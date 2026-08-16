“Plataforma nace con esa intención, nace con la intención de poder platicar sin prisa, de poder explicar cosas, y lo que vamos a hacer todos los miércoles, el podcast se va a publicar cada miércoles, es abordar un tema a profundidad. Agarrar el tema, desmenuzarlo, investigarlo, de modo que cuando usted llegue aquí con nosotros lo que va a encontrar es periodismo de profundidad”.

En 53 años que estamos a punto de cumplir como medio de comunicación, en Noroeste no hemos perdido de vista el objetivo de informar con profesionalismo y ética, y estamos convencidos de que lo seguimos y seguiremos haciendo.

Lo que es un hecho es que esas maneras de informar o de hacer periodismo se han tenido que ir adaptando con el pasar del tiempo, sobre todo porque las plataformas para informar han ido cambiando y evolucionando con las nuevas tecnologías.

Precisamente la palabra Plataforma la hemos tomado para llamar así a nuestro más reciente producto periodístico: un podcast semanal.

Aunque actualmente la mayoría de las personas saben a qué nos referimos cuando decimos podcast, no está de más detallar este formato cuyo origen data del año 2004.

Un podcast es un programa de audio digital grabado por episodios que se transmite en internet.

En sí, la palabra podcast (o pódcast, como también se escribe en español) es un término formado por la unión de dos palabras en inglés: iPod (el reproductor de música de Apple) y broadcast (transmisión o emisión de radio/televisión).

Entonces, podcast significa un archivo de audio o video digital que se emite de forma periódica y se puede escuchar o descargar en internet cuando el usuario lo desee.

Es decir, es “bajo demanda” o “a la carta”, porque no depende de un horario fijo como la radio o la televisión tradicional, sino que el oyente decide cuándo y dónde escucharlo.

Aunque nació como formato o archivo de audio, o sea series de programas hablados, actualmente casi siempre son también en video, porque se le agregan contenidos visuales.

El formato de un podcast suele ser por episodios, ya sea organizado en capítulos independientes o conectados en formato de serie. Y se pueden ver y/o escuchar a través de redes sociales, principalmente en YouTube.

Un formato tan atractivo como este, que reúne contenido, con material audiovisual y una o más personas hablando de un tema no podía sino ser aprovechado por el periodismo, y así se ha hecho de unos años para acá, sobre todo por parte de periodistas reconocidos a nivel nacional e internacional y también de jóvenes que incursionan en el periodismo y lo hacen directamente en este formato..

Pues bien, ahora desde Noroeste nos integramos a esta modalidad para tener una nueva Plataforma para llegar al lector, y lo hacemos precisamente respetando una de las características de estos programas, que es ser encabezado o conducido por una persona, en este caso por un periodista.

Y Plataforma, el podcast de Noroeste, es encabezado, conducido y liderado por nuestro director general, Adrián López Ortiz.

Así reza la presentación que subimos a YouTube: “Te damos la bienvenida al primer episodio de Plataforma, el nuevo podcast de Noroeste TV conducido por Adrián López Ortiz, Premio Nacional de Periodismo y director de Noroeste. En este espacio, profundizaremos en los temas que marcan la agenda pública, analizando el contexto detrás de las noticias más relevantes de Sinaloa y México”.

Y en el propio lanzamiento del primer episodio, el miércoles pasado, él mismo nos presentó el podcast y explicó el objetivo:

“Hoy estoy arrancando esta nueva etapa, junto con el equipo de Noroeste, en el primer episodio de lo que será el podcast de Plataforma. Hemos decidido que Plataforma será un podcast semanal donde daremos espacio al periodismo lento, al periodismo de largo aliento, al periodismo que ponga datos y evidencia. Pero además vamos a intentar hacer otra cosa, que es tratar de entender por qué y cómo pasan las cosas.

“Queremos salirnos del día a día, salirnos un poco de la coyuntura, que tristemente en Sinaloa, en Culiacán, nos rebasa todos los días. Lo que queremos es dar contexto a las cosas que pasan y tratar de encontrar sentido: por qué pasa lo que pasa y cómo nos afecta a los ciudadanos, a los culichis, a los sinaloenses”.

Recalcó el trabajo de todos los periodistas de Noroeste, y de Sinaloa en General, sobre todo en estos últimos dos años de cobertura intensa de los temas de seguridad y justicia.

“Lo que vamos a hacer aquí es reconocer el periodismo que hacen los periodistas de a pie del equipo de Noroeste, pero también, hay que decirlo, de todos los demás medios de Sinaloa, y que ya llevan dos años cubriendo la peor guerra que ha vivido este estado.

“Plataforma nace con esa intención, nace con la intención de poder platicar sin prisa, de poder explicar cosas, y lo que vamos a hacer todos los miércoles, el podcast se va a publicar cada miércoles, es abordar un tema a profundidad. Agarrar el tema, desmenuzarlo, investigarlo, de modo que cuando usted llegue aquí con nosotros lo que va a encontrar es periodismo de profundidad”.

Esta primera semana arrancamos Plataforma con un tema que hemos sostenido desde hace meses, que es la acción de “maquillar” las cifras de homicidios que realiza la Fiscalía General del Estado y que se presentan como “logros” desde el Gobierno federal.

Este reportaje, creado por y para el podcast Plataforma, además de publicarse en el canal de NoroesteTV en YouTube, se desplegó también en todos nuestros otros formatos: esa misma tarde de miércoles se subió a nuestro sitio de Noroeste.com, y se distribuyó en redes sociales, además de resumirlo en diferentes videos cortos o reels. Por supuesto, al día siguiente, se publicó amplio en las páginas de nuestro ejemplar impreso.

Así será como aprovecharemos todos los canales y plataformas a nuestra disposición para llevarle más de nuestro periodismo, no sólo el del día a día con nuestras coberturas, sino el de más de fondo. Con Plataforma, buscamos llegar a nuestras audiencias de siempre, pero también a nuevas. Gracias por acompañarnos en este esfuerzo y espere este miércoles el segundo episodio del podcast.