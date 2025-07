Nos sentimos acompañados a través de la capacitación

Agradecemos que este viernes nos sentimos acompañados por las personas de Artículo 19, que vienen a recordarnos, sobre todo, la trascendencia e importancia de nuestra labor, y a decirnos y hacernos sentir que no estamos solos en esto.

En medio de un cúmulo de información sobre hechos policiacos, que además el viernes se conjuntó con la cobertura que hicimos de la gira presidencial en Culiacán, la tarde de este viernes algunos de nuestros periodistas se dieron el tiempo para capacitarse en el tema de las coberturas policiacas.

Ya mucho hemos hablado de nuestros protocolos, los cuales están basados en otros, de asociaciones nacionales e internacionales. Una de ellas es Artículo 19, o Article 19, como es su nombre original.

Y precisamente de Artículo 19 México acudieron a Culiacán para impartir una sesión titulada: “Curso: Cobertura periodística y protocolos policiales”, el cual realizaron en coordinación con el Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector de Seguridad y el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Fue una lástima que el día y horario de curso coincidió precisamente con la hora del evento que tuvo en Culiacán la Presidenta Claudia Sheinbaum, pues eso nos trastocó a nosotros en que no pudieran acudir más periodistas a la capacitación, pero sí pudieron ir tres de los nuestros. También acudieron activistas de algunas organizaciones y hasta policías, lo cual vemos con optimismo.

Quienes vinieron de Artículo 19 son precisamente del Programa de Protección y Defensa: Pedro Cárdenas, oficial del programa, y Mariana Suárez, coordinadora de Protección.

Mariana Suárez explicó las legislaciones vigentes en torno a nuestra labor de informar y también el papel que tienen o deben tener las personas servidoras públicas, sobre todo en el entendimiento de aguantar el nivel de escrutinio al que son y deben ser sometidas.

Esto último, dijo, para que se dé un ejercicio de difusión de información de transparencia y de rendición de cuentas, sobre todo porque es algo que se ha malinterpretado y pareciera que ahora no se le pueden pedir cuentas al Estado, lo cual complica y aumenta el riesgo en la función periodística.

Pedro Cárdenas, Oficial de Protección y Defensa de Artículo 19, habló de los derechos en cuanto a libertad de expresión y de acceso a la información, sobre todo precisando lo que a veces es confuso, que estos derechos no son solo para periodistas sino para todo individuo.

En el curso se trató también el tema de los casos de periodistas asesinados, de cómo se investiga por parte de Artículo 19 y se trata de conseguir justicia.

Aclarando que lo primero que se hace es investigar a fondo la posible relación con su labor periodística, pues existe un protocolo específico y obligatorio para las fiscalías para delitos cometidos contra la libertad de expresión.

Y uno de las labores de Artículo 19 es evitar que la autoridad investigativa rápidamente descarte esa relación entre el homicidio y la labor periodística, pues muchas veces se trata de hacer con premura y determinarlo ajeno a su labor.

El protocolo vigente desde 2017 para las fiscalías obliga a la autoridad investigadora a revisar las notas periodísticas, revisar si hay agresiones previas, revisar el contexto y un análisis sociológico de lo que está ocurriendo para identificar si posiblemente el delito tiene el valor de una libertad de expresión.

Por eso, aclaran, cuando una fiscalía en menos de 12 horas dice “No, no tiene que ver con la labor”, es donde Artículo 19 entra a alertar que no se aplicó el protocolo, pues no hay manera de que en 12 horas se haya hecho una revisión de todas las notas periodísticas, revisado sí tenía agresiones previas o no, hecho un análisis sociológico del lugar y contexto donde ocurrió el crimen.

Un apartado importante éste que se abordó en el curso de este viernes, y que esperamos jamás vernos en una situación así.

Ya en entrevista, Pedro Cárdenas recordó que Artículo 19 tiene años alertando del nivel de riesgo en Sinaloa en cuanto a cobertura política y de seguridad.

Y nos hizo el favor de hacer un llamado a la autoridad a cumplir con las obligaciones que marca la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son prevenir, proteger y procurar justicia.

La prevención, recalcó, implica que haya capacitaciones a las propias autoridades, sobre derechos humanos, libertad de expresión y periodismo. Y que tengan un discurso público que permita la labor de la prensa y no estigmatizarla por su labor.

“Deben protegerla y deben aceptar, tener tolerancia cuando la prensa sea crítica”, sentenció.

En fin, un curso interesante y necesario que hace tiempo no recibíamos en Culiacán y que nos vino bien en el contexto que atravesamos.

En Noroeste nos capacitamos, tenemos protocolos, prevenimos y reflexionamos de manera constante lo que enfrentamos, y aún así es complicado realizar el trabajo que hacemos.

Por eso agradecemos que este viernes nos sentimos acompañados por las personas de Artículo 19, que vienen a recordarnos, sobre todo, la trascendencia e importancia de nuestra labor, y a decirnos y hacernos sentir que no estamos solos en esto.