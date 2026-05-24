En tiempos tan convulsos como los que vivimos actualmente, sobre todo en Sinaloa, estamos conscientes de la importancia de no perder el piso. Sabemos que el frenesí de la información y las exigencias de las audiencias ahora, a través de las redes sociales, nos pueden llegar a arrastrar a publicar presionados por lo que aparece en otros medios o cuentas de periodistas. Ahí está el detalle. Enfriar la visión, revisar una y otra vez, verificar y, sobre todo, dimensionar lo que tenemos enfrente.

Apenas la semana pasada escribimos, y nos desahogamos, con el artículo que titulamos “Información confiable en tiempos convulsos”, donde también establecimos un compromiso y una garantía de confiabilidad para con nuestros lectores y suscriptores.

En esas estábamos esos días cuando un periodista de la Ciudad de México, de El Economista, el reconocido medio de comunicación especializado en asuntos financieros y de negocios, publicó en su cuenta de X un hilo que nos hizo sentir plenamente identificados.

Con el reconocimiento explícito para nuestro colega nos permitimos replicarlo tal cual, porque es una publicación que no tiene desperdicio, con un contenido lúcido de lo que vivimos actualmente desde las redacciones de los medios serios y profesionales.

En su cuenta de X, el periodista Fernando Gutiérrez escribió esto el 15 de mayo pasadas las 22:00 horas:

“1/ Hoy fue un día muy pesado periodísticamente por todo lo que generó el caso Rocha Moya.

“Horas de discusión, opiniones, desmentidos, versiones encontradas y mucho ruido alrededor del bloqueo financiero ordenado por la #UIF a Rocha Moya y demás señalados por EU...

“2/ Y al final todo esto me dejó pensando en el momento que vive el periodismo en México. Las redes sociales aceleran todo; las fake news y la #IA empieza a desplazar algo esencial del oficio: salir a reportear, preguntar, verificar y entender contextos.

“3/ Hoy pareciera que muchas veces importa más tener una postura rápida o ganar una discusión en X que hacer una cobertura seria.

“4/ El ego de aferrarse a una narrativa. El ego de querer tener razón. El ego de desacreditar antes de investigar.

“Hay quien construye una verdad desde la opinión y luego acomoda los hechos alrededor de ella.

“5/ Desde hace días recibimos información sobre órdenes relacionadas con la LPB contra Rocha Moya y a partir de ahí comenzó el trabajo periodístico.

“Preguntar. Constatar. Contrastar. Verificar. Solicitar posturas.

“Eso, creo yo, es hacer periodismo.

“6/ Cubrir un tema de bloqueo de cuentas dentro del sistema financiero no es sencillo.

“Implica entender regulaciones, tecnicismos, tiempos operativos y diferencias entre entidades reguladas y no reguladas.

“Y además implica proteger fuentes y documentos.

“7/ Durante esos días seguimos investigando y eso permitió entender detalles sobre cómo se giraron las instrucciones dentro del sistema financiero.

“La decisión editorial fue publicar la nota en la edición de hoy, aunque desde ayer por la noche ya estaba arriba en el portal.

“8/ La nota no terminó cuando se publicó.

“Al contrario. Después vino otra parte del trabajo: seguir escuchando, revisar nuevos datos, entender reacciones y continuar investigando.

“Así es este oficio.

“9/ También creo que en tiempos así importa dar la cara por lo que se publica.

“Firmar una nota y sostener una investigación sigue teniendo valor cuando lo más fácil es opinar, incendiar la conversación o publicar versiones sin asumir responsabilidad sobre ellas.

“10/ Y ahí también aparece otra figura: el opinólogo, quien no tiene que reportear, verificar documentos o pedir posturas. Muchas veces le basta un hilo incendiario o una opinión contundente para ganar reflectores. El problema es cuando eso termina desplazando al periodismo.

“11/ México vive momentos complejos.

“Vuelvo mucho a una frase del maestro Miguel Ángel Bastenier: ‘El mejor periodista es un investigador, pero ni policía, ni juez. Documenta e interpreta el caso, y ahí acaba su función’.

“12/ Y creo que ahí está una parte esencial del oficio: investigar, documentar e interpretar los hechos sin convertirnos en militantes de una narrativa ni dueños de la verdad”.

...Exacto, no podíamos haberlo dicho mejor. Gracias, Fernando, por la lucidez de tu planteamiento, nos sentimos acompañados.

En tiempos tan convulsos como los que vivimos actualmente, sobre todo en Sinaloa, estamos conscientes de la importancia de no perder el piso. Sabemos que el frenesí de la información y las exigencias de las audiencias ahora, a través de las redes sociales, nos pueden llegar a arrastrar a publicar presionados por lo que aparece en otros medios o cuentas de periodistas.

Ahí está el detalle. Enfriar la visión, revisar una y otra vez, verificar y, sobre todo, dimensionar lo que tenemos enfrente.

La responsabilidad que tenemos es mayúscula. Por eso, citando también desde la cuenta memorial al maestro Bastenier, destacado periodista español: “Mente fría. Y emociones a buen recaudo”.

Los tiempos actuales así lo requieren.