Lo invitamos a ser un Rey Mago con nosotros

Nuestra tradicional campaña de Sé un Rey Mago se enfoca de nuevo este año a apoyar con regalos a los niños de las familias agrupadas en los colectivos de búsqueda. Esos pequeños tienen un padre, un hermano, un abuelo, un tío... o peor aún, una madre que ha desaparecido.

De las cuestiones más desgarradoras que como periodistas nos toca presenciar o escuchar es el testimonio de una madre que ha perdido a su hijo como víctima de la privación ilegal de la libertad.

A través de la relación que estos últimos años hemos logrado entablar con los colectivos de búsqueda, sobre todo con las madres rastreadoras, y las coberturas que de ellas o de situaciones en específico realizamos, nos ha tocado de un modo u otro a casi todos ver de cerca casos de desapariciones.

Nunca es sencillo, ni aún desde el periodismo. Escuchar las historias de las madres, hermanas o abuelas de una persona desaparecida estremece, conmueve e impacta.

Por eso, desde nuestro periodismo y nuestras posibilidades, buscamos darle a estos casos un enfoque sí reactivo, pero participativo y positivo.

Es el segundo año que lo hacemos, y como el año pasado nuestros lectores y anunciantes nos ayudaron a que fuera un éxito, buscamos repetir la fórmula: nuestra tradicional campaña de Sé un Rey Mago se enfoca de nuevo este año a apoyar con regalos a los niños de las familias agrupadas en los colectivos de búsqueda.

Esos pequeños tienen un padre, un hermano, un abuelo, un tío... o peor aún, una madre que ha desaparecido. Esa circunstancia los ha llevado a ser parte de una agrupación que los ha arropado, apoyando y guiando a sus familias en las búsquedas.

Así que son ellos a quienes hemos decidido apoyar nuevamente.

En Mazatlán lo estamos coordinando con el colectivo Por las Voces Sin Justicia, A. C., que ya este año tiene, por desgracia, más niños de más familias integradas a sus filas.

Así que independientemente de que algún niño o niña puede repetir, pues ya recibió regalo el año pasado, eso no será impedimento para que no reciba este año, además que integraremos a los que son nuevos en la agrupación.

A finales del mes pasado sostuvimos una junta con señoras del colectivo y organizamos la cobertura de historias de los menores, para que nos cuenten sus deseos de Navidad y nos digan qué les gustaría que les trajeran los Reyes Magos.

Por supuesto las historias sirven no solo para que pidan regalos, sino como una manera de desahogo para los pequeños, pues muchos de ellos muestran como su mayor deseo el volver a ver a su familiar perdido.

Así que la experiencia se convierte en una interacción diferente para nosotros como periodistas y tratamos de que sea para ellos un momento catártico y de darles un poco de esperanza o de ilusión por pensar en recibir un presente navideño o, para ser más precisos, de Día de Reyes.

En el caso de Culiacán, hemos tenido algunos inconvenientes con el arranque de la publicación de las historias, pues aunque estaba previsto iniciar al mismo tiempo que las de Mazatlán, en la capital no hemos podido hacerlo porque los colectivos invitados no han podido reunirse con nosotros y se nos han truncado algunas reuniones previstas.

Valdría aclarar que en el caso de Culiacán no van nuestros periodistas a las casas de los niños, como sí pasa en la mayoría de las historias de Mazatlán, pues en la capital no hay actualmente condiciones solventes en cuanto a seguridad en esos traslados, por lo que los niños y sus familiares son invitados a una reunión en Noroeste donde nuestros reporteros recolectan la información al entrevistar a los pequeños en nuestras instalaciones.

Son estas reuniones las que han sido canceladas de última hora por las actividades de los colectivos, pero confiamos en que en estos próximos días las podamos concretar.

Así que en breve estaremos publicando las historias también en Culiacán, invitando a nuestros lectores y anunciantes a participar un año más en esta nuestra campaña tan querida por nosotros y por los pequeños beneficiados, y de la cual ya contamos con más de 30 años de estarla realizando.

Sabemos que en la actualidad y desde hace varios años, hay numerosas campañas de acopio de regalos para niños desprotegidos, y qué bueno, pero en el caso nuestro, los lectores y anunciantes nunca nos dejan solos, no nos dejan jamás con la mano extendida, y cada enero logramos reunir no solo los regalos para los niños de las historias publicadas, sino para muchos más.

Como seguro recuerda, es el 6 de enero cuando hacemos entrega de los juguetes, ropa y calzado acopiado, y aunque antes hacíamos una caravana por colonias para hacer la entrega, desde el año pasado la hacemos en nuestros edificios, a donde acuden los niños y familiares para una convivencia.

Así lo haremos de nuevo, por lo que le reiteramos nuestra invitación y nuestro exhorto para que participe con nosotros en esta campaña, que se viste de nuevo con esta característica especial de llevar un poco de alegría e ilusión a los pequeños que sin pedirlo les ha tocado enfrentar una dura realidad.

Contamos con usted.