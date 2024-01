Suscríbete www.noroeste.com.mx/premium / contacto@noroeste.com

Es un asunto de geografía, pero también cultural, incluso de una especie de 'competencia' entre culiacanenses y mazatlecos. Y lo sabemos, por eso para nosotros podría decirse que la información que usamos en cada edición del ejemplar impreso tratamos de que sea hiperlocal. Sin embargo, al ser una redacción estatal, y por ser geográficamente una sola entidad federativa, hay temas que trascienden a ambas comunidades, en este caso a Culiacán y Mazatlán, y son las que tratamos de que vayan en ambas ediciones.

La semana pasada recibimos la llamada telefónica de un lector de Culiacán, quien se quejó de que la edición en la capital del estado traía demasiada información referente a Mazatlán. En tono molesto, exigió que se corrija esta situación y dejó en claro que a él no le interesa información generada en el puerto mazatleco.

Además de reiterar que este tipo de llamadas nos alientan y nos empujan, porque siempre nos recuerdan la relación simbiótica que tenemos con nuestros lectores y suscriptores, quienes nos exigen y nos cuestionan, pero también nos acompañan siempre, que es lo más importante, aprovechamos la llamada de atención para explicar un poco este tema de la información local. Incluso recreamos el título que es una especie de adagio en el periodismo básico y que ha sido utilizado por otros para hablar al respecto.

En todos los medios, está comprobado, que la localía es lo más importante, es decir, a la gente le interesa más lo que pase en su comunidad, en su ciudad, que en cualquier otro lado, aún y cuando lo demás sea más fuerte, más trascendente o más importante.

En la teoría periodística, desde sus orígenes, se señala claramente que la cercanía o proximidad es uno de los referentes a la hora de dar más importancia a una noticia.

Y eso aplica a todo el mundo.

Por ejemplo, un artículo reciente publicado en la Revista Latina de Comunicación Social, se titula “La construcción del periodismo ‘localizado’ en medios digitales europeos. Estudio de casos”, y en él hace la referencia de antes y después de lo digital respecto a la información local o de proximidad.

“La información de proximidad se perfila como un elemento político central en la construcción de comunidades locales en la Red. En un contexto hiperconectado, queremos conceptualizar una modalidad de servicio público: el periodismo ‘localizado’”, es el abstract del artículo.

Y resume: “En un mundo occidental marcado por la globalización, que ha supuesto una quiebra de las barreras geográficas y temporales, la prensa local no solo mantiene su importancia, sino que avanza posiciones en los últimos años”.

Precisa, por ejemplo, que a pesar de los problemas económicos que han afectado a los medios, estudios recogen que, en países como Alemania, la prensa local continúa siendo la más importante y fiable fuente de información para más del 50 por ciento de la población.

“Las nuevas modalidades de consumo de noticias”, dice, “no han conllevado una pérdida de interés por lo local; más bien al contrario. Ante la vorágine informativa de canales y contenido, el ciudadano de a pie necesita saber qué ocurre en su entorno más propio, algo que imbrica con el llamado periodismo de servicio. La información de cercanía desempeña así una función social clave en las comunidades locales, ya que las percepciones de pertenencia, identidad o comunidad se encuentran fuertemente mediatizadas: los medios locales proporcionan la columna vertebral informativa de lo que la gente sabe sobre la vida social en su ciudad”.

En nuestro caso, como medio de comunicación de Sinaloa, con dos redacciones importantes, una en Mazatlán y otra en Culiacán, podríamos decir que tenemos características todavía más precisas respecto a lo local, y hasta un poco atípicas.

¿Por qué? Porque aunque Sinaloa es nuestra área de importancia y cobertura, dentro del estado cada región destaca por sí sola. Entonces lo local se vuelve aún más local en cada una de nuestras dos ciudades principales.

De hecho, hemos detectado que al lector de Mazatlán no le molesta tanto recibir en su edición información generada o referente a Culiacán, pero no así a la inversa, a mucho lector culiacanense no le interesa recibir información porteña.

Pero sí es parte de nuestro trabajo que cada una de nuestras dos ediciones diarias impresas vayan empapadas cada una con el sabor de su ciudad, sabemos que eso le gusta a nuestros lectores y lo tomamos en cuenta a diario.

Tal vez de vez en cuando nos carguemos a un lado o a otro, pero créanos que todos los días, nuestra toma de decisiones editoriales considera no solo lo local, sino lo hiperlocal, para mantener informados y en cercanía a nuestros lectores.