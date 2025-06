Una jornada inédita... pero a la vez vieja conocida

Nos desplegaremos para dar cobertura a la autoridad electoral, pero también realizaremos recorridos por las casillas. Estaremos con los personajes más representativos del Poder Ejecutivo, como el Gobernador y algunos alcaldes, y trataremos de monitorear a algunos aspirantes del Poder Judicial.

Para México y sus ciudadanos hoy se vivirá una jornada inédita en el sentido de que nunca antes se habían llevado a cabo elecciones para cargos del Poder Judicial en nuestro País.

Es un poco lo mismo para los periodistas, pues no tenemos experiencia en este tipo de votaciones, sin embargo, para efectos prácticos de cobertura, nosotros las estamos considerando como si fueran unas elecciones de las que ya estamos acostumbrados a cubrir.

Por eso hemos aplicado la misma planeación y organización que hacemos en procesos electorales anteriores, aunque por supuesto con algunos ajustes.

Los primeros ajustes son, por ejemplo, más nuestros no tanto del proceso de elección, pues con los nuevos tiempos en lo periodístico le tenemos que dar un toque más multimedia, con contenidos de video, de cápsulas y de transmisiones en vivo para llenar los espacios que demandan actualmente los lectores en las diferentes plataformas y en las redes sociales.

La idea es adaptar algo un poco más novedoso en cobertura y publicaciones, pero por supuesto sin perder lo que ya hemos hecho en procesos anteriores en cuanto a contenidos en tiempo real, información en el sitio de noroeste.com y por supuesto piezas periodísticas para las páginas de nuestros ejemplares impresos.

Y a todo le agregamos la variante que hoy alistaremos contenidos de la elección para nuestro Noticiero en internet de mañana.

Eso es en cuanto a consideraciones de publicación, pero por supuesto para lograr eso tomamos las previsiones necesarias que ya hacemos en otros procesos electorales, por ejemplo, trabajamos todos en esta jornada, suspendemos los descansos por este día para que toda la plantilla de periodistas esté en la cobertura tanto en Culiacán como en Mazatlán, así como en Escuinapa y Rosario.

Nos desplegaremos para dar cobertura a la autoridad electoral, pero también realizaremos recorridos por las casillas. Estaremos con los personajes más representativos del Poder Ejecutivo, como el Gobernador y algunos alcaldes, y trataremos de monitorear a algunos aspirantes del Poder Judicial.

Por supuesto también trataremos de estar presentes con representantes de los diversos sectores de la comunidad, como el empresarial, el religioso, de seguridad y algunos líderes de opinión.

En todos los procesos electorales siempre se está al pendiente de potenciales irregularidades, como el acarreo de votantes, que es últimamente el más común, por lo que de esta y algunas otras prácticas similares que caigan en la ilegalidad estaremos muy atentos para denunciarlo.

En procesos electorales del Poder Ejecutivo y Legislativo, que son los más usuales, una de las vertientes más fuertes de la cobertura es la espera de resultados, que suelen empezar a correr un rato después de cuando se cierran las casillas y continuar durante toda la noche. Sin embargo, en este proceso no se darán a conocer resultados y prácticamente no habrá conteos el mismo día, por lo que no fluirán números totales, aunque sí algunos en la noche del domingo, pero, digamos que no números contundentes, como en los procesos electorales “normales”.

La verdad es que se prevé un proceso tranquilo y tal vez la nota sea que esté un tanto desairado, pero para efectos nuestros eso no se considera en cuanto a cantidad y calidad de cobertura. La hacemos completa y exhaustiva, independientemente del rechazo que este proceso ha despertado en algunos sectores de la sociedad. Nos aplicamos al 100 por ciento como en todos las decenas de procesos electorales que nos ha tocado cubrir anteriormente. Lo hacemos de manera profesional y de lleno, como siempre.

Tal vez sea éste un proceso un tanto desconocido para los electores, y para nosotros mismos como periodistas, pero la experiencia que tenemos de anteriores elecciones nos sirve de base y estamos seguros que obtendremos un buen producto en tiempo real, en multimedia, en redes sociales y en ejemplar impreso. Todo esto pensando en ustedes como lectores.