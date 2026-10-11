Llegamos al millón de seguidores en Facebook

Para nosotros es importante el hito que hemos marcado en Facebook, al superar el millón de seguidores, porque es precisamente la red social principal en la que más gente se informa.

“A principios del año pasado, en Noroeste nos trazamos la meta de ser cada vez más relevantes en cada una de nuestras redes sociales. Hoy logramos el primer millón de seguidores en nuestra página de Facebook, gracias a un intenso trabajo de cobertura en tiempo real, transmisiones en vivo desde el territorio y producción de videos cortos. Y mejor aún, lo logramos haciendo periodismo. ¡Gracias al equipo y, sobre todo, a nuestra audiencia que nos sigue y comenta a diario! #HoySomosMás”.

Con este mensaje, nuestro director general, Adrián López Ortiz, dio a conocer este lunes que logramos llegar al millón de seguidores en nuestra cuenta de Facebook.

Fue hace poco más de un año, en agosto de 2025, cuando en este mismo espacio le compartimos dos logros: en ese mes llegamos a 100 mil suscriptores en nuestro canal de YouTube, y rebasamos la cifra de 700 mil seguidores en Facebook.

Pues ahora le compartimos con beneplácito que continuamos subiendo y en Facebook logramos ya el millón de seguidores y en YouTube hemos alcanzado los 184 mil suscriptores.

Decimos con beneplácito porque para nosotros es realmente un gran aliciente ir todos los días escalando en número de seguidores en redes sociales con base en la constancia y el trabajo de un buen periodismo.

Siempre nos hemos enorgullecido, y lo reiteramos, de que nuestras publicaciones se realizan con rigor periodístico, con altos estándares éticos y desechando todo lo que se considere contenido basura, desinformación o manipulación.

Y esto es un trabajo de todos los días, prácticamente las 24 horas, sobre todo en un estado como el nuestro y en el contexto actual, donde se genera mucha información relevante, pero en el que es imprescindible no perder el rumbo cayendo en la tentación del clic fácil en nuestro sitio y redes.

De hecho es importante el hito que hemos marcado en Facebook porque es precisamente la red social principal en la que más gente se informa.

Incluso, hace unos meses, el prestigiado Instituto Reuters, dio a conocer su informe anual, el Digital News Report 2026, donde relevó que por primera vez en la historia, las redes sociales y las plataformas superaron a la televisión como vía principal de consumo de noticias.

Este estudio, del que por cierto nos interesa ampliar en un artículo posterior, se realiza levantando información en 48 países, incluido México, sobre hábitos de los lectores y audiencias, y en el de este año señala como un tema central la creciente “plataformización” del consumo informativo.

Por esto ha sido tan importante para los medios tradicionales, como nosotros, subirnos desde hace unos años en el tren de las redes sociales, pues el mundo de la información en general se estaba moviendo hacia allá, y por fortuna hoy tenemos buenos resultados y vamos en crecimiento con nuestro número de seguidores en todas ellas.

Uno de los puntos más interesantes y retadores de las redes sociales es que no son estáticas, están en constante movimiento y nos llevan encarrerados con ellas.

Por ejemplo, no porque alguien nos empieza a seguir en una red significa que se va quedar de manera permanente. No, la gente puede llegar e irse de inmediato o en unos días o más adelante. Por eso lo importante es que sean más los que llegan y menos los que se van.

Por ejemplo, éste último mes, hasta el 9 de octubre, que logramos en Facebook un total de un millón 17 mil 954 seguidores, las cifras nos arrojan que en este periodo perdimos 3 mil 527 seguidores, pero en el mismo periodo ganamos un total de 35 mil 790. Tuvimos 1.6 por ciento de pérdida pero 148.4 por ciento de ganancia. Así que vamos bien.

De esta audiencia en Facebook, el 90.8 por ciento es de México y el 5.8 es de Estados Unidos. El resto es de países como Colombia, Guatemala, Argentina, Brasil, Venezuela, Canadá, Nicaragua y Perú.

Es interesante que el porcentaje de seguidores de Sinaloa es de alrededor del 30 por ciento, y el resto es de ciudades como Ciudad de México, Tijuana, Hermosillo, Durango, Guadalajara, entre otras con mínimos porcentajes.

Por supuesto que los municipios de Sinaloa de donde es la mayoría de nuestros seguidores son Mazatlán y Culiacán; incluso el puerto un poco por encima de la capital (13.2 y 12.6 por ciento, respectivamente, el porcentaje que ocupan en nuestra audiencia).

Mientras que Los Mochis, Escuinapa y Rosario son los otros tres municipios que destacan en cuanto a seguidores, sin faltar, por supuesto, porcentajes menores de todos los municipios del estado.

Así que a todo ese público de más de un millón de seguidores les damos a diario y a lo largo de casi todo el día información al momento: alertas de noticias, notas, videos, transmisiones en vivo, fotogalerías, reels y todo el material multimedia que nos es posible de los acontecimientos del momento.

Prácticamente el 70 u 80 ciento de ese material es producido por nuestros periodistas en territorio, es decir, las imágenes son tomadas por nuestros reporteros gráficos y los datos son conseguidos y cotejados por nuestros reporteros con base en fuentes y documentación directa de los hechos.

Ese es nuestro periodismo, es nuestra oferta informativa, vestida con profesionalismo, ética y seriedad. Y hay un millón de seguidores en Facebook que lo respaldan.

Gracias a todos y cada uno de ellos.