diciembre y el 2 de enero, pues paramos por completo en Producción los días 25 de diciembre y 1 de enero, por la Navidad y el Año Nuevo. Estos dos días, tampoco tendremos noticieros en web ni los reportes de seguridad diarios que hacemos vía streaming o transmisión en vivo. En el caso del 25 y el 1, precisamos que paramos en Producción porque debemos aclarar que en el caso de los periodistas, aun cuando no haya periódico impreso ni Noticieros en web, debemos realizar coberturas para actualizar información en el sitio de Noroeste.com y en redes sociales. Por supuesto que disminuye considerablemente la cantidad de notas que subimos, pero aún así debemos hacerlo, por lo que hay periodistas que realizarán guardias esos dos días, unos una fecha y otros otra, para liberarlos un poco al menos una de las festividades. Por supuesto que donde más estamos al pendiente es en el aspecto de cobertura policiaca o de seguridad, pues a los hechos de alto impacto se les debe dar cobertura, aun cuando sean las fiestas navideñas. No es sencillo, pues como todas las personas, nuestros periodistas quisieran descansar esos días, pero también debemos decir que en cierta forma ya estamos acostumbrados a que nosotros trabajamos aun cuando todo mundo esté de descanso. Y como ya lo hemos dicho en otros años, por estas fechas, sabemos que no somos los únicos, pues ahí está el personal médico o de seguridad, que, por ejemplo, al igual que nosotros, deben trabajar. En fin, lo importante es que usted sepa que aún con fiestas y todo, a través de Noroeste podrá seguir informándose igual en estos días navideños y de fin de año, estaremos presentes en nuestro sitio y nuestras redes sociales en forma continua, aunque, reiteramos, no habrà ejemplar impreso del periódico los días 26 de diciembre y 2 de enero.

Celebraciones oficiales

Otro aspecto recurrente a abordar en estos días de Navidad es nuestra política de regalos y de festejos por parte de las áreas de Comunicación de los gobiernos e instituciones. Lo hemos ya aclarado, pero nunca está de más: los periodistas de Noroeste no podemos ni debemos recibir regalos, dádivas o favores de ninguna fuente o persona relacionada con nuestra labor informativa. También evitamos asistir a las celebraciones oficiales que nos invitan por parte de las áreas de Comunicación o Relaciones Públicas de las dependencias gubernamentales. Esto para evitar estar en la posición de tener que rechazar algún premio o regalo. Definitivamente no prohibimos a nuestros periodistas que asistan a estas celebraciones, pues usualmente todos reciben invitación por parte de los gobiernos, pero nuestra recomendación general es la de no asistir. Así lo hemos decidido y así está incluso establecido en nuestro Manual de Estilo y en nuestro Código de Ética, y para nosotros siempre es importante dejar clara esta postura institucional. Afortunadamente la mayoría de las dependencias y personal de Comunicación ya lo saben y aunque quizá algunos no lo entiendan, en general lo respetan.

Felices fiestas