Periodismo de prevención y de ayuda, funciona

El periodismo preventivo, ya lo hemos dicho, es y seguirá siendo una de nuestras prioridades.

También nuestros periodistas sufrieron un percance carretero al acudir a la cobertura al municipio de San Ignacio, el cual afortunadamente no pasó a mayores y se pudo resolver rápidamente.

Entre las peculiaridades fue que pudimos canalizar incluso un caso de ayuda de una señora en específico que a través de Facebook pidió auxilio porque estaba atrapada con sus hijos y no podía salir de su casa por las inundaciones. Caso que fue reportado de inmediato a Protección Civil de Sinaloa para que le prestaran la ayuda.

Lo más fuerte de esta vez es que como el viento en Mazatlán fue mucho y durante varias horas, no podíamos autorizar a nuestros periodistas a salir hasta que la situación fuera más segura.

En el periodismo no hay semana tranquila... si suceden muchas cosas, pues por eso, y si no sucede mucho, hay que buscar información, y el ajetreo sigue.

Ayuda en concreto

En esos casos las autoridades no suelen dar detalles de la historia en sí, por obvias razones de privacidad y seguridad, sin embargo sí se precisa que al lograr localizar a la muchacha se desactivó el Protocolo Alba que se había emitido por su desaparición.

La foto

Desde antes del impacto del huracán informamos en una nota que pese a esta situación de alerta en Sinaloa y en específico en Mazatlán, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres se iría de viaje.

‘Pamela’ se encamina hacia el sur de Sinaloa, y ‘El Químico’ se alista para irse de viaje, otra vez, a Texas, fue el encabezado que publicamos el lunes 11 en nuestro sitio y al día siguiente en nuestra edición impresa.

¿Por qué? Porque finalmente es de interés del lector y es nuestro interés informar dónde están las autoridades en situaciones así.

Esa nota tuvo en Facebook un alcance 12 mil 448 personas y 774 interacciones, y una lectoría discreta en el sitio de apenas 406.

Al día siguiente, el martes 12, previo al impacto del huracán publicamos “En plena emergencia por ‘Pamela’, el Alcalde se va a Texas” para titular la nota de la sesión del Comité Local de Emergencias en la Sala de Cabildo.

Finalmente, la noche que ya había pasado el huracán, el miércoles 13, nos hicieron llegar una fotografía donde se observaba un hombre con idéntica apariencia del Alcalde de Mazatlán en un centro comercial estadounidense.

La primera pregunta que nos hacemos en este caso es: ¿es real?, ¿será él?, ¿cuándo se tomó la foto?, ¿quién la tomó?, ¿cómo nos llegó?

Y desde ese momento empezamos a revisar todo esto. Es decir, no publicamos de inmediato. De hecho publicamos la nota más de 12 horas después de que nos llegó la foto, tras hacer labor periodística de revisar detalles, desde la veracidad y confiabilidad de la fuente hasta tratar de ubicar los metadatos de la imagen.

Finalmente, con lo que pudimos obtener, decidimos publicarla con este encabezado en el sitio “‘El Químico’ se fue a Texas, a hacer gestiones, dijo, pero una foto muestra a alguien que se le parece, de ‘shopping’”.

No fue una decisión fácil, se analizó y se cuidó el texto lo más posible, de acuerdo con la información que teníamos, que no era mucha. Y aunque hubo voces dentro de la misma Redacción que preferían no publicarla, por considerarla fuera de nuestro tipo de periodismo, finalmente decidimos hacerlo aunque admitimos que es del tipo de notas que para nosotros están “en la rayita” de lo impublicable.

Sin embargo, consideramos la coyuntura que había, y lo publicamos para darle al lector una referencia de lo que estaba pasando mientras en Mazatlán se presentaba una contingencia climatológica.

La nota tuvo en Facebook 31 mil 794 personas alcanzadas con 5 mil 203 interacciones, mientras que en el sitio registró una lectoría de poco más de 4 mil.

Nosotros damos la información y es el lector quien decide.