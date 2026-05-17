En tiempos donde corre tanta información por múltiples canales y plataformas, podría pensarse que es más sencilla la labor periodística. Nada más alejado de la realidad. Digamos que la situación es engañosa, por decir lo menos.
Ciertamente la ingente cantidad de información que va surgiendo nos llega hasta a saturar, pero es ahí donde recae la principal labor del periodismo serio, profesional y responsable: analizar cada dato con lupa e ir decidiendo que sí se puede publicar, y cómo; qué se debe esperar y seguir confirmando; y qué se puede ir desechando por no ser cierto.
Entre esas tres decisiones nos movemos todo el día y gran parte de la noche, sobre todo con información delicada, que amerita más que cualquier otra la confirmación, revisar la veracidad, qué está amarrado, como decimos en el argot periodístico, o qué es sólo una “nota volada” o un “borrego”, otros términos del medio para referirnos a información que se suelta sin confirmar y a la que parece que ocurrió algo y luego queda en la nada.
Por supuesto que muchas veces hay información que otros publican sin confirmar y luego se confirma. Entonces, podría decirse, ya “ganaron la nota”.
Y es que constantemente pasa que esperamos y esperamos, buscamos verificación y nada, y por supuesto nos ganan la nota.
A veces esperamos o hasta desechamos, sólo para encontrarnos al día siguiente con que sí se confirmó la información.
Los escenarios son infinitos, pero para nosotros es sólo una realidad, publicamos porque ya lo confirmamos, ya sea oficialmente con alguna autoridad, o porque lo vimos y lo comprobamos.
Puede suceder que decidimos publicar “trascendidos”, es decir, información que nos confirman de manera extraoficial, pero siempre de fuentes confiables para nosotros.
Con este tipo de información nos cuidamos en exceso y solemos publicar los encabezados con verbos como “reportan”, “trasciende” y ocasionalmente con el verbo en condicional, aunque no nos gusta mucho esto último, es decir, el “sería”, “podría”, “habría sido”, etc., pues es una conjugación que por el sólo hecho de no ser real, puede prestarse a la desconfianza, pues los verbos en condicional son precisamente para expresar “acciones hipotéticas”.
En fin, podemos pasarnos páginas y páginas explicando técnicamente cómo usamos este tipo de encabezados de información que no podemos confirmar, pero preferimos asegurarle que tratamos de que este tipo de notas sean las menos, y buscamos que, si subimos algo así en el sitio en el transcurso del día, tratamos de confirmarlo en las siguientes horas, para, sobre todo, tener lo más fiel posible para cuando armamos nuestros ejemplar impreso.
En el caso de este último, sí somos mucho más estrictos y menos flexibles, porque ahí sí queda “para la historia”, queda, precisamente, impreso. No se puede corregir, ni cambiar, como sí puede ocurrir en todo lo digital.
Tan sólo este viernes, de entre mucha información, tuvimos dos temas que estuvimos revisando y verificando de manera puntillosa.
Uno de los casos fue un trascendido de que habían sido hallados múltiples cadáveres en una zona rural de Escuinapa. La cantidad se estuvo moviendo hasta llegar a alcanzar la docena, pero en realidad la información no se pudo confirmar. Esto pese a estarlo revisando por varias fuentes. Pero es un hecho que le dedicamos varias horas a estar verificando y monitoreando para confirmar o desechar la información. Finalmente hicimos esto último, pues aún ayer sábado no se confirmó nada. Esto no significa que hoy o en unos días pueda darse a conocer que sí hubo algún suceso en ese sentido.
Otro caso fue el de la detención del General Gerardo Mérida, ex Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, por parte de autoridades estadounidenses. De hecho primero trascendió así, como detención o captura, pero poco después se reveló que el ex funcionario se había entregado.
Ese caso escaló rápidamente de un trascendido a una nota confirmada, pues incluso el propio Gabinete de Seguridad salió a publicar un comunicado confirmando los hechos. Además que el Departamento de Justicia de Estados Unidos registró el nombre de Mérida en el Buró Federal de Prisiones.
Y así se fue dando a conocer en nuestras plataformas esas primeras horas del viernes mientras evolucionaba la nota.
Sobra decir que fue un trascendido de algo que había ocurrido cuatro días antes. Es decir, se filtró la información pero ya nadie íbamos a tiempo en cuestión de dar a conocer la noticia. Ya íbamos tarde. Lo que habla de la múltiple información que los gobiernos, las corporaciones o cualquier entidad puede someter a mantenerla reservada o en secreto y los periodistas nos enteramos por una filtración al momento o tardía, como en este caso.
La tarde del viernes trascendió también la supuesta entrega a autoridades de Estados Unidos por parte del ex Secretario de Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega. Información que hasta ayer al momento de escribir este artículo no había sido confirmada oficialmente.
Nosotros publicamos una nota breve como un trascendido, dado que la dieron a conocer periodistas y medios serios a nivel nacional.
Y también el mismo viernes por la noche empezó a correr el rumor que el Senador Enrique Inzunza también se había entregado a las autoridades estadounidenses, pero este trascendido al menos ese día no fue retomado por medios serios. Por lo tanto nosotros, al no tener tampoco una confirmación con nuestras fuentes no subimos la nota ni al sitio digital. Aún ayer sábado seguía corriendo el rumor en muchos y diversos medios de todo el País, pero ni una sola fuente oficial de México o Estados Unidos lo habían confirmado hasta anoche.
Lo mismo que ya dijimos: esto no significa que no se confirme alguna de esas detenciones en estos días, pues es un caso volátil que se está moviendo de manera constante.
Para efectos de este espacio, nos interesa abordar este tema aprovechando la coyuntura, sólo para reafirmarle que cada publicación nuestra lleva atrás todo un proceso de verificación, por lo que como lector y suscriptor nuestro puede confiar plenamente en lo que está leyendo, viendo o escuchando a través de nuestras diversas plataformas y redes sociales.
En un contexto donde a nivel nacional se puede ver cómo múltiples medios de comunicación de todo tipo y nivel sueltan publicaciones donde dan por hecho información sin confirmar, es importante que sepa que en nosotros puede confiar.
Por supuesto que no somos el único medio confiable, por fortuna los hay a lo largo y ancho de todo el País, pero sabemos que para muchos lectores, entre tanta publicación, es fácil perderse.
Además de que le reafirmamos nuestro proceso riguroso de verificación de la información, así como de ir adaptando o corrigiendo en lo digital conforme los datos van escalando, también es importante recalcar que por nuestra parte sabemos que bastante seria y convulsa está la situación que atravesamos como estado y como Nación, que tenemos clarísimo que es innecesario y hasta irresponsable atizar más dicho contexto.
Mesura y responsabilidad, rigor y periodismo serio, eso es lo que nos rige siempre como medio de comunicación confiable y profesional.