Periodismo para la paz, aprendizaje y reflexión

En el taller escuchamos la experiencia colombiana y en todo momento tratamos de relacionarla y ubicarla con la nuestra, por las coincidencias, aunque sabemos que hay diferencias enormes también con lo que ese país sudamericano atravesó hace unos años y lo que nosotros vivimos ahora.

Apenas en noviembre pasado evocamos en este espacio el concepto de periodismo restaurativo, en el sentido de un periodismo para sanar heridas en un contexto donde la violencia es imperante.

Una de las principales exponentes de esta corriente es Gloria Castrillón, periodista colombiana, a la que nos referimos precisamente en ese artículo por los planteamientos que publicó bajo el auspicio de la Red Ética de la Fundación Gabo con el título de “Periodismo para sanar heridas”.

Y cuál es nuestra sorpresa que este mes nos invitan de parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y del Centro Estatal de Prevención y Participación Ciudadana para participar en un taller precisamente dirigido por Gloria Castrillón en Culiacán.

“Los contextos de conflictividad social requieren la exploración de distintas maneras de pensar y explicar las causas de ese conflicto. En esta mirada que reconoce los matices y prioriza la restauración de los vínculos de las personas de la comunidad, surge el enfoque restaurativo para ofrecer una alternativa para el rescate del tejido social y la construcción de paz”, fue el planteamiento inicial que nos envió el SESESP en la invitación.

Y continuó: “Reconocemos en esta nueva mirada del conflicto el importante rol de los medios de comunicación y por ello hemos organizado el Taller ‘Cobertura periodística con enfoque de justicia restaurativa’ que será impartido por la periodista colombiana Gloria Castrillón”.

El taller, diseñado para 25 periodistas locales en activo, precisó la invitación, tendría una duración de ocho horas.

“En este taller se ofrecerá a los periodistas locales los elementos básicos del enfoque restaurativo y la justicia restaurativa como política pública y su aplicación en la cobertura de conflictos sociales”.

Además del taller, el SESESP nos ofreció la opción de una actividad complementaria para el día siguiente específicamente con Noroeste, donde recibimos a la colega colombiana en nuestras instalaciones para un diálogo con todos los miembros de la Redacción. Ofrecimiento que aceptamos con mucho gusto.

Así que el primer día, que fue el martes, al taller con otros medios acudimos nueve periodistas de Noroeste que somos los que nos enfocamos más a la cobertura de seguridad y justicia tanto en Culiacán como en Mazatlán.

Por supuesto fuimos el grupo predominante en asistencia, pues de verdad nos gusta y nos interesa aprovechar este tipo de oportunidades que tocan directamente a nuestras puertas y que sabemos que nos sirven para orientarnos, ayudarnos y apoyarnos en cuestiones prioritarias como es la cobertura de algo tan delicado como la violencia.

El SESESP y el Centro Estatal de Prevención y Participación Ciudadana nos hicieron llegar el perfil de la ponente, y aunque ya en nuestro artículo anterior comentamos algo de su currículum, es importante señalarlo nuevamente, así que aprovechamos y transcribimos el que nos enviaron para esta invitación:

“Gloria Castrillón Pulido es periodista colombiana especializada en temas de política, conflicto armado y derechos humanos. Periodista con maestría en Asuntos Internacionales y énfasis en Resolución de Conflictos de la Universidad Externado de Colombia. Dirige Colombia 2020, una campaña pedagógica para el posconflicto de El Espectador. Tiene 29 años de experiencia en medios escritos y digitales. Se ha dedicado, en los últimos años, a la cobertura del conflicto armado y las negociaciones de paz con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). Ha escrito en coautoría con otros periodistas tres manuales de periodismo”.

En el taller titulado Cobertura periodística con enfoque de justicia restaurativa, se presentó además como experta en comunicación estratégica para la paz del Instituto Latinoamericano para la Paz y la Seguridad.

Con este currículum detrás y nuestra experiencia propia convivimos con Gloria Castrillón durante dos días en Culiacán, donde nos permitimos no sólo aprender sino reflexionar y poner en perspectiva nuestro trabajo y el que se ha hecho antes y/o en otros lugares del mundo.

La experiencia de Colombia no nos es ajena, pues desde hace años la hemos tenido presente sobre todo por lo que ese país transitó y aún lo hace en el tema de construcción de paz, un asunto en el que nosotros nos sentimos aún muy rezagados.

Pero pese a esas diferencias concluimos que en un contexto donde hay víctimas y victimarios, y una sociedad lastimada, la realidad es muy cercana y a la vez compleja.

La experiencia de escuchar a Gloria Castrillón y que ella nos escuchara sobre nuestro trabajo y nuestro diario vivir en esta realidad violenta que atravesamos es, por decir lo menos, memorable. En posteriores artículos deberemos abordar más del contenido específico que vimos en esos dos días tan enriquecedores.