Noticiero Noroeste, segundo aniversario de labor ininterrumpida

El 19 de febrero, Noticiero Noroeste celebró su segundo aniversario de estar al aire y nos sentimos contentos y orgullosos por ello. Esto, como bien señala nuestro director general, nos ha hecho crecer en números de audiencia, pues de hace dos años tener alrededor de 50 mil suscriptores en nuestro canal de YouTube, ahora rebasamos ya los 150 mil, mientras que en redes sociales en conjunto rondamos ya el millón y medio de seguidores.

En un medio como nosotros, con 53 años de labor periodística en Sinaloa como periódico impreso, es importante recalcar los dos años de un producto o plataforma como lo es un noticiero diario que se transmite en vivo vía YouTube y redes sociales, por ser un canal diferente y con vida propia.

En cuanto a audiencia, Noticiero Noroeste nos ha permitido, por ejemplo, un crecimiento exponencial en nuestro canal de YouTube.

Así lo publicó nuestro director general este viernes: “Hace dos años arrancamos el Noticiero @noroestemx. Teníamos entonces 43k suscriptores en Youtube. Hoy ya somos más de 153K en esa comunidad y somos el canal que MÁS RÁPIDO crece en Sinaloa. ¡Orgulloso del equipo liderado por Karen Bravo, de toda la redacción que lo alimenta y, sobre todo, agradecido con nuestros seguidores!”.

Las reacciones y felicitaciones que recibimos no se hicieron esperar y estamos agradecidos por ello. Destacamos tres:

El analista nacional Sergio Aguayo, destacado politólogo del Colegio de México, escribió en sus redes: “Muchísimas felicidades @AdrianLopezMX y a todo el equipo de @noroestemx. Este es el tipo de esfuerzos, valientes, que deben ser escuchados. Gracias por su trabajo y su voz para Sinaloa”.

Mientras que a nivel local, entre otros mensajes, nos llegó el de Luis Alfredo Santana, del IPADE Business School, sede Culiacán: “Adrián, felicidades. Buenos frutos del trabajo realizado!!”.

Además, el usuario @gil_av_ en su cuenta de X nos comenta: “Felicidades Adrián, es resultado de la calidad que imprimen en sus noticias y los datos veraces que comparten y Karen es muy buena informando, muy clara, concisa y crítica, esto último casi no se da en los otros noticieros en Sinaloa con contadas excepciones”.

Debemos recordar que Noticiero Noroeste es, digamos, la tercera edición, pues ya anteriormente tuvimos noticieros a través de internet, el primero desde Mazatlán, que era principalmente en formato de radio, y luego una edición desde Culiacán, ya más formato televisión.

Eran diferentes circunstancias y, sobre todo, diferentes plataformas, por lo que tuvieron un tiempo de vida de acuerdo con su época.

Hoy, donde los medios de comunicación no podemos abstraernos de las plataformas multimedia y de las redes sociales, Noticiero Noroeste ha sido nuestra respuesta a esta nueva circunstancia.

Transmitido de lunes a viernes a las 8:00 de la mañana, y conducido por nuestra periodista Karen Bravo, el Noticiero operativamente es un proceso de edición completamente separado, pero que corre al mismo tiempo paralelo y entrelazándose en lo necesario con el proceso general de la Redacción.

Es decir, en su origen la información proviene del mismo árbol, pues son las dos redacciones principales, Culiacán y Mazatlán, así como los corresponsales, las que proveen la información con los periodistas en la calle, en eventos y en coberturas en general.

Son los mismos periodistas que cubren para el sitio de Noroeste.com y para el periódico impreso, pero en cuanto es generada, esa información salta a otro proceso diferente específico para el Noticiero, donde se requiere no sólo textos y fotos, sino videos y audios.

Por supuesto que con todos los aparatos y aplicaciones que disponemos actualmente, el proveer estos contenidos fluye de manera práctica, sin mucho problema pero no sin dificultades, pues a final de cuentas son los mismos periodistas proveyendo información para diferentes plataformas.

Ya el equipo concreto del Noticiero son Karen Bravo como editora y conductora, y tres personas más enfocadas principalmente en lo técnico, pero siendo también periodistas, pues realizan desde la producción del Noticiero en sí, hasta realizar edición de videos para redes sociales, que son los segmentos que se suben y se quedan en YouTube, por ejemplo o se mueven vía Instagram, Facebook, X o TikTok.

Y es el mismo equipo que realiza el noticiero A Detalle, que tiene menos tiempo de existir y que se transmite por las tardes.

Así, con equipos compactos pero completamente integrales, complementarias y entrelazados es como salimos adelante con todos nuestros productos periodísticos que nos hacen multimedia, para llegar a diferentes audiencias a través de las diferentes plataformas y redes sociales.

Por eso celebramos este segundo aniversario de Noticiero Noroeste, porque nos importa dejar plasmadas las fechas importantes, las trascendentes, y esta es una de ellas.

Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales y diferentes plataformas, y, sobre todo por ser parte de nuestra audiencia, ya sea en páginas impresas o en productos digitales, ustedes son quienes nos mueven.