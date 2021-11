Las varias aristas en un conflicto

Abordar un conflicto, lo cual es cosa de todos los días en el periodismo, no es solo porque sí, es porque representa en un momento dado un hecho o un tema importante para esa comunidad que es de interés del medio de comunicación para sus lectores.

El periodismo es el reflejo de lo que sucede en una comunidad. La comunidad como tal, al estar compuesta por personas de diversa índole, con pensamientos e intereses diversos, tiene como una de sus características el conflicto, la contraposición entre dos o más partes. Por eso, el conflicto, en cualquiera de sus acepciones, es una de las vertientes que nutre al periodismo.

¿Por qué? Porque el conflicto es el encontronazo de opiniones disímbolas, el choque de pensamientos diversos, la confrontación de intereses diferentes, y eso representa a una comunidad o a un grupo humano dinámico, en movimiento.

Ahora bien, abordar un conflicto, lo cual es cosa de todos los días en el periodismo, no es solo porque sí, es porque representa en un momento dado un hecho o un tema importante para esa comunidad que es de interés del medio de comunicación para sus lectores.

Así, en nuestras páginas y plataformas todos los días publicamos notas que reflejan ese conflicto, desde el ámbito local, legislativo, político, deportivo, en fin, en todos los ámbitos conocidos.

Periodísticamente ¿qué es importante al dar a conocer un conflicto?, dar a conocer todas las partes involucradas. Abordar todas las aristas del conflicto.

En este contexto de cambio de Gobierno, principalmente nos referiremos a los relevos de gobiernos municipales, precisamente es donde en estos días se han presentado conflictos, y para nosotros es importante comentarle cómo los hemos abordado, en qué hemos fallado incluso, y qué es lo destacable en dichos temas.

De hecho, de los primeros conflictos que se presentaron en el cambio de los ayuntamientos fue una situación que al menos en los últimos años no se había presentado, y que al no estar nosotros preparados para esas situaciones o más exactamente no tener un contexto previo claro, cometimos algunas omisiones.

Fue precisamente el día de las tomas de protesta de los nuevos ayuntamientos, el domingo, cuando se presentaron situaciones sui géneris en tres de los municipios: Cosalá, Badiraguato y El Fuerte, donde los integrantes de los gobiernos salientes y los entrantes no se pusieron de acuerdo y entraron en conflicto incluso para la toma de posesión, originando que se dieran prácticamente tomas de protesta en paralelo.

El asunto es que nosotros como medio no tenemos periodistas en esos municipios y por su ubicación geográfica nos fue imposible acudir a ellos, pero como lo habíamos previsto, les dimos cobertura a esas tomas de posesión a través de las propias transmisiones en vivo que los involucrados hicieron a través de las redes sociales.

Donde nos vimos en aprietos, o nos hicieron salir con información incompleta que no abarcaba todas las partes del conflicto, fue porque uno de los grupos en conflicto fue el que hizo la transmisión en vivo, por lo que nos quedamos sin saber la versión de la otra parte, pero no sólo eso, sino que esta situación hizo que no interpretáramos correctamente o de manera completa la información en su momento.

Es decir, como no teníamos contexto sobre el conflicto que ya existía entre los gobiernos salientes y entrantes, sólo cubrimos una parte y así la dimos a conocer.

Por ejemplo, en el caso de Cosalá, quien hizo la transmisión en vivo que cubrimos fue el Ayuntamiento saliente, y ahí no se presentó la nueva Alcaldesa, por lo que nuestra noticia en ese momento en el sitio web y al día siguiente en el ejemplar impreso fue esa, que no había acudido la nueva Presidenta Municipal a su toma de protesta.

Pero “¡oh sorpresa!” para nosotros como medio cuando, al día siguiente, nos llega la información de que la toma de protesta oficial no fue esa que nosotros seguimos en redes, sino la que organizó el nuevo equipo de gobierno, con la nueva Alcaldesa y ella sí rindió protesta y sí asumió el cargo.

Es decir, nosotros tuvimos información incompleta de un conflicto y sólo publicamos una parte.

Lo mismo, aunque a la inversa, sucedió en Badiraguato, donde se presentó más o menos el mismo conflicto, pero ahí nosotros le dimos cobertura a la transmisión en vivo que realizó el nuevo Ayuntamiento, donde todo fue sobre ruedas e incluso estuvo presente el nuevo Gobernador.

Pero quienes no estuvieron presentes fueron la Presidenta Municipal saliente y algunos de los regidores, quienes posteriormente en sus redes sociales expusieron la situación.

Lo mismo que en el caso de la nota de Cosalá, fue hasta el día siguiente que nosotros como medio tuvimos claridad de la situación.

Finalmente, ambos casos se aclararon en nuestras páginas y plataformas, y hasta agregamos el caso similar presentado en El Fuerte, pero el asunto es que publicamos información incompleta por no tener el contexto de que había un conflicto en esos tres municipios.

Obvio que al día siguiente enmendamos y publicamos y ampliamos la información, pero lo planteamos aquí para ejemplificar lo importante que es en el periodismo tener cubiertos todos los lados de un conflicto.