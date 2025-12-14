Reflexiones que nos dejó el Premio Nacional de Periodismo

No hemos querido cerrar el año sin abordar este capítulo, ese logro que es para nosotros destacable porque nos hace sentir que nuestro trabajo vale, que pese a todo es apreciado, y que nos deja conceptos para reflexionar y para seguir adelante.

Le contamos el mes pasado sobre el honor que tuvimos al haber sido reconocido con el Premio Nacional de Periodismo un artículo de autoría de nuestro director general.

Pero para nosotros es importante contarle más acerca de dicha distinción, la cual fue recibida personalmente hace unos días por Adrián López Ortiz, director general de Grupo Noroeste, en una ceremonia en la Universidad de Guanajuato, institución sede de dicho Premio.

Hoy queremos usar esos dos acontecimientos concatenados para reflexionar acerca de varios puntos importantes.

Primero, cuando se anunciaron todos los ganadores del Premio Nacional de Periodismo hace unas semanas, se destacó que las piezas reconocidas reflejan las problemáticas que atraviesa el País: migración, desapariciones, desigualdades, pobreza y gentrificación.

La reseña de ese día publicada por la Universidad Autónoma de México, precisa que la Rectora de la Universidad de Guanajuato, Claudia Susana Gómez López, destacó que reconocer desde el periodismo estos temas lleva algo de tristeza, pues son las problemáticas que nos atañen a todos los mexicanos.

“Nos llega una sensación de tristeza porque son temas que tenemos que atender en nuestra sociedad”, señaló.

Otro punto sobre el que se reflexionó lo mencionó Jotam de Basave, presidente del jurado del Premio Nacional de Periodismo, al señalar la calidad de los trabajos presentados.

Calidad, dijo, que sin embargo contrasta con un entorno saturado de información producida sin rigor, sin contextualización y carente de criterios éticos.

“La proliferación de narrativas polarizantes y la falta de profesionalización, afectan directamente la labor periodística y el derecho de la sociedad a estar informada”, alertó.

En este contexto, remarcó la urgencia de revalorizar la profesión periodística frente a la desinformación.

“El periodismo de calidad debe mantener su relevancia y credibilidad en una sociedad democrática”, urgió.

Señaló también lo imperativo que resulta que “la sociedad, los medios y las instituciones distingan, valoren y defiendan el trabajo periodístico que se adhiere a protocolos de investigación, verificación y ética”.

Llamó también a “fortalecer la formación universitaria de comunicadores y periodistas, ya que la solidez de la profesión no debe depender del vaivén tecnológico ni de las modas del mercado, sino de la capacidad de identificar problemáticas, indagar, comunicar con contexto y aprovechar críticamente las ventajas de la tecnología”.

En la reseña del evento, se señala que “el jurado reconoció las problemáticas que enfrenta el periodismo en México, como las condiciones laborales precarias, las agresiones a periodistas desde distintos sectores de la sociedad y el desinterés de parte de la ciudadanía hacia quienes ejercen la labor de informar”.

El pronunciamiento del jurado también resaltó que “el periodismo de calidad ofrece relatos alternativos frente a narrativas unívocas centradas en intereses de grupos de poder”.

Visibilizar el periodismo riguroso, precisó, permite ilustrar la complejidad de México y contribuye a identificar los espacios de la vida social que requieren atención y mejora.

A nombre de los integrantes del jurado, Jotam de Basave señaló: “La profesión periodística es una actividad social indispensable, una tarea de servicio público que requiere talento, ética y compromiso”.

Hilado con esta reseña no podemos dejar de señalar el mensaje que dio nuestro director general al recibir el premio.

Sobre todo destacó el trabajo de los que llamamos “periodistas de a pie”, es decir, los reporteros y fotógrafos que recorren el territorio día a día, que realizan las coberturas en directo, que entrevistan, que atestiguan con su vista y con su cámara, que persiguen la noticia en condiciones no sólo complicadas, sino también a veces hasta despreciadas.

“Quienes hacen el trabajo todos los días, quienes están allí, como ya se ha dicho mucho hoy, son los periodistas de a pie”, dijo nuestro director general al recibir el galardón.

“Es el territorio, es quienes están allí todos los días y que en Sinaloa llevan 15 meses prácticamente contando una guerra que nadie pidió, pero que todos estamos pagando todos los días”.

Destacó que ese compromiso de estos reporteros, pese al peligro que enfrentan, es lo que ha impedido que la entidad se convierta en un espacio sin voces.

“Porque sin su compromiso y sin su trabajo, Sinaloa sería una zona de silencio más y hasta ahora debo decirlo y reconocerlo, no lo somos”.

Por eso hoy no hemos querido cerrar el año sin abordar este capítulo, ese logro que es para nosotros destacable porque nos hace sentir que nuestro trabajo vale, que pese a todo es apreciado, y que nos deja conceptos para reflexionar y para seguir adelante.