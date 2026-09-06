Noroeste, 53 años de periodismo... y de supervivencia

Somos escuela, somos refugio, somos empresa y somos institución... el profesionalismo nos distingue y la entrega al periodismo es nuestra bandera.

Drenados, exhaustos, un tanto hartos, sostenidos a veces sólo por la adrenalina del breaking news y el instinto periodístico, pero guiados por el deber profesional, y sostenidos por la vocación intacta y la ética inmaculada.. así llegamos a nuestro 53 aniversario.

Noroeste vio la luz un 8 de septiembre del año 1973 en Culiacán, Sinaloa... por eso cada primera o segunda semana de este mes, según sea el caso, nos detenemos un poco de nuestra distintiva vorágine y celebramos.

Festejamos sobre todo porque estamos convencidos de que, en estos tiempos, en México, poder conmemorar un año más de un medio independiente y combativo debe ser considerado una proeza.

Y es que a veces pensamos que tenemos todo en contra. Es complicado, no le vamos a mentir, no sólo por los ajustes de las audiencias y las consecuentes adaptaciones de procesos de manera constante, sino sobre todo por la presión económica.

En México, usted lo sabe, y nosotros más, se castiga, más que reconocer, la independencia de un medio de comunicación. La verdad es que pocos se anuncian y a la mayoría se le olvida que la publicidad comprada de manera transparente y justa es de lo que vive un medio como nosotros, no de dádivas ni de acuerdos oficialistas en lo oscurito.

Por eso se nos complica siempre lo económico, pero estamos tan acostumbrados, pues así nacimos, que prácticamente es para nosotros un acicate para seguir sobreviviendo.

Estamos aquí, aunque cada día es complicadísimo. Seguimos aquí informando aun con nuestras carencias y con un cúmulo de incomprensión. Nos adaptamos para mejorar nuestros productos aunque sepamos que no tendremos ganancia económica y sí desgaste físico, intelectual y emocional. Nos modernizamos para conquistar nuevas audiencias, porque sabemos que nuestro estilo de periodismo es necesario para la sociedad, aunque muchas veces ella misma no lo sepa. Vamos a la cabeza en la influencia como medio de comunicación regional en México y en el extranjero, no por el reconocimiento en sí, sino porque hacerlo de otra manera sería ir en contra de nosotros mismos y de nuestra identidad.

Noroeste nació a contracorriente, por el afán puro de que Sinaloa tuviera un medio independiente, ético y profesional, y 53 años después lo pagamos y lo disfrutamos con creces.

Somos periodistas de cepa, y seguimos porque vemos esa rendija a diario donde nuestro trabajo pesa y contribuye a no entregar nuestro estado.

En un contexto de aparente caos y confusión como el que vive Sinaloa, seguimos sintiendo que podemos aportar algo de nitidez en medio de un ambiente tan revuelto.

Resistencia, resiliencia y fortaleza es lo que nos caracteriza y estamos convencidos de que no está mal que nosotros mismos lo digamos, porque es cierto.

Somos escuela, somos refugio, somos empresa y somos institución... el profesionalismo nos distingue y la entrega al periodismo es nuestra bandera.

Hace unos años, en 2019 para ser específicos, entrevistamos para un suplemento de aniversario a Manuel Clouthier Carrillo, accionista de esta casa editorial, ex presidente del consejo de administración del grupo y ex director general de Noroeste, y, fiel a su estilo, nos comparó con la analogía del caballo blanco.

La entrevista la titulamos: “Noroeste: una lucha entre la vida y la muerte, dice Manuel Clouthier”, y con un sumario que rezaba: “Ante la nueva realidad de los medios de comunicación, el accionista del Grupo Editorial Noroeste afirma que el ciclo de esta empresa no ha terminado, pero reflexiona sobre lo que se tiene que hacer para sobrevivir a esta crisis: matar el pasado para poder vivir el futuro y podar el árbol para poderlo salvar”.

Firmado por el periodista José Alfredo Beltrán, hace siete años, el texto iniciaba: “Con un corrido de José Alfredo Jiménez, Manuel Clouthier Carrillo hace una analogía del momento actual de Noroeste: Es un caballo blanco con el hocico sangrando, nos dice.

“Aunque este caballo blanco, de 45 años -como el de la canción del más célebre compositor mexicano- seguro llegará a la meta, tras sortear obstáculo tras obstáculo”.

De hecho así seguimos, a nuestros 53 años, sangrados y drenados tal vez, pero con el orgullo y la visión de poder continuar, de seguir adaptándonos, de resistir los embates y no sólo permanecer sino trascender.

Nos achicamos en unas áreas pero nos expandimos en otras, nos preparamos y capacitamos para ir asumiendo las nuevas tecnologías y las recientes plataformas, buscamos entender cada día cómo se informan ahora las audiencias... y todo con la mente fija en el lector y en la sociedad en sí.

Esa es nuestra tabla de salvación, que nos sigan leyendo, escuchando y viendo, que la gente continúe consumiendo nuestros reportajes, nuestras notas, nuestros videos, nuestros noticieros, nuestras transmisiones...

Todos los días vivimos una refundación y, esta semana, también una celebración.

Tendremos misas de agradecimiento, a las 8:00 de la mañana el martes 8 en la Catedral de Culiacán y el miércoles 9 a la misma hora en la parroquia de San Carlos Borromeo en Mazatlán.

También repartiremos pastel alrededor del mediodía afuera de nuestros edificios sede los mismos días de las misas en cada ciudad.

Ojalá pueda acompañarnos.