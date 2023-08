contacto@noroeste.com / Suscríbete: www.noroeste.com.mx/premium

Hablar de confianza en los medios, como hicimos la semana pasada en este espacio, implica hablar de ética periodística. Se puede oír como un concepto complejo, lejano y hasta imposible, pero nada más lejos de eso: todos los medios serios y profesionales tenemos un Código de Ética.

Noroeste cuenta con uno oficialmente desde hace más de 20 años, sin embargo, desde su nacimiento ha tenido reglas éticas claras, que aunque no estaban contenidas en un documento por escrito, eran valores sobrentendidos.

Sin embargo, lo mejor es siempre contar con dicho documento por escrito, un código institucional que sea de todos conocido, y de hecho los expertos señalan que este conocimiento no solo debe ser del personal de la empresa de medios, sino que es conveniente que se conozca hacia afuera, por externos, por la comunidad.

En un artículo de la Fundación Gabo, titulado “Cómo hacer público el código ético de tu medio: una guía de Trusting News”, publicado este mes de junio, señala y resume lo siguiente;

“Al ser transparentes y estar abiertos al diálogo, los periodistas pueden construir y mantener la confianza de su audiencia en un momento que es crucial para la industria de la información”.

Es decir, el publicar hacia afuera el Código de Ética, y seguirlo en sus recomendaciones y señalamientos, ayuda a que la gente confíe más en el medio, lo sienta cercano, y pueda incluso exigirle más como lector.

“En la era de las noticias falsas, ante la proliferación de desinformación y con medios de comunicación que muchas veces no se hacen responsables de las consecuencias de sus contenidos, no es sorpresa que muchas personas estén perdiendo confianza en los periodistas y dudando de su ética profesional”, inicia el artículo mencionado.

Y es que los medios profesionales tenemos como prioridad la exigencia de transparencia para con los organismos y personajes públicos, por lo que transparentar nuestra labor y nuestras decisiones editoriales a través de una reglas éticas a la vista tiene también la intención de abonar a un ambiente de apertura y de civilidad.

“Una de las primeras preguntas que podemos hacernos es si hay ética en el ejercicio periodístico. Para muchos de nosotros quizá es fácil responder, sabemos que existen estándares, principios y reglas que sirven como base de lo que hacemos, y que además la ética, la credibilidad y la confianza son fundamentales para el periodismo de calidad. Pero ¿es esa la misma respuesta que daría nuestra audiencia? Es probable que no, y esto tiene que ver con que la mayoría de las personas no son conscientes de los dilemas éticos que enfrentamos o que como medios no hacemos públicos nuestros estándares”, continúa el artículo.

De hecho, este texto mencionado de la Fundación Gabo viene siendo una guía realizada por la iniciativa estadounidense Trusting News, que se dedica a ayudar y capacitar a periodistas de todo el mundo a fortalecer la confianza que sus audiencias tienen en sus noticias a través de la transparencia y la credibilidad

De hecho su nombre se traduce como Noticias de confianza, y es un proyecto que está enfocado a analizar, aprender y aplicar cómo la gente decide en qué noticias confiar y convierte ese conocimiento en estrategias prácticas para los periodistas.

Su objetivo lo resume así: “Capacitamos y empoderamos a los periodistas para que asuman la responsabilidad de demostrar credibilidad y ganar activamente la confianza a través de la transparencia y el compromiso. En un ciclo continuo de investigación, aprendizaje e intercambio con la industria, exploramos cómo incorporar la creación de confianza en los estándares y prácticas del periodismo”.

Mencionamos esto y hacemos énfasis en ello porque nos interesa precisar que sí existen instituciones dedicadas a fomentar que en los medios se instauren mecanismos para no solo conseguir sino mantener la confianza de los lectores, objetivo primordial para medios como nosotros.

Por eso nos importa tanto difundir, por ejemplo, nuestro Código de Ética, que junto con nuestro Manual de Estilo y nuestros Protocolos de Cobertura y Publicación Responsable de la Información Relacionada con Inseguridad y Delincuencia Organizada son nuestra triada sagrada para operar diariamente en el área editorial.

Y no es cualquier cosa tener y seguir un Código de Ética, el ser transparentes es no sólo una obligación, sino un compromiso y una necesidad en la actualidad, pues la gente en general muchas veces no entiende algunas situaciones o dilemas éticos que enfrentamos, o, peor aún, llega a hacer suposiciones negativas sobre nosotros.

“Los periodistas deben esforzarse por explicar cómo se realiza su trabajo, desde la recopilación de información hasta la verificación de los hechos. Al hacerlo, pueden demostrarle a su audiencia que están comprometidos con la precisión y la objetividad”, nos dice el artículo.

Por eso la guía de Trusting News sobre cómo ser transparentes sobre nuestros estándares éticos, señala, entre otras cosas, que un medio de comunicación debe aclarar públicamente estos puntos, los cuales transcribimos textuales:

-Independencia financiera: ¿Cómo ganas dinero? ¿Cómo impacta eso las decisiones que tomas sobre los cubrimientos que haces?

Independencia política: ¿Apoyas alguna agenda política en particular?

-Diversidad de voces: ¿Buscas fuentes de toda tu comunidad y le das voz a personas con diferentes puntos de vista e historias?

-Conflictos de interés: ¿Haces públicos tus conflictos de interés o los conflictos potenciales?

-Rectificaciones y precisión: ¿Haces correcciones después de que una noticia es publicada? ¿Cómo es tu proceso de verificación de hechos? ¿Cómo puede alguien solicitar una rectificación?

-Uso de fuentes anónimas: ¿Qué significa una fuente sin nombre? ¿Sabes quién es la fuente anónima? ¿Por qué permites que no sean nombrados?

-Edición de fotos y videos: ¿Cuándo editas? ¿Por qué editas? ¿Puede la gente saber si algo ha sido editado?

En Noroeste nos sentimos tranquilos en todos estos puntos, porque los hemos trasparentado lo más posible, no solo en la tríada de documentos que señalamos anteriormente, sino en espacios como este, en ponencias y hasta en eventos institucionales.

Trusting News destaca. “Recuerda que al hacer público tu código ético, estás invitando a tu comunidad a que te haga responsable de los estándares que tú mismo has establecido”.

Tenemos claro esto último y nos interesa seguirlo fomentando.

Así que si le interesa conocer estos puntos sobre nosotros como medio, lo puede hacer: En Noroeste contamos con un Código de Ética publicado en 2002, y lo tenemos a disposición de los lectores en nuestro sitio web desde hace unos 10 años.

Nos hacemos responsables de lo que publicamos y queremos que la gente sepa a lo que nos comprometemos y nos exija lo necesario.

Lo invitamos a consultarlo: https://www.noroeste.com.mx/codigo-etica