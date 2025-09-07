Festejo de aniversario... y lo queremos compartir con nuestros lectores

Este lunes y martes, ojalá nos permita el privilegio de su presencia en nuestros eventos de aniversario, para recordarnos tanto ustedes lectores como nosotros periodistas la trascendencia de nuestra relación durante estos 52 años.

Siempre se ha sabido que los cumpleaños, celebraciones, fines de ciclo o sucesos similares son útiles como momentos de reflexión de lo pasado, de lo vivido... y por supuesto también de lo que viene, de lo que traerá el futuro.

A punto de llegar al día de nuestro aniversario, en estos días previos hemos tenido muchas oportunidades para hacerlo.

Pero una en especial nos condujo al repaso periodístico de los últimos meses: nos dimos a la tarea de armar una exposición de fotografías del último año.

El requisito para participar era simple; cada uno de nuestros fotógrafos y/o reporteros que quisiera participar tenía que mandar una selección de 12 fotos tomadas para Noroeste entre julio de 2024 y agosto 2025.

La idea era seleccionar 52 en total, por el 52 aniversario, pero ante tan copioso material, fue difícil la depuración y selección, así que finalmente quedamos en alrededor de 70.

Hubo varias peculiaridades en este proceso de selección de fotografías periodísticas del último año, la principal es que la mayoría del material son tomas de hechos de alto impacto, es decir, sucesos relacionados con la ola de violencia que nos azota en Sinaloa precisamente desde el 9 de septiembre del año pasado.

La otra es que por primera vez estamos incluyendo imágenes tomadas con dron, unas en Culiacán y otras en Mazatlán.

Y la más destacable es que los fotógrafos y reporteros participantes son una interesante combinación de experiencia y juventud. Para algunos, en sus veintitantos años de edad, es incluso su primera exposición. Para otros, con más de 30 y hasta 40 años de experiencia es una exposición más que suman a su trayectoria.

Al elegir las fotos, al final sí son preponderantes las de coberturas de seguridad, sobre todo las de nuestros fotoperiodistas de Culiacán, sin embargo, también logramos incluir algunas comunitarias, deportivas, turísticas y hasta de Carnaval y una de farándula en Mazatlán.

Las fotos ya se imprimieron, al igual que las etiquetas y en estos momentos estamos en el punto de montarlas en los bastidores para exponerlas.

Las exposiciones serán en Culiacán y en Mazatlán.

En la capital tendremos la inauguración este lunes 8 de septiembre a las 17:00 horas en el Paseo del Ángel, afuera de nuestras instalaciones.

Mientras que en Mazatlán la exposición será en el centro comercial Gran Plaza (por el área de cines), el martes 9 de septiembre a las 18:00 horas.

En ambas plazas, el material fotográfico de nuestros periodistas quedará expuesto por varios días.

Ojalá pueda ir a visitar alguna de las exposiciones. Las hacemos no sólo por nosotros sino por ustedes nuestros lectores. Es una remembranza de lo ocurrido en Sinaloa en este último año y es muy buen material fotográfico, una muestra real de fotoperiodismo cercano, muy sinaloense y seleccionado con profesionalismo y devoción a la profesión.

Además de las exposiciones, en nuestras celebraciones también incluimos la tradicional misa de Acción de Gracias.

En Culiacán será el lunes 8, el día exacto de nuestro aniversario, a las 12:00 del mediodía en la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario, mientras que en Mazatlán la misa será el martes 9 de septiembre a las 12:00 del mediodía en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción.

Por supuesto que usted que nos lee está invitado a estos eventos para celebrar con nosotros. Ojalá pueda acompañarnos.

No sobra recordar un poco la celebración de los últimos dos aniversarios.

El año antepasado celebramos el 50 aniversario y lo hicimos con varios eventos, tanto conversatorios como una exposición de portadas de los 50 años, incluyendo el primer ejemplar impreso de Noroeste.

Y qué bueno que lo hicimos, pues el 51 aniversario, el año pasado, se nos vio truncado por el estallamiento de la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa aún vigente y que nos ha costado tantas víctimas y tantos avatares.

Y es que el año pasado, la fecha de nuestro aniversario, el 8 de septiembre, cayó en domingo, por lo que la celebración y la misa se programó para el lunes 9 de septiembre. Precisamente muy temprano nos trasladábamos los directivos que vivimos en Mazatlán hacia Culiacán para los eventos, cuando fuimos alertados de la situación de violencia en la capital, por lo que optamos por regresarnos y los que estamos en Culiacán vimos trastocado por completo el día, por lo que ya no se realizó la misa ni el festejo interno programado.

Al día siguiente, el martes 10 de septiembre de 2024, en Mazatlán sí celebramos la misa prevista y un pequeñísimo y discreto festejo, aunque un tanto atribulados por lo que sabíamos que vendría y que aún hoy constatamos.

Por eso es importante celebrar, porque nunca se sabe si al año siguiente se podrá, nunca se sabe qué circunstancias nos esperan.

Así que este lunes y martes, ojalá nos permita el privilegio de su presencia en nuestros eventos de aniversario, para recordarnos tanto ustedes lectores como nosotros periodistas la trascendencia de nuestra relación durante estos 52 años.