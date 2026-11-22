Se cierran dos ciclos de vida, dos personas que entregaron su tiempo, su esfuerzo y su dedicación a ser cimientos de dos de las áreas más importantes de Noroeste: la fotografía y la impresión. Gracias, Adán; gracias, Víctor: un honor y un privilegio haber trabajado con ustedes todos estos años.

En una vida de abrir y cerrar ciclos, pocos hechos tan trascendentales como una jubilación... y cuando se da en una profesión relacionada con una labor tan cambiante en las últimas décadas, como la que enfrenta un medio de comunicación, vemos el matiz aún más significativo.

Este jueves que pasó tuvimos en Mazatlán una doble celebración para despedir con honores a dos pilares de nuestra empresa.

Uno de ellos, Víctor Sosa, del área de Producción, y el otro, Adán Valdvines, fotoperiodista del área editorial.

En el caso de Víctor, prensista durante 37 años en Noroeste, se retiró ocupando el puesto de Jefe de Producción, teniendo a su cargo la rotativa, o la prensa, como suele conocerse.

Al frente de la rotativa, Víctor asumió su labor todos estos años, los últimos marcados por una industria cambiante en el tema de la impresión, sobre todo de impresión de periódicos, y que viró incluso la última década también a la impresión comercial.

El manejo de la prensa en un periódico no es sencillo, pues para empezar es la penúltima parte de un proceso diario que inicia con Publicidad y Redacción, se enlaza con Preprensa o Fotomecánica, realiza su labor de impresión y entrega en la madrugada el producto terminado al área de Distribución.

Enumerar el proceso así pareciera fácil, pero en él, a lo largo de las horas y la mayoría de los días se enfrentan factores desde tiempos tardíos de entrega, fallas en la rotativa, con la presión de tener que sacar el producto a diario y el eterno desafío de la calidad de impresión.

Víctor pudo encarar esto con profesionalismo y entrega a lo largo de 37 años, tanto como técnico, como jefe y titular del área.

Por eso, en el reconocimiento que le entregamos este jueves le escribimos:

“Gracias, Víctor:

- Porque a través de tus manos, Noroeste tuvo en la rotativa un profesional de la impresión...

- Porque durante casi cuatro décadas mostraste entrega y profesionalismo, adaptándose a cada época que la industria nos llevó...

- Porque fuiste un sobreviviente en un mundo que voltea a lo digital, pero que dejó impresa la historia de nuestro estado...

- Porque mostraste fortaleza y resiliencia en una industria cambiante, demandante y complicada...

- Porque fuiste operario, impresor, jefe, compañero y colega...

- Gracias, Víctor Sosa, por tu lealtad y entrega, por tu institucionalidad y tu compromiso, y por hacer de Noroeste tu casa y tu familia”.

En el caso de Adán, desde la Redacción lo vemos como un caso aparte. Fotoperiodista de cuatro décadas en Noroeste, Valdo, como suelen llamarlo sus compañeros por ser su apellido Valdovines, no sólo fue un pilar para nosotros en la empresa sino en el medio en sí en Mazatlán.

Especialista en la fotografía periodística, le tocó realizar coberturas de todo tipo a lo largo de estas décadas y casi la mitad de su estancia con nosotros fue Jefe del área de Fotografía en Mazatlán los últimos 22 años, esto sin dejar nunca la calle, es decir, continuó en coberturas en territorio prácticamente a diario.

De sus coberturas más distintivas, sin duda, fue el tema deportivo, donde le tocó fotografíar cientos de veces a los Venados en el beisbol, pero también ocasionalmente a Tomateros, desde nuestra Redacción de Culiacán.

Vio desfilar a docenas de jugadores y de mánagers del equipo porteño, y cubrió partidos en todos los estadios de la Liga Mexicana del Pacífico.

Además, tuvo la oportunidad de cubrir para Noroeste varias ediciones de la Serie del Caribe, como la de Caracas, Venezuela, o la de Valencia y Maracay, en el mismo país venezolano; otra en Santo Domingo, República Dominicana, y una más en San Juan, Puerto Rico. Sumadas a una decena de ediciones en México, no sólo en Mazatlán, con cuatro, sino también dos en Culiacán, una en Mexicali, una en Guadalajara y otra en Hermosillo.

Portador de un ojo privilegiado en la fotografía y el periodismo, Adán se convirtió en un baluarte del fotoperiodismo mazatleco y sinaloense, y no sólo en el beisbol, sino también en otros deportes como futbol, basquetbol y las diferentes ediciones del Maratón de Mazatlán.

Por supuesto que aunque se convirtió en un especialista en el ámbito del fotoperiodismo deportivo, éstas no fueron las únicas áreas de cobertura que realizó a lo largo de cuatro décadas desde Noroeste.

Política, comunidad, cultura, espectáculos, seguridad, fueron temáticas que pasaron por su lente, además de más de 30 ediciones del Carnaval de Mazatlán tanto como fotógrafo como coordinando toda la logística del equipo de fotógrafos de Noroeste.

Entre su labor como Jefe de Fotografía le tocó en su momento la migración de todo nuestro proceso fotográfico de analógico a digital, así como la adaptación de ser sólo fotógrafos a realizar también labor de videógrafos, tomando videos noticiosos en todos los eventos a los que se les da cobertura.

Este jueves, en el reconocimiento que le entregamos, le escribimos:

“Gracias, Adán:

- Porque a través de tu lente, le diste a Sinaloa un retrato diario de su acontecer...

- Porque gracias a tu fotoperiodismo, tuvimos un toque humano y profesional a la hora de dar noticias...

- Porque a lo largo de casi cuatro décadas en Noroeste, supiste adaptarte a los tiempos y a las tecnologías que nos fueron siendo necesarias...

- Porque tuviste lealtad y compromiso institucional, y mostraste fortaleza y resiliencia en esta carrera del periodismo, con todo lo que eso implica...

- Porque fuiste fotógrafo, editor, reportero, jefe, coordinador, pero sobre todo compañero y colega...

- Gracias, Adán Valdovines, por tu entrega y profesionalismo, y por hacer de Noroeste tu casa y tu familia”.

De esta forma, en Noroeste se cierran dos ciclos de vida, dos personas que entregaron su tiempo, su esfuerzo y su dedicación a ser cimientos de dos de las áreas más importantes del periódico: la fotografía y la impresión.

Gracias, Adán; gracias, Víctor: un honor y un privilegio haber trabajado con ustedes todos estos años.