Esta semana tendremos en nuestras instalaciones de Culiacán una charla con Jacobo Dayán, quien viene ex profeso de la Ciudad de México para reunirse con lectores de Noroeste interesados en escuchar voces expertas que nos traigan explicaciones y visiones más allá de lo que tal vez conocemos.

Si algo hemos aprendido, o hemos tenido que aprender, en estos 50 años de existencia de Noroeste es que el periodismo se hace de muchas maneras, no sólo imprimiendo un ejemplar impreso.

Por supuesto que las más recientes plataformas digitales y redes sociales son las que más nos lo demuestran de manera constante y actual, pero hay otras formas de hacer periodismo que hemos aplicado y hoy queremos mencionar dos: una reciente para nosotros y otra “de toda la vida”.

La reciente es la de documental en video, en la que hemos incursionado en estos últimos años, primero con la serie A qué sabe Sinaloa, de ocho capítulos, y de la que ya se está haciendo la segunda temporada con otros ocho.

Y más recientemente con el documental Voces sin Justicia, bajo la dirección de Isaac Aranguré y producida por Noroeste, donde nuestro periodismo se aplicó más a detalle para apoyar en la creación de este documental que nos lleva por el mundo terrible de la crisis de las desapariciones en Sinaloa y en este caso específicamente en Mazatlán.

En esta producción, que por cierto puede ver en nuestro canal de YouTube, NoroesteTV, se narra el peregrinar y el sufrimiento de uno de los colectivos de madres y familias buscadoras.

A través de entrevistas con ellas, así como documentar lo que ha publicado Noroeste al respecto y una voz experta, el cortometraje expone lo que es en sí el fenómeno de las desapariciones pero poniendo cara y voz a ese flagelo.

En dicho documental, la voz experta a la que consultamos y que con una visión clara y contundente nos explica la situación en México es la de Jacobo Dayán, uno de los mayores expertos en nuestro País en el aspecto de justicia transicional, derecho penal internacional y derechos humanos.

Seguro lo conoce, ha oído hablar de él o más probablemente lo ha leído en nuestras páginas, pues su columna que publica con el medio digital Animal Político la replicamos cotidianamente en las páginas de Opinión de Noroeste.

Y bueno, aquí es donde se conjugan dos de las maneras que hacemos periodismo de manera adicional a nuestras páginas, sitio y redes, y que hemos hecho por muchos años: los eventos de conferencias, paneles o mesas de diálogo, con las que buscamos ahondar en situaciones que nos parece indispensable por la importancia de las temáticas.

Los eventos que hacemos en Noroeste no son lo que podrían considerarse eventos taquilleros, pues casi siempre abordan temas serios y profundos, ya sea en el ámbito político, empresarial o, como en este caso, de seguridad.

Entonces casi siempre son eventos muy enfocados y con asistencia no masiva, pero que afortunadamente nos resultan muy bien para invitar a nuestros lectores, nuestras fuentes y nuestros colaboradores a reflexionar más allá de la nota diaria, principalmente en temáticas que nuestro País requiere que nos detengamos y tratemos de contribuir en algo para su solución.

Esa es la intención y a la vez el mérito de los eventos de conferencias, pláticas y charlas que realizamos en Noroeste de manera recurrente, buscando contribuir a crear esos espacios de reflexión y análisis.

Y qué mejor que hacerlo trayendo a personas expertas en la materia.

La charla que impartirá Jacobo Dayán se titula “Justicia transicional: una alternativa de salida a la violencia y la impunidad”, y destaca su importancia por el contexto actual donde estamos terminando un sexenio de Gobierno federal que acumula más de 190 mil homicidios y más de 110 mil desapariciones, y en donde, peor aún, impera una impunidad del 90 por ciento.

Si usted no ha leído o escuchado a Jacobo Dayán le recomendamos que lo haga. Su visión lúcida de la problemática actual y su propuesta de empezar a dar solución a esa crisis es realmente de considerarse.

Además de las columnas de él que publicamos, como ya dijimos, en nuestra sección de Opinión, es realmente enriquecedor escucharlo en nuestro documental Voces sin Justicia.

Y pues ahora podrá escucharlo en vivo, de manera directa y con una cercanía de diálogo real.

Ojalá se dé el tiempo y la oportunidad de asistir a esta ponencia. Sabemos que no es sencillo escuchar de estos temas y menos enfrentar en una charla las situaciones extremas de violencia que vivimos en México, pero voltear hacia otro lado no las evita, no las combate y no las soluciona.

Por eso traemos a este tipo de invitados, porque estamos seguros de que al menos escuchar voces expertas que nos hagan reflexionar y nos indiquen un probable y factible camino rumbo a una solución es ya esperanzador.

La cita es este miércoles 17 de julio en nuestro edificio de Noroeste Culiacán. Lo esperamos.