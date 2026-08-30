Una petición de justicia, con Reporteros Sin Fronteras

La invitación de Reporteros Sin Fronteras puso en claro el panorama actual: “México atraviesa uno de los momentos más críticos para la libertad de prensa de los últimos años. El alarmante incremento de asesinatos de periodistas registrado en 2026 nos recuerda que ejercer el periodismo sigue costando vidas y que la impunidad continúa alimentando este ciclo de violencia. Detrás de cada cifra hay una persona, una tra

Por nuestras alianzas a nivel nacional e internacional, la pasada semana recibimos de parte de la organización Reporteros sin Fronteras un correo electrónico titulado “Invitación a sumarse a una acción colectiva contra el asesinato de periodistas en México”.

Firmado por Bárbara Figueiredo, oficial de Prensa y Comunicación de la Oficina para América Latina, la invitación se hizo a medios representativos de todo el País, y nuestra respuesta inmediata fue decir sí, sí participamos.

Ante este tipo de invitaciones, en Noroeste nos sentimos honrados y obligados, porque son compromisos ineludibles que tenemos como medio y como empresa, pero sobre todo, como colectivo de periodistas.

La invitación de Reporteros Sin Fronteras puso en claro el panorama actual: “México atraviesa uno de los momentos más críticos para la libertad de prensa de los últimos años. El alarmante incremento de asesinatos de periodistas registrado en 2026 nos recuerda que ejercer el periodismo sigue costando vidas y que la impunidad continúa alimentando este ciclo de violencia. Detrás de cada cifra hay una persona, una trayectoria, una familia y una voz que fue silenciada”.

“Frente a esta realidad, Reporteros Sin Fronteras (RSF) invita a los medios de comunicación de todo el País a sumarse a una acción colectiva para honrar la memoria de los periodistas asesinados, visibilizar la gravedad de esta crisis y exigir respuestas del Estado contra la impunidad”.

La invitación era para publicar, de manera simultánea, el 26 de agosto (miércoles), una misma pieza visual con el mensaje: “¿Cuántos más de nosotros tendremos que morir para que el Estado actúe? Hasta que los asesinatos de periodistas dejen de quedar impunes, esta lista seguirá creciendo”.

“La participación de cada medio”, señaló RSF en su convocatoria, “es fundamental para que este mensaje colectivo alcance al mayor número posible de personas y contribuya a visibilizar la violencia que enfrentan los periodistas en México”.

Tras aceptar la invitación, nos llegó la respuesta de la oficial de Prensa y Comunicación de la Oficina para América Latina de RSF, Bárbara Figueiredo: “Muchas gracias por sumarse a esta acción colectiva contra el asesinato de periodistas en México, que se llevará a cabo el miércoles 26”.

“La propuesta es que, en el caso de los medios impresos, la pieza muestre los nombres de los periodistas asesinados por motivos relacionados con el ejercicio de su actividad profesional desde el inicio del gobierno de Peña Nieto (diciembre de 2012). En los demás formatos, debido a las limitaciones de espacio, se incluirá una selección más reducida de nombres”, aclaró RSF.

“Creemos que esta acción tendrá un mayor impacto cuanto más amplia sea la participación de los medios mexicanos. Más que una campaña, buscamos construir un acto colectivo de memoria, solidaridad y compromiso con la libertad de prensa y con el derecho de la sociedad a estar informada”.

La organización nos hizo llegar los materiales para la campaña en distintos formatos: página completa y media plana en tamaño estándar para medios impresos; banners en formato billboard y widescreen para los portales digitales; cards adaptados para carrusel en redes sociales; además de video y spot de audio, y una nota completa sobre la exigencia, con el encabezado: “México: RSF y medios de todo el país interpelan a la Presidenta Sheinbaum y a las autoridades ante la persistencia de la violencia contra periodistas”.

La organización nos envió el texto sugerido para presentar la campaña en redes sociales.

“¿Cuántos más de nosotros tendremos que morir para que el Estado actúe?”, fue el título.

“Con esta pregunta, nos sumamos a Reporteros Sin Fronteras (RSF) y a decenas de medios mexicanos para llamar la atención sobre la persistencia de los asesinatos de periodistas y la impunidad que rodea estos crímenes.

“Detrás de cada nombre hay una persona, una trayectoria, una familia y una voz que fue silenciada. Pero las consecuencias de esta violencia van mucho más allá de las víctimas directas. Cada periodista asesinado, amenazado u obligado a callar deja un vacío informativo. La violencia genera miedo, alimenta la autocensura, debilita el periodismo local y priva a comunidades enteras de información de interés público. Este 26 de agosto, ponemos los nombres de los periodistas asesinados frente a los ojos de todo el País. No para volver a contarlos, sino para exigir que la lista deje de crecer”.

Así, el desplegado que publicamos a plana completa en nuestro ejemplar impreso enlistó todos los nombres, y aquí los reiteramos, los volvemos a replicar, no como una repetición, sino como un homenaje y una exigencia:

Alberto López Bello + Jaime Guadalupe González Domínguez + Mario Ricardo Chávez Jorge + Gregorio Jiménez de la Cruz + Jorge Torres Palácio + Octavio Rojas Hernández + Octavio Atilano Román Tirado + María del Rosario Fuentes Rubio + José Moisés Sánchez Cerezo + Armando Saldaña Morales + Juan Atalo Mendoza Delgado + Filadelfo Sánchez Sarmiento + Rubén Manuel Espinosa Becerril + Reinel Martínez Cerqueda + Marcos Hernández Bautista + Anabel Flores Salazar + Francisco Pacheco Beltrán + Elidio Ramos Zárate + Salvador Olmos García + Pedro Tamayo Rosas + Agustín Pavia Pavia + Cecilio Pineda Birto + Ricardo Monlui Cabrera + Miroslava Breach Velducea + Maximino Rodríguez Palacios + Héctor Jonathan Rodríguez Córdova + Javier Valdez Cárdenas + Salvador Adame Pardo + Edwin Rivera Paz + Cándido Ríos Vázquez + Luciano Rivera + Juan Carlos Hernández Ríos + Javier Lucero Martínez + Edgar Daniel Esqueda Castro + Carlos Domínguez Rodríguez + Pamika Montenegro + Leobardo Vázquez Atzbin + Juan Carlos Huerta Gutiérrez + Héctor González Antônio + José Guadalupe Chan Dzib + Rubén Pat Cauich + Rodolfo García González + Mario Leonel Gómez Sánchez + Sergio Martínez + Gabriel Soriano + Jesús Alejandro Márquez Jiménez + Rafael Murúa Manríquez + Samir Flores + Santiago Barroso + Telesforo Santiago Enríquez + Francisco Romero Díaz + Norma Sarabia Garduza + Jorge Celestino Ruíz Vázquez + Nevith Condés Jaramillo + María Elena Ferral Álvarez + Víctor Fernando Álvarez Chávez + Jorge Miguel Armenta Ávalos + Pablo Morrugares + Juan Nelcio Espinosa + Julio Valdivia Rodríguez + Arturo Alba Medina + Israel Vázquez Rangel + Jaime Daniel Castaño Zacarías + Benjamín Morales Hernández + Gustavo Sánchez Cabrera + Saúl Tijerina Rentería + Ricardo López + Jacinto Romero Flores + Fredy López Arévalo + Alfredo Cardoso + Luis Jorge Ciro Bastida Rodríguez + José Luis Gamboa Arenas + Alfonso Margarito Martínez Esquivel + Lourdes Maldonado López + Roberto Toledo + Heber López VásquezJorge Luis Camero + Juan Carlos Muñiz + Armando Linares + Luis Enrique Ramírez + Antonio de la Cruz + Fredid Román + Gerardo Torres Rentería + Marco Aurelio Ramírez Hernández + Luis Martín Sánchez + Nelson Matus Peña + Roberto Carlos Figueroa + Víctor Manuel Jiménez Campos + Víctor Alfonso Culebro Morales + Alejandro Alfredo Martínez Noguez + Mauricio Cruz Solís + Calletano de Jesús Guerrero + Kristian Uriel Martínez Zavala + Raúl Irán Villarreal Belmont + José Carlos González Herrera + Salomón Ordóñez Miranda + Ángel Sevilla + Melvin García + Ronald Paz Pedro + Miguel Beltrán Martínez + Carlos Castro + Juan Gámez + Roxana Guzmán Ramírez + Luis López Valdez + Josue Martínez Contreras + Francisco Leyva Aguilar

La publicación remataba en mayúsculas: “¿CUANTOS MÁS DE NOSOTROS TENDREMOS QUE MORIR PARA QUE EL ESTADO ACTÚE? Hasta que los asesinatos de periodistas dejen de quedar impunes, esta lista seguirá creciendo”.

Aunque el documento lo firmaba Reporteros Sin Fronteras, agregando sus redes sociales: @rsfinternational en Instagram y @RSF_esp en X, la realidad es que toda esta campaña llevaba la firma de todos los periodistas interesados en esta petición de justicia. Y nosotros nos incluimos.