Incidentes recientes que respaldan el informe oficial de agresiones contra la prensa

Dos de nuestros periodistas fueron asediados y perseguidos por motociclistas de los conocidos como “halcones” justo en el paseo costero de Mazatlán en plena mañana del domingo... Uno de nuestros repartidores sufrió un nuevo atentado también en el puerto la madrugada del jueves en la zona de Real del Valle...

Diferentes escenarios, distintas circunstancias y varias ubicaciones geográficas... así fueron cuatro hechos de estos últimos días que son, a todas luces, ataques contra el periodismo y llegan a perturbarnos, por decir lo menos.

Una reportera fue privada de la libertad en su casa en Veracruz...

Dos periodistas del centro-norte de Sinaloa, más bien tres, fueron exhibidos y señalados como si tuvieran vínculos con un grupo criminal...

Dos de nuestros periodistas fueron asediados y perseguidos por motociclistas de los conocidos como “halcones” justo en el paseo costero de Mazatlán en plena mañana del domingo...

Uno de nuestros repartidores sufrió un nuevo atentado también en el puerto la madrugada del jueves en la zona de Real del Valle...

Y esto apenas en esta semana que recién concluimos.

No en vano el informe de la organización Artículo 19 presentado a finales de mayo señala puntos preocupantes que persisten en México en el ejercicio del periodismo.

Aquí algunas conclusiones del informe titulado “Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia”, que reúne y analiza la situación del periodismo durante 2025:

- América Latina y el Caribe continúan estando entre las regiones más peligrosas del mundo para ejercer el periodismo y defender los derechos humanos.

- En 2025, la violencia letal, la criminalización judicial, la estigmatización pública y la censura digital fueron expresiones de una arquitectura regional de silenciamiento.

- Entre la polarización política más intensa de las últimas dos décadas y la persistente presión de las estructuras criminales y de los poderes fácticos, el espacio cívico se estrecha.

- La censura ya no sólo se materializa como prohibición directa, ahora encuentra formas de manifestación nuevas y refinadas.

- En México, Guatemala y Honduras, la violencia alcanzó su expresión más extrema: la desaparición y el asesinato.

- En 2025, México registró una desaparición y siete asesinatos de periodistas, encabezando nuevamente la lista regional.

- Detrás de cada caso hay un patrón reiterado de impunidad y un mensaje que hace las veces de ejemplo siniestro para el resto del gremio.

- El mal más extremo que afronta la prensa es la violencia letal, pero no es el único.

- De acuerdo con su nuevo método sobre indicadores de censura, en 2025, Artículo 19 documentó 451 agresiones contra la prensa en México.

- El indicador dominante fue el ambiente hostil, que en México concentró 199 casos.

- La hostilidad se traduce en amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, discursos oficiales -que califican a la prensa de “enemiga”, “vendida” o “agente extranjero”- y en desplazamiento forzado.

- El segundo patrón estructural que preocupa es el abuso del poder público. En México se documentaron 151 casos y más del 50 por ciento de las agresiones fueron del Estado en sus distintos niveles.

- La violencia física directa sigue presente en la región. En México hubo 53 ataques físicos.

- En México, la violencia sobre el terreno continúa afectando las coberturas periodísticas sobre seguridad pública, corrupción y violaciones a los derechos humanos.

- En paralelo, la censura digital y las restricciones en línea emergen como un componente estratégico. México registró 30 casos de restricciones en línea o vigilancia.

- En 2025, la violencia continuó y los asesinatos y desapariciones de periodistas se mantuvieron. Con siete asesinatos y una desaparición, México lidera, una vez más, la infame lista del país más letal de la región.

- Durante 2025, en promedio una vez al día al menos una persona periodista o un medio de comunicación fue víctima de una agresión.

- México vive una persistente hostilidad contra la prensa, caracterizada por la convergencia entre el abuso del poder público para inhibir el ejercicio periodístico y las violencias criminales.

- Desde 2009, Artículo 19 ha documentado las violencias contra periodistas y medios de comunicación. Sin importar el partido en el poder, la censura y la violencia se mantienen.

- Durante 2025, se documenta un entorno en el que informar sigue implicando riesgos extremos para periodistas y medios, afectando directamente el derecho de la sociedad a estar informada y la calidad del debate público.

- Lejos de tratarse de hechos aislados, las agresiones contra la prensa responden a patrones sostenidos que demuestran un ambiente hostil contra el gremio, caracterizado por amenazas y discursos que lo estigmatizan y catalogan como adversario; el abuso continuo del poder público, sobre todo en los estados y los municipios, principalmente mediante el hostigamiento judicial contra la prensa; y la violencia que no ha cesado.

Lo dicho: las conclusiones presentadas en mayo por la organización internacional defensora de la libertad de expresión, Artículo 19, son no sólo esclarecedoras sino profundamente realistas y, lo peor, alarmantes, porque las constatamos de manera constante y recurrente.

Irónicamente, justo hoy 7 de junio se celebra en México el Día de la Libertad de Expresión.