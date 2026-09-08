53 años de Noroeste

Cincuenta y tres años después, la misión original de Noroeste sigue intacta: cuestionar al poder, darle voz a la ciudadanía y defender la libertad de expresión como un bien colectivo fundamental.

Cumplir 53 años en el periodismo mexicano no es un mero festejo o sólo una fecha del calendario, es una prueba de resistencia. Desde aquel 8 de septiembre de 1973, cuando Noroeste comenzó a circular en Culiacán con el compromiso de ser un contrapeso ciudadano independiente, el oficio de informar en Sinaloa ha cambiado radicalmente, pero la urgencia de mantener la mirada despierta sigue siendo la misma.

Hacer periodismo en el noroeste de México ha exigido, históricamente, un coraje particular. Noroeste nació con la premisa de no rendirle cuentas al poder ni ceder ante las presiones de la pauta oficial o los poderes fácticos. A lo largo de más de cinco décadas, sus salas de redacción han sido testigo, y registro incómodo pero indispensable, de los momentos que han moldeado la vida política, social y cultural del estado.

Hoy, la celebración encuentra al periodismo en una encrucijada global: entre la inmediatez de las redes sociales, la desinformación masiva y los constantes desafíos económicos para los medios independientes. Frente a este panorama, cumplir 53 años exige algo más que celebrar el pasado: demanda reafirmar el pacto con el lector.

Llegar a este aniversario reafirma que el valor de una casa editorial no reside únicamente en el papel impreso o en las métricas digitales, sino en la confianza de una comunidad que busca entender su realidad a través de miradas rigurosas. Cincuenta y tres años después, la misión original sigue intacta: cuestionar al poder, darle voz a la ciudadanía y defender la libertad de expresión como un bien colectivo fundamental.