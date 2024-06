No es sencillo reunir tantos años en esta profesión, pues no sólo es difícil sino muy complicada, riesgosa y, ¿por qué no decirlo?, muy 'matada'. Es tan demandante, tan absorbente y tan exigente que no puede realizarse por años sin tener una verdadera vocación.

El viernes fue Día de la Libertad de Expresión en México, y podría pensarse que no hay mucho qué celebrar cuando de manera constante hay ataques y hasta muertes de periodistas en nuestro País. Sin embargo, como ya lo dijimos hace semanas que abordamos el tema, no está de más hacer un alto y reflexionar.

También comentamos en el artículo que publicamos por la conmemoración internacional del tema, que es el 3 de mayo, que aunque no lo festejamos de manera festiva, en ninguna de las dos fechas, siempre aclaramos que con nuestra labor celebramos a diario la libertad de expresión, y denunciamos cuando se nos escatima no sólo a nosotros, sino a los ciudadanos en general.

Pese a no festejarla, es una temática que nos atañe y nos importa. Que tomamos en cuenta y que le damos su lugar como parte angular de nuestra labor y de la responsabilidad de los gobiernos y los derechos de los ciudadanos.

Pero más que tocar ese tema de nuevo, como ya lo hicimos el mes pasado, en esta ocasión lo abordamos sí a manera de celebración por un motivo en especial.

Mucho hemos hablado de que tenemos periodistas jóvenes y, por decirlo de algún modo, novatos, pero también tenemos periodistas, y muchos, con experiencia de décadas, y eso convierte a nuestra Redacción en un crisol de vivencias y novedades, de lo nuevo con lo experimentado, de poder compartir entre todos anécdotas y experiencias diversas, que a todos nos enriquecen.

Entre nuestro equipo de fotógrafos podemos presumir de tener a dos decanos de la fotografía periodística en Sinaloa: Alejandro Escobar en Culiacán, con 50 años de trayectoria en Noroeste, y Adán Valdovines en Mazatlán, con una carrera de 37 años con nosotros.

Los mencionamos ahora porque precisamente ellos, en el marco de la celebración de la Libertad de Expresión de este viernes, fueron reconocidos por su labor junto con otros fotoperiodistas del estado que tienen más de tres décadas en activo.

El reconocimiento general fue por parte del Gobierno del Estado, en específico por la Coordinación de Comunicación Social.

Y sí, no es que nos encante recibir reconocimientos del Gobierno. Para nada. De hecho ambos nos preguntaron y nos pidieron la anuencia como empresa para asistir a recibirlos. Y tampoco es que se las tengamos que conceder, no, pero sí les dejamos la libertad para que ellos elijan si quieren asistir o no a recibirlo, y ellos nos dejan la cortesía de darles o no la autorización.

En fin, aunque en Noroeste no somos mucho de recibir reconocimientos oficiales, en esta ocasión consideramos que nuestros fotorreporteros merecen eso y más. Y estamos contentos por ellos.

Además, en el caso de Alejandro Escobar el reconocimiento fue más allá, pues un día antes, el jueves, el Poder Legislativo realizó un evento específico para hacerle una mención de honor por tener cinco décadas como fotoperiodista.

De hecho, Escobar, mejor conocido como “El Morro”, es fundador de Noroeste, y labora en nuestra empresa desde 1973, cuando arrancó en Culiacán.

Nos sentimos muy orgullosos de tener con nosotros aún en activo a dos fundadores de este medio: Escobar y el cartonista Gilberto Ceceña.

Y es que somos un periódico que, pese a tener una alta rotación de personal en nuestras redacciones, también nos caracterizamos por tener periodistas que han estado con nosotros por décadas. Así es, somos muchos los que tenemos más de 20 y hasta 30 años ejerciendo nuestra labor en Noroeste, destacando una lealtad y fidelidad que realmente nos conmueve.

Y es que no es sencillo reunir tantos años en esta profesión, pues no sólo es difícil sino muy complicada, riesgosa y, ¿por qué no decirlo?, muy “matada”. Es tan demandante, tan absorbente y tan exigente que no puede realizarse por años sin tener una verdadera vocación.

Y más si le agregamos el factor de riesgo, que es adherente a la profesión, sobre todo en nuestro País, por eso consideramos muy loable cuando podemos celebrar las décadas de labor de nuestros periodistas.

“Esta es una profesión muy exigente. Todas lo son, pero la nuestra de manera particular. El motivo es que nosotros convivimos con ella 24 horas al día. No podemos cerrar nuestra oficina a las cuatro de la tarde y ocuparnos de otras actividades. Éste es un trabajo que ocupa toda nuestra vida, no hay otro modo de ejercitarlo. O, al menos, de hacerlo de un modo perfecto”.

Estas son palabras del legendario periodista polaco Ryszard Kapuscinski en su libro titulado “Los cínicos no sirven para este oficio”.

Así que sí, hoy tocó reconocer la labor y la trayectoria de Escobar y Valdovines, y nos congratulamos por tenerlos con nosotros.