Historias que importan, el periodismo y un video que impacta en Facebook

Nuestro reportero gráfico grabó un video de la llegada de los vehículos por el camino de terracería, mostrando una estampa noticiosa, la cual fue subida a nuestras redes sociales, para reflejar la movilización de corporaciones en la zona de la mina en pro de rescatar a los mineros. Es un pequeño video, de apenas un minuto, pero logró captar un momento noticioso trágico y al mismo tiempo esperanzador, y finalmente ese es el periodismo, como la vida, una sucesión de momentos, donde lo que importa es lo que trasciende.

El 4 de abril, en plena cobertura del accidente en la mina Santa Fe, en Rosario, que dejó cuatro mineros atrapados, llegó un convoy del Ejército Mexicano para auxiliar en las labores de rescate.

Nuestro reportero gráfico grabó un video de la llegada de los vehículos por el camino de terracería, mostrando una estampa noticiosa, la cual fue subida a nuestras redes sociales, para reflejar la movilización de corporaciones en la zona de la mina en pro de rescatar a los mineros.

Ayer nos llegó un aviso directo de Facebook donde nos notificaba que nuestro post con ese video publicado obtuvo más de 10 mil reacciones y nos enviaba detalles de cifras de la publicación.

“¡Bien hecho! Considera crear una publicación agradeciendo a tu audiencia por su apoyo”, fue su sugerencia.

Precisamente por eso decidimos escribir sobre ello en este artículo y escuchar la recomendación de Facebook de agradecer el apoyo de nuestros lectores y nuestra audiencia en general.

Revisando las cifras de la publicación, vemos que hasta este viernes pasado, el video llevaba 434 mil 201 visualizaciones con un total de 359 mil 269 espectadores.

Y las reacciones no sólo superaron las 10 mil, sino que llegaron hasta este viernes a 17 mil 043, siendo la mayoría de ellas (16 mil 535) “likes” de “me gusta”.

Más de la mitad de las visualizaciones es de usuarios de México, pero el video del post también registra que fue visto por usuarios de Estados Unidos, Guatemala, Colombia, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Venezuela, Filipinas y Argentina.

En cuanto a las visualizaciones de usuarios en México, por supuesto la mayoría son de Sinaloa, pero también presencia importante de usuarios de Michoacán, Jalisco, Guerrero, Chiapas, Durango, Nayarit, Chihuahua, Veracruz, Sonora...

En Instagram, pese a ser la red menos noticiosa, ese mismo post llevaba hasta este viernes un total de 24 mil 425 visualizaciones y 884 reacciones, para un alcance de 17 mil 330 usuarios o lectores.

Esa es la maravilla de lo digital, podemos medir todo, y ver así el impacto que una nota o una publicación, en este caso un post en redes sociales, puede llegar a tener.

Y no sólo eso, sino que para nosotros es muy gratificante que esa publicación precisamente tuviera ese alcance, pues cuando se hizo había transcurrido apenas una semana y media del accidente en la mina, y una semana un día de que nosotros realizábamos cobertura diaria en esa zona serrana del sur de Sinaloa.

Los lectores, la audiencia más bien, se mantenía muy al pendiente del tema porque estaban con la sensibilidad a flor de piel debido a la tragedia, pero al mismo tiempo por la esperanza de que tal operativo, con esa magnitud, tuviera un resultado positivo. Que de hecho lo tuvo, pues dos de los cuatro mineros fueron rescatados con vida, aunque por desgracia un tercero fue recuperado su cuerpo ya sin vida y aún es fecha que buscan al cuarto.

Una historia así, que tenía en vilo a miles en Sinaloa y en muchos otros estados y hasta países, tuvo un impacto en las audiencias y eso hizo que nuestro video tuviera tal respuesta.

Tal vez podría pensarse que es sólo un video y que medio millón de visualizaciones o 17 mil reacciones podría no ser mucho si se compara con publicaciones de otros medios o de influencers o creadores de contenido, pero no debemos obviar que nuestras publicaciones como medio regional son por completo noticiosas y del momento, con información dura, real, que tiene un sentido y una trascendencia, pues estamos hablando de vidas de personas.

Por eso para nosotros es satisfactorio y nos sentimos orgullosos del alcance que llegan a tener nuestras publicaciones y nuestras coberturas en general.

Máxime cuando la publicación en cuestión es en video, un formato del que no somos nativos, al que nos hemos integrado los últimos años por la transformación y evolución que ha tenido la manera en que la gente se informa.

Es un pequeño video, de apenas un minuto, pero logró captar un momento noticioso trágico y al mismo tiempo esperanzador, y finalmente ese es el periodismo, como la vida, una sucesión de momentos, donde lo que importa es lo que trasciende.

Infinitas gracias a nuestra audiencia y a nuestros lectores, por dar a nuestros contenidos y publicaciones ese sentido de trascendencia.