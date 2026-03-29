Decimos periodismo de vacaciones por la temática, no porque todos los periodistas nos vayamos de vacaciones. Al contrario, nuestra labor se impone con mayor ahínco en periodos como el que esta semana iniciamos, pero el tema de vacaciones impera en estos días de cobertura.

Decimos periodismo de vacaciones por la temática, no porque todos los periodistas nos vayamos de vacaciones. Al contrario, nuestra labor se impone con mayor ahínco en periodos como el que esta semana iniciamos, pero el tema de vacaciones impera en estos días de cobertura.

La Semana Santa tiene varias características para la cobertura periodística, por un lado en cuanto a temática, que se divide en las tres grandes vertientes: lo turístico, la seguridad y lo religioso.

Iniciando por esto último, en lo religioso, dada que es la máxima celebración de los católicos, al ser la muerte, pasión y resurrección de Cristo, lo que hacemos es cubrir en Culiacán y Mazatlán las actividades de la Catedral respectiva, que inicia con el Domingo de Ramos, que es hoy.

Además cubrimos en la semana la Misa Crismal que es el martes, el lavatorio de pies que es el Jueves Santo, además de los viacrucis que son el Viernes Santo.

Estas actividades, además de en Catedral, tratamos de cubrirlo en alguna otra parroquia en la ciudad, por ejemplo en la Sagrada Familia en Culiacán, o en La Lomita, el templo de Nuestra Señora de Guadalupe, mientras que en el caso de Mazatlán lo hacemos con la parroquia de San Judas Tadeo, donde se realiza incluso un viacrucis en la playa el viernes, y algunas actividades de la parroquia de Santa María de América, en la colonia Montuosa, dado que es una zona populosa del puerto.

También tratamos de darle cobertura a las actividades de la Pascua Juvenil y la Pascua Infantil.

En el caso de Escuinapa y Rosario damos cobertura a las actividades programadas en la parroquia principal de la cabecera municipal, mientras que en este último solemos ir a Matatán, donde se realiza el Viacrucis, sin embargo, el año pasado no hubo por cuestiones de seguridad, así que este año estamos a la espera, pues no se ha confirmado si se celebrará o no.

Otro Viacrucis que ocasionalmente damos cobertura es el de Malpica, en Concordia, que es también de los más representativos del sur del estado.

En el caso de Ahome es especial, pues las celebraciones en este municipio son un tanto diferentes al resto del estado, ya que ahí se celebra la Semana Santa Yoreme, con el toque místico religioso indígena, que de hecho se despliega durante toda la Cuaresma en los centros ceremoniales del municipio. En este caso, damos cobertura a algunas de las actividades.

En el apartado turístico nos concentramos, por supuesto, en Mazatlán, donde cubrimos los diversos aspectos de la llegada masiva de vacacionistas: ocupación hotelera, movimiento restaurantero, zona de playa, festivales, Isla de la Piedra, el Faro, en fin... el puerto da para mucho, pues incluso durante Semana Santa aún se registra el arribo de cruceros internacionales, que en estos días está programada la llegada de tres.

Y se suman actividades y festivales concretos como el de música electrónica en la zona de Cerritos, Sunset Paradise, y la Semana de la Moto, pues aunque este evento es pasando Semana Santa, se incluye en el periodo vacacional.

Por supuesto, también damos cobertura a Altata, en el centro del estado, por ser la playa más popular para los culiacanenses. Esto pese a que desde el año pasado, con la crisis de seguridad, ha venido a menos en todos los aspectos, aunque éste año se han realizado diversas actividades para reactivar todo. De hecho, ayer y hoy estamos dando cobertura al Carnaval de Altata.

En la zona del norte del estado, recorremos las playas más populares, como el Maviri, y en general el puerto de Topolobampo.

Lo mismo en el caso del sur, donde cubrimos principalmente Teacapán, en Escuinapa, y en Rosario solemos ir a la zona restaurantera en el litoral, o bien a Chametla, pero veremos cómo se pone este año, pues apenas están buscando reactivarla con actividades.

Además de todo lo religioso y lo turístico tenemos el gran, gran, apartado de seguridad en todo el estado.

Iniciamos ya de hecho cubriendo la semana pasada el simulacro masivo que se realizó en la playa del malecón de Mazatlán, con la participación de todas las corporaciones de seguridad y de auxilio y rescate, y este viernes pasado nos trasladamos a Guasave para dar cobertura al arranque del operativo estatal desde las playas de Bellavista, donde se reunieron los 20 alcaldes con el Gobernador, así como funcionarios de seguridad, y mandos militares, navales y demás.

Así, se da el banderazo al despliegue de alrededor de 17 mil elementos de seguridad y personal de auxilio y socorro a lo largo de todo el estado.

Y a lo largo de estas dos semanas tenemos contacto prácticamente directo con la mayoría de estas corporaciones al recorrer playas, centros de recreo, carreteras.

En estos tiempos, por desgracia, la verdad es que este apartado de seguridad es el más fuerte, pues la temporada vacacional se combina con la situación de crisis que enfrentamos desde septiembre de 2024.

Así que le damos prioridad a las zonas marinas, por los incidentes que pudiera haber, pero en realidad el gran reto es el apartado de carreteras por accidentes e incidentes, así como los hechos violentos que por desgracia sabemos que se seguirán haciendo presentes sobre todo en la zona centro de Sinaloa.

Así se divide en general toda nuestra cobertura para este periodo vacacional de dos semanas, en el que no sólo no nos vamos de vacaciones, sino que reforzamos la cobertura, porque pese a lo que pudiera suponerse, el turismo continúa siendo de lo más importante en nuestro estado y para estos días se prevé el arribo de 2.6 millones de visitantes.

Lo que sí debemos recordarle es que, como todos los años en esta época, hay dos días que no se imprime el ejemplar impreso, por cuestiones operativas, por lo que el próximo sábado y domingo no sale el periódico en sí, pero por supuesto que mantenemos nuestras coberturas y le estaremos informando a través del sitio de noroeste.com y de nuestra app, además de nuestros noticieros por internet y todas las redes sociales, incluyendo nuestro canal de YouTube.

Le deseamos felices vacaciones y, sobre todo, seguras vacaciones.