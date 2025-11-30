Esta semana empezamos a publicar un producto específico denominado Noroeste Verifica, con el que buscamos no sólo fortalecer nuestros procesos internos de verificación e incorporar nuevas herramientas tecnológicas, sino también desarrollar contenidos especializados que ayudarán a desmentir narrativas virales, a verificar discursos públicos y a explicar el funcionamiento de mecanismos de manipulación digital. El objetivo es aplicar técnicas de rastreo de desinformación y análisis de fuentes audiovisuales para desarticular publicaciones engañosas que circulan en redes sociales y chats, así como la inspección de discursos oficiales.

Nunca antes en el mundo había circulado tal cantidad de información entre los ciudadanos, y nos referimos no sólo a información noticiosa, sino de todo tipo, desde personal, de amigos y conocidos, hasta general de salud, cocina, viajes, política... en fin, la denominada en su origen “autopista de la información”, el o la internet, es precisamente eso, y las redes sociales nos lo vinieron a reforzar.

En nuestro rubro le llamamos sobreinformación, y en un mundo perfecto eso sería hasta positivo. Sin embargo, en el contexto actual, no necesariamente lo es. Incluso llega a ser negativo.

Hablamos de manipulación, exageración o hasta tergiversar información, y esto de crear datos o hechos falsos no es nada nuevo. Ha existido desde hace mucho tiempo, pero ha ido mutando.

El problema actual es que ha llegado a un nivel cuantitativo tan alto, que es imposible de cuantificar, y a nivel cualitativo ni se diga, nunca habían existido tantas herramientas técnicas para manipular o crear información engañosa, falsa o tergiversada.

Aquí es donde entramos, o al menos tratamos de entrar, los medios serios, tradicionales y profesionales, para tratar de combatir un poco la desinformación que impera en estos tiempos, pues así como hay herramientas para falsear información, las hay para desenmascarar esos datos o hechos falsos o manipulados.

Por eso desde Noroeste desde hace varios años hemos participado en programas de verificación auspiciados por organizaciones y/o medios de comunicación nacionales e internacionales, que han institucionalizado la verificación de contenidos periodísticos.

Hace unos años, por ejemplo, participamos con Animal Político en verificar información de campañas electorales, y además de realizar chequeos de información de Sinaloa, replicamos notas de Verificado de otros estados o de contenido nacional.

Ahora, hace unos meses, fuimos seleccionados para participar en la segunda edición de MediaFact Latam, que es una aceleradora regional de fact checking para medios que coordina la iniciativa Chequeado junto a Google News Initiative para ayudar a fortalecer las capacidades de medios de comunicación frente a la desinformación.

En esta edición 2025 participaron 16 medios de Argentina, Chile, Colombia, Perú y México, entre ellos Noroeste.

Entre agosto y octubre, varios de nuestros periodistas trabajaron en sesiones de capacitación para la profesionalización de nuestros procesos de verificación.

A través de esta capacitación, tuvimos acceso no sólo a la formación, sino a mentorías personalizadas y acceso a tecnología desarrollada especialmente para dar pelea a la desinformación.

Medios y organizaciones de comunicación como Mala Espina, de Chile; Colombia Check, Colombia; Verificado, de México; y Ojo Público, de Perú; nos dieron acompañamiento en encuentros prácticos y sesiones virtuales para el aprendizaje y la producción de contenidos verificados.

Varios de nuestros periodistas concluyeron esa capacitación recientemente y lo hacemos con una serie de productos periodísticos enfocados en enfrentar la desinformación que circula en Sinaloa y en el País.

Por eso esta semana empezamos a publicar un producto específico denominado Noroeste Verifica, con el que buscamos no sólo fortalecer nuestros procesos internos de verificación e incorporar nuevas herramientas tecnológicas, sino también desarrollar contenidos especializados que ayudarán a desmentir narrativas virales, a verificar discursos públicos y a explicar el funcionamiento de mecanismos de manipulación digital.

El objetivo es aplicar técnicas de rastreo de desinformación y análisis de fuentes audiovisuales para desarticular publicaciones engañosas que circulan en redes sociales y chats, así como la inspección de discursos oficiales.

En Noroeste buscamos consolidar nuestra labor en la verificación de datos como una herramienta esencial para el ejercicio del periodismo y la defensa del derecho a la información, dando a nuestras audiencias información precisa, contextualizada y comprobable.

El director ejecutivo de MediaFact Latam, Franco Piccato, resume muy bien el objetivo de este programa: “MediaFact Latam impulsa el periodismo colaborativo y el trabajo en red para fortalecer la integridad de la información y ayudar a que más medios puedan verificar mejor y más rápido. En un contexto de desinformación viral, el apoyo de Google News Initiative nos permite escalar el impacto y fortalecer un ecosistema de medios en la región para que el periodismo siga contribuyendo a la calidad de la democracia en cada uno de los países”.

Así, desde aclarar detalles virales hasta analizar discursos oficiales, es lo que intenta ser nuestra contribución a través de Noroeste Verifica.